U škole ulazi nova aktivnost, bit će i nagrada: Timu se pridružio znalac s Milijunaša

Osnovnoškolsku kviz ligu mogu igrati učenici iz svih škola u ekipima do četiri igrača. Prijavljuju ih učitelji, a mogu osvojiti i nagradu.

Prijave za novu sezonu Osnovnoškolske kviz lige su otvorene. Prijaviti se mogu osnovnoškolci od petog do osmog razreda iz svih osnovnih škola u Hrvatskoj, a prijavljuju ih mentori, odnosno učitelji. Ekipe se mogu formirati prema želji, a u njima mogu biti učenici iz različitih razreda i generacija. Kvizovi se igraju u svakoj školi koja sudjeluje jednom mjesečno, kroz osam kola.

Rezultati svih kola zbrajaju se, a ekipe se natječu protiv drugih ekipa iz svoje škole, kao i protiv svih ekipa iz države. Najbolja ekipa iz svake škole dobit će nagradu, otkrivaju nam organizatori.

Ove godine je sudjelovalo 19 škola i gotovo 500 učenika

Iza OŠ kviz lige stoje učitelji i kvizoljupci, a projekt je tijekom školske godine 2024./2025. pokrenula učiteljica Matematike i Fizike Jasna Vinković iz OŠ Ivana Martinovića u Štitaru nedaleko Županje. Kako kaže, cilj joj je bio promocija kulture znanja, poticanje vršnjačke suradnje i razvijanje vještine logičkog povezivanja.

- Te je godine sudjelovalo osam škola iz Županje i okolice. Sljedeće je godine upućen poziv školama Vukovarsko-srijemske županije, na koji se odazvalo 19 škola s više od 120 ekipa i gotovo 500 učenika. Zbog vrlo pozitivnih reakcija učenika i njihovih mentora, u školskoj godini 2026./27. sudjelovanje u OŠ kviz ligi nudi se svim školama u Hrvatskoj, najavili su organizatori.

Organizaciji se pridružio i znalac iz Milijunaša

Jasni Vinković od ove su se godine u organizaciji pridružili Ljubica Gašparević Šiklić, učiteljica Hrvatskog i Engleskog jezika te Ivan Jurić, nastavnik Povijesti i Geografije, koji je dijelu javnosti poznat i kao znalac iz televijzijskog kviza Milijunaš. Organizatori su nam rekli da su svo troje zaljubljenici u kvizove koji su htjeli i svojim učenicima ponuditi slično iskustvo, primjereno njihovu uzrastu i interesima.

- Završnica natjecanja zasad nije u planu, no najbolja ekipa iz svake škole dobit će nagradu. U budućnosti bismo voljeli organizirati završnicu uživo, sa što više ekipa iz cijele Hrvatske, dodaju organizatori.

Različite kategorije, baš kao na kvizovima za odrasle

OŠ kviz liga funkcionira veoma slično kao lige koje vode organizatori pub kvizova. Pitanja su razvrstana u različite kategorije, kao što su 'Uvod u kvizologiju', 'Abecedni niz', 'Kalodont', 'Slikovnica' i 'Tko pjeva, zlo ne misli', no prilagođena su uzrastu učenika. Organizatori napominju da je sudjelovanje pristupačno jer se kola održavaju u školi i traju po 45 minuta.

- Kvizovi se igraju u ekipama od najviše četiri člana, a ekipa može biti sastavljena od učenika različitih razrednih odjeljenja od petog do osmog razreda, što je i preporuka kako bi se pokrilo što više područja. No, to nije nužno jer smo primijetili da učenici češće vole biti u ekipi s prijateljima iz svojeg razreda, zapazili su organizatori.

Kviz liga | Foto: OŠ kviz liga

Učitelji mogu uklopiti ligu u izvannastavne aktivnosti

U koordinaciji lige ključnu će ulogu imati mentori učenika, koji su ujedno njihovi učitelji. Oni prijavljuju ekipe organizatorima, prikupljaju kotizaciju, provode kvizove te unose rezultate. Organizatori napominju da učitelji mogu ligu uklopiti u svoje redovne izvannastavne aktivnosti ili u buduće, što bi ih, kažu, obradovalo, osnovati izvannastavnu aktivnost 'Mali kvizaši'. Na ligu učenike mentori mogu prijaviti na mail adresi [email protected].

- Sve ekipe odgovaraju na ista pitanja, bez obzira na uzrast, no pitanja koja obuhvaćaju gradivo viših razreda nisu ograničena na specifične sadržaje, već se povezuju s općom kulturom. Pitanja pokrivaju gradivo različitih predmeta od petog do osmog razreda, kao i opću kulturu (pop-kultura, sport, glazba). Pitanja su više nalik pitanjima kakva možemo vidjeti na pub-kvizovima, odnosno onima koja za rješavanje zahtijevaju logičko povezivanje različitih područja, zaključuju organizatori.

Organizatori su s nama podijeliti i pet pitanja s prošlih godina.

Odgovori na pitanja nalaze se ispod ilustracije.

Ilustracija | Foto: Unsplash

Abecedni niz: ban Josip Jelačić

Tko pjeva, zlo ne misli: Adi Šoše - Najljepši cvijet

Kalodont: Jacob Elordi

Uvod u kvizologiju: C) Leonardo (da Vinci)

Napredna kvizologija: Bajkalsko jezero



