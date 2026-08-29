Jesu li djeca koja ne idu u vrtić 'zakinuta': 'Donosi mogućnosti koje ondje ne može dobiti na isti način'

Iz Udruge odgojitelja Sidro objašnjavaju da je vrtić izrazito važan za razvoj djeteta i prilagodbu školi jer uči djecu rutini, dijeljenju i zajednici.

Početak nove školske godine je pred vratima, a to razdoblje najuzbudljivije je za učenike koji kreću u prvi razred. Njima će škola posve promijeniti život; provodit će vrijeme u učionici, polako razvijati samostalnost te družiti se s novim prijateljima.

Neka djeca tim se promjenama prilagođavaju lakše od drugih, što ovisi ne samo o odgoju i socijalizaciji, već i o njihovoj osobnosti. Međutim, učenici koji su dulje išli u vrtić, imali su i više vremena da se naviknu dijeliti prostor, stvari i pažnju s drugom djecom.

U vrtiću se djeca uče životnim situacijama

Prije početka nastave djeca su još od pedagoške godine 2014./2015. obvezna godinu dana provesti u predškoli. Zbog toga se razlike među djecom koja su išla u vrtić i koja su vrijeme provodila kod kuće niveliraju, međutim i dalje oba oblika odgoja imaju svoje prednosti i mane, o čemu smo razgovarali s pedagoškim stručnjakinjama Udruge Sidro, koja se bavi zaštitom prava djece u vrtićima. One smatraju da boravak u vrtiću pruža niz koristi za dijete.

- Često spominjana socijalizacija samo je jedan od aspekata onoga što se događa u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju i ni približno ne obuhvaća sve njegove vrijednosti. Djeca koja dulje pohađaju kvalitetan vrtić imaju više prilika za svakodnevni život u skupini vršnjaka i upravo zbog toga mogu razviti iskustva koja im olakšavaju prijelaz u školu. U vrtiću svakodnevno ulaze u situacije u kojima trebaju dijeliti prostor i materijale, dogovarati se, čekati svoj red, rješavati nesuglasice, izraziti svoje potrebe, slušati druge i funkcionirati kao dio zajednice, naglašavaju iz Sidra.

Rutina u vrtiću uči ih školskom rasporedu

Međutim treba naglasiti da to ne znači da dijete koje nije pohađalo vrtić ne može biti dobro socijalizirano. Obitelj također ima važnu ulogu i dijete može jako puno naučiti od roditelja, bake i djedova te drugih osoba s kojima provodi vrijeme. Međutim, kako navode iz Sidra, vrtić je specifično okruženje u kojem dijete svakodnevno i kontinuirano ima priliku učiti upravo ono što će mu trebati u razrednoj zajednici.

- Vrtić svakodnevno nudi specifične razvojne prilike koje izravno olakšavaju kasniji ulazak u školu. Djeca svakodnevno vježbaju pregovaranje, dijeljenje resursa i prostora, čekanje na red, toleranciju na odgodu želja te konstruktivno rješavanje konflikata uz diskretno vođenje odgojitelja. Kroz zajedničke projekte i timske igre uče prepoznavati tuđe emocije, uvažavati različitosti i funkcionirati kao dio cjeline, a ne samo kao pojedinci. Dijete gradi odnos povjerenja s drugim odraslim osobama (odgojiteljima), što uklanja strah od autoriteta učitelja i olakšava prihvaćanje pravila nove zajednice, naglašavaju iz Udruge.

Zajednička rutina koju uče u vrtiću upoznaje ih sa strukturom koju prati školska satnica i tako im prilagodba postaje manje stresna. Stoga je kvalitetan vrtić velika prednost u pripremi djeteta za školu, navode iz Sidra.

'Obiteljsko okruženje djetetu pruža ono što je nezamjenjivo'

Međutim vrtić nije savršen i od djece iziskuje određenu prilagodbu na grupna pravila i zajednički ritam, što povučenijoj i senzibilnijoj djeci u početku može stvarati emocionalni napor i osjećaj preopterećenosti. Usprkos tome i toj djeci vrtić može biti sasvim odgovarajuć kad prođe razdoblje prilagodbe. I kvalitetno vrijeme u obitelji ima pozitivne učinke koji se ne mogu zanemariti, ali vrtić daje strukturu i obrasce koji se preciznije preslikavaju na školsku dinamiku.

- Obiteljsko okruženje djetetu pruža ono što je nezamjenjivo – bliske odnose, osjećaj sigurnosti, pripadanja i individualnu pažnju. Ipak, boravak u kvalitetnom vrtićkom okruženju donosi razvojne mogućnosti koje dijete u obiteljskom okruženju ne može uvijek dobiti na isti način. Vrtić nije samo mjesto u kojem dijete provodi vrijeme dok roditelji rade, već odgojno-obrazovno okruženje u kojem stručnjaci promišljeno stvaraju prilike za učenje, istraživanje, razvoj samostalnosti, komunikacijskih i socijalnih vještina te odnosa s drugima, naglašavaju iz Sidra.

Vrtić i obitelj nisu suprotstavljene opcije

Međutim naglšavaju da obitelj i vrtić ne treba postavljati kao suprotstavljene opcije. Obitelj je djetetu temelj, kažu iz Sidra, a kvalitetan vrtić vrijedno i važno razvojno okruženje koje taj temelj nadopunjuje. Nije svako iskustvo u vrtiću automatski kvalitetno, kao što ni svaki oblik skrbi izvan vrtića nije jednak. Stoga Sidro zagovara pravo svakog djeteta na dostupan, siguran i kvalitetan vrtić, neovisno o tome ima li roditelj mogućnost osigurati skrb kod kuće.

- Djeci koja takva iskustva nisu imala može stoga biti potrebno više vremena i podrške pri uključivanju u razrednu zajednicu. To nije razlog za zabrinutost niti za etiketiranje djeteta, nego nešto što odrasli trebaju prepoznati i razumjeti. Dodatna socijalna iskustva djeca mogu steći kroz različite oblike aktivnosti izvan doma, kroz sportske programe, kreativne radionice te svakodnevnu slobodnu igru s vršnjacima u parkovima i igraonicama, savjetuju iz Sidra.

Objašnjavaju da roditelji djeci najviše mogu pomoći tako da ne čine umjesto njih ono što djeca mogu sama, poticanjem samostalnosti u svakodnevnoj brizi o sebi i omogućavanjem da samostalno rješavaju manje vršnjačke sukobe, čime grade stvarno samopouzdanje i osjećaj kompetentnosti za školu. Taj savjet vrijedi za svu djecu, no pogotovo može biti od važnosti roditeljima čija djeca nisu išla u vrtić.

Koje su vrijednosti predškole?

Odgovornost za prilagodbu ne treba stavljati samo na dijete i roditelje, jer je jedan od zadataka učitelja i stručnih suradnika da taj proces prođe što bezbolnije. Međutim djeca se prihvaćaju spontano, a kroz igru i dijeljenje školskog prijatelja brzo se mogu povezat će se i s djetetom kojem je tako velika zajednica možda još strana. Program predškole i uveden je zato da bi se stvorilo dodatno vrijeme na boravak u većoj zajednici koja simulira razred.

- Program takozvane predškole ima važnu ulogu u pripremi djeteta za školu, ali njegova svrha nije da dijete unaprijed 'prođe gradivo' prvog razreda. Priprema za školu puno je šira od usvajanja znanja i vještina koje možemo jednostavno izmjeriti. I priprema za školu ne događa se tek u godini prije polaska u školu, već kroz čitavo vrijeme pohađanja programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Zapravo, nije riječ o samo pripremi za školu, nego o pripremi za cjelokupan kasniji život. Dijete treba razvijati samostalnost, komunikaciju, sposobnost suradnje, izražavanja vlastitih potreba i osjećaja, rješavanja problema, ustrajnosti i odgovornosti, ali prije svega razvijati pozitivan odnos prema učenju i osjećaj kompetentnosti, poručuju iz Sidra.

'Ne možemo očekivati da odgojitelj sam može nositi odgovornost'

Međutim upozoravaju na to da sustav od odgojitelja očekuje iznimno mnogo. Njima je zadatak da prate i bilježe razvoj svakog djeteta, stvaraju poticajno okruženje, odgovaraju na različite potrebe djece te komuniciraju s roditeljima i stručnim suradnicima. Od njih se očekuje i da na vrijeme prepoznaju kad je djetetu potrebna dodatna podrška, što je velika odgovornost.

- Iako je odgojitelj jedini nositelj odgojno obrazovnih procesa u vrtiću, ne možemo očekivati da sam može nositi odgovornost za sve što dijete treba prije polaska u školu. Za kvalitetnu predškolu zato nisu dovoljni samo stručni i motivirani odgojitelji. Potrebni su dobri uvjeti rada, dovoljna dostupnost stručne podrške, kvalitetna suradnja s roditeljima i povezanost vrtića sa školom i drugim sustavima koji sudjeluju u podršci djetetu, napominju iz Sidra.

'Cilj nije roditeljima poručiti da obitelj nije dovoljno dobra za dijete'

Iako odluka o tome hoće li dijete ići u vrtić ili ne, ostaje na roditeljima, stručne odgojiteljice smatraju da je to izrazito dobro njihov razvoj.

- Cilj nije roditeljima poručiti da obitelj nije dovoljno dobra za dijete, nego osigurati da svako dijete ima mogućnost kvalitetnog ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te da izbor obitelji ne bude uvjetovan nedostupnošću ili nedovoljnom kvalitetom sustava, zaključili su iz Udruge Sidro.

Ovaj tekst nastao je uz potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u sklopu projekta Nevidljivi u obrazovanju.