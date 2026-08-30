Zašto toliko učenika izostaje iz škola? OECD dao odgovor i preporuku nastavnicima

Ukinuti mobiteli u školama: Roditeljima u više slučajeva na vrata stiže socijalna služba
Potpuna zabrana mobitela u osnovnim školama i uključivanje socijalne službe u određenim slučajevima - neke su od novih mjera u školama.
14:47 178 d 04.03.2026
30. kolovoz 2026.
Problem visokog broja izostanaka iz škola nije samo kod nas, nego na svjetskoj razini. Iz OECD-a kažu da je potrebno graditi pozitivnu školsku klimu.
Naši učenici u protekloj su školskoj godini prikupili 40.198.448 izostanaka. Drugim riječima, u prosjeku učenici u Hrvatskoj protekle godine na nastavi nisu bili čak 89,82 sati, dok su posljednje četiri generacije najviše izostajale s nastave od 2013. godine naovamo, izvještavali smo lani.
No, da problem izostanaka nije samo hrvatski, već se pojavljuje na svjetskoj razini, pokazuje nedavno objavljeno izvješće OECD-a (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj). Radi se o rastućem problemu diljem svijeta, dok su se stope u nekim zemljama gotovo udvostručile nakon pandemije koronavirusa. Porast izostanaka nakon COVID-a jasno je vidljiv i na hrvatskom primjeru.
Iz izvješća OECD-a vidljivo je da učenici najčešće izostaju zbog bolesti. Sljedeći razlog je taj da se nisu osjećali sigurno u školi, zatim da im je u školi dosadno. Tu su i prirodne katastrofe zbog kojih nisu mogli u školu, briga o članu obitelji, problemi s prijevozom ili što su morali pomagati roditeljima na polju. Podsjetimo, jedan otac u Hrvatskoj osuđen je na uvjetnu kaznu zatvora zbog ugrožavanja sigurnosti i dobrobiti djeteta, budući da je od djeteta zahtijevao da upravlja poljoprivrednim strojevima, osobnim automobilom, čak i šleperom.
- Problemi s pohađanjem nastave mogu biti uzrokovani problemima unutar i izvan škole, poput bolesti, mentalnog zdravlja, obiteljskih okolnosti, siromaštva i sigurnosti. Često učenici koji dugo izostaju osjećaju niži osjećaj pripadnosti u školi, češće doživljavaju nasilje i imaju lošije akademske rezultate. Pohađanje škole neće se riješiti samo provedbom zakona. Škole se također moraju usredotočiti na stvaranje okruženja u kojem se učenici osjećaju sigurno, podržano i angažirano u učenju, objašnjavaju iz OECD-a.
Ukinuti mobiteli u školama: Roditeljima u više slučajeva na vrata stiže socijalna služba
Potpuna zabrana mobitela u osnovnim školama i uključivanje socijalne službe u određenim slučajevima - neke su od novih mjera u školama.
14:47 178 d 04.03.2026
Iz izvješća OECD-a vidljivo je i da učenici koji rano počinju puno izostajati imaju tendenciju i kasnije više izostajati iz škola. Takvi obrasci posebno se mogu intenzivirati prilikom obrazovnih prijelaza, poput onih iz osnovne u srednju školu. U Hrvatskoj su ipak lani najviše izostajali učenici četvrtog razreda srednjih škola.
OECD govori kako utjecaj na izostanke ima i podržavajuća školska klima, pozitivni odnosi između učenika i učitelja te stabilne mreže vršnjaka. Zato OECD naglašava da sami zakoni ili uvođenje novčanih kazni mogu imati tek kratkoročne učinke te da oni ne mogu smanjiti izostanke sami po sebi.
- Umjesto toga, učinkoviti odgovori zahtijevaju koordinaciju između škola, obitelji, zdravstvenih službi, socijalnih službi i aktera u zajednici. Učitelji i školsko osoblje igraju važnu ulogu u oblikovanju pohađanja nastave kroz praksu u učionici, odnose i angažman. Učinkoviti odgovori oslanjaju se na kombinaciju nastavnih prilagodbi, ciljane podrške, angažmana i mjera reintegracije. Konačno, pozitivna školska klima, podržavajući odnosi među vršnjacima, između učenika i školskog osoblja te snažne veze između škola i obitelji ključni su zaštitni čimbenici za pohađanje nastave, navodi izvješće OECD-a.
Iz OECD-a kažu i da sami izostanci mogu oslabiti akademski uspjeh, smanjiti pristup nastavi, ocjenjivanju, kao i učenju od vršnjaka. U konačnici, to može dovesti i do slabih obrazovnih aspiracija, pa i napuštanja obrazovanja. Zato ponovljeni izostanci moraju biti indikator nadležnima da učeniku treba pomoć. OECD savjetuje reagirati rano i učinkovito prije nego što izostanci postanu dugotrajni.
Podsjetimo, prošle godine prvotna je intencija Ministarstva obrazovanja bila ograničiti broj izostanaka učenika koje mogu opravdati roditelji. No, Ministarstvo se na kraju predomislilo i od toga odustalo nakon što su se pobunili liječnici.
Ideja za školski izlet: Centar koji će učenicima približiti znanost na potpuno novi način
Što povezuje Nikolu Teslu i Karlovac? Pokraj njegove stare škole nalazi se Nikola Tesla Experience centar gdje učenici mogu učiti kroz iskustvo.
09:28 2 d 28.08.2026
Ove članke možete čitati u cijelosti uz pretplatu: Još kratko traje ljetna akcija
Ljetna akcija na pretplatu uskoro ističe. Iskoristite priliku dok još traje i pretplatite se po posebnoj cijeni od 3,99 € mjesečno, prva tri mjeseca.
13:59 4 d 26.08.2026
Posvojenu djecu stigmatiziraju pri odabiru srednje: 'Odluka se treba temeljiti na objektivnoj procjeni'
Posvojena i udomljena djeca mogu imati problema pri odabiru srednje škole. Može ih se usmjeravati prema manje zahtjevnim obrazovnim programima.
12:21 1 h 30.08.2026
U škole ulazi nova aktivnost, bit će i nagrada: Timu se pridružio znalac s Milijunaša
Osnovnoškolsku kviz ligu mogu igrati učenici iz svih škola u ekipima do četiri igrača. Prijavljuju ih učitelji, a mogu osvojiti i nagradu.
12:20 1 h 30.08.2026
S trojkama u gimnazije: Imamo popis onih koje su upisali najslabiji učenici u Hrvatskoj, pričamo s ravnateljem
O učenicima koji s trojkama upisuju gimnazije razgovaramo s ravnateljom gimnazije koju su ovo ljeto upisali najlošiji učenici.
12:19 1 h 30.08.2026
Još jedna država želi zabraniti društvene mreže mlađima od 16: 'Ne možemo prihvatiti štetu'
Premijer Christopher Luxon najavio je zakon koji bi mlađima od 16 zabranio društvene mreže, a platformama propisao novčane kazne do 10 posto prometa.
10:38 1 d 29.08.2026
Sve što trebaš znati o stipendijama objašnjavamo u videu
Država dijeli stipendije za STEM područje i socijalne stipendije. Dijele ih i sveučilišta, županije, općine, gradovi, firme i zaklade.
10:37 1 d 29.08.2026
Jesu li djeca koja ne idu u vrtić 'zakinuta': 'Donosi mogućnosti koje ondje ne može dobiti na isti način'
Iz Udruge odgojitelja Sidro objašnjavaju da je vrtić izrazito važan za razvoj djeteta i prilagodbu školi jer uči djecu rutini, dijeljenju i zajednici.
10:37 1 d 29.08.2026
Bruxelles dao zeleno svjetlo za novi stadion: Nijemci dobivaju 75 milijuna eura javne pomoći
Nakon mjeseci neizvjesnosti stiglo je ključno odobrenje iz Bruxellesa, a novi stadion sada je znatno bliže početku gradnje.
11:56 2 h 30.08.2026
Pukotine na betonu mogu biti loš znak: Javljaju se zbog sastava ili vanjskih utjecaja, a ovo je najgore
Evo zašto je pucanje betona potencijalno nezgodno na duge staze, i zbog čega do njega dolazi. Jako je važan sastav, ali jedna stvar je ipak najgora.
11:56 2 h 30.08.2026
Foto dana: Više od 1.000 posjetitelja zasladilo se na Pekmezijadi u Slavoniji
Pekmezijada u Slavoniji okupila 1.000 posjetitelja i stotine sudionika iz pet županija. Devet ekipa se borilo za titulu kuhara najboljeg pekmeza.
11:35 2 h 30.08.2026
Male tajne hrvatskog jezika: Ugodan vikend želimo vama i vašima ili Vama i Vašima?
Zamjenice Vi, Vaš i Vama pišemo velikim početnim slovom kad se nekome obraćamo s poštovanjem. Zato ćemo ugodan vikend poželjeti Vama i Vašima.
11:35 2 h 30.08.2026