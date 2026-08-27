Dijana je u školi radila 42 godine: 'Preuzela sam je devastiranu bombama'

Dijana Rezo 42 godine je provela u prosvjeti, što kao ravnateljica, što kao učiteljica Geografije. Kolege iz Osnovne škole Lapad s ponosom su je ispratile u mirovinu, a nama je rekla da je osjećaj odlaska iz struke nestvaran.

- Njezin trag u OŠ Lapad je neizbrisiv. Bilo da je stajala pred pločom kao profesorica i svoje znanje, iskustvo i ljubav prema radu prenosila generacijama učenika, bilo da je vodila našu školu kao ravnateljica kroz brojne izazove i uspjehe, uvijek je to činila s nevjerojatnom energijom, stručnošću, predanošću i – iznad svega – velikim srcem, napisali su na Facebook stranici OŠ Lapad.

Prisjetila se kako je vodila školu tijekom rata

Dijana Rezo rekla nam je da joj je vrijeme brzo proletjelo i da se osjeća kao da su prošle 22, a ne 42 godine. Školu je uvijek doživljavala kao svoju drugu kuću, a kolege kao dio obitelji, stoga kaže da joj je teško zamisliti kako će joj svakodnevica sad izgledati.

- Ima mnogo trenutaka koje bih mogla izdvojiti, ali posebno mi je u sjećanju ostao početak mog ravnateljskog mandata sredinom devedesetih godina. Zapravo, ravnateljica sam postala sasvim neplanirano, u vrlo teškim ekonomskim vremenima. Preuzela sam školu s oko 1.100 učenika koja je bila devastirana bombardiranjem. Pred nama je bio velik izazov – što prije ponovno stvoriti ugodno i poticajno okruženje za učenike i djelatnike, prisjetila se Dijana Rezo.

'Najljepše je bilo vidjeti kako škola ponovno živi'

Škola tad nije imala financijska sredsta da plati majstore, no tadašnja ravnateljica prisjeća se kako su tijekom školskih praznika djelatnici škole obojili 24 učionice i hodnike te sami obnavljali namještaj.

- Kada danas razmišljam o tom razdoblju, možda mi je upravo taj osjećaj zajedništva najviše ostao urezan u sjećanje. Pokazali smo da se i u vrlo teškim okolnostima može mnogo napraviti kada ljudi vjeruju jedni drugima i imaju zajednički cilj. A najljepše je bilo vidjeti kako škola ponovno živi, priča nam umirovljena učiteljica.

Aktivnosti kao bilo škole i u teškim vremenima

Dodaje da joj je u tim teškim vremenima bilo važno da škola bude mjesto na kojem je učenicima ugodno boraviti i gdje mogu pokazati što znaju i mogu. Napominje da je uvijek vjerovala da je svako dijete uspješno, ali da mu treba pružiti priliku da to pokaže. U ratno vrijeme stoga su se potrudili da škola dobije novi život.

- Svaki smo tjedan organizirali aktivnosti i otvarali prostor za različite talente i interese učenika. Organizirali smo učeničke koncerte, likovne i kreativne izložbe, sportska natjecanja, kvizove, Euroviziju, sportske olimpijade, književne večeri, druženja i različite zabave za učenike i nastavnike. Puno smo radili i na projektima koji su povezivali učenike, učitelje i roditelje, navodi tadašnja ravnateljica.

'Željela sam da osjete kako nisu sami'

Smatra da se tim aktivnostima stvarala posebna povezanost sa školom te da su učenici gradili samopouzdanje. Priznaje nam da joj je kao učiteljici najveći izazov bio doprijeti do svakog učenika, prepoznati njegove potrebe i pomoći mu da razvije ono najbolje u sebi, jer se prema njima odnosila, kako kaže, kao prema svojoj djeci.

- Nije mi bilo dovoljno da učenici iz škole izađu samo s dobrim ocjenama i usvojenim gradivom. Željela sam im prenijeti što više znanja koje će im koristiti u životu, ali i pomoći im da postanu sigurni u sebe, odgovorni i spremni suočiti se sa životnim izazovima. Posebno sam nastojala pomoći učenicima koji su imali socijalne, obiteljske ili neke druge teškoće. Željela sam da osjete kako nisu sami i da njihove poteškoće ne određuju njihovu vrijednost, naglašava Dijana Rezo.

Uloga ravnateljice bila je složenija

Međutim za vrijeme dok je bila ravnateljica izazovi su bili puno širi, pogotovo u vrijeme kad su okolnosti bile teške i dok nije bilo materijalnih sredstava. Uz to naglasila je da i da se morala sukobljavati s političkim moćnicima koji su pokušavali nametati rješenja na štetu škole i djelatnika.

- Uvijek sam vjerovala da se problemi mogu rješavati razgovorom, zajedništvom i upornošću. Nastojala sam biti ravnateljica koja je dostupna ljudima, uvažava i pomaže roditeljima, sluša učenike i djelatnike te zajedno s njima traži rješenja. Jer škola nije samo zgrada ni institucija – školu čine ljudi, naglasila je umirovljena učiteljica.

Za učenike je Geografija danas drugačija

Pitali smo je i kako se učenici danas snalaze u njenom predmetu, a odgovara da se sve manje oslanjaju na vlastitu sposobnost snalaženja i procjenjivanja jer im suvremena tehnologija i različiti digitalni alati toliko olakšavaju život. Međutim kaže da se, koliko joj se čini s tehnologijom dobro snalaze.

Kao jedan od razloga zbog kojih su današnji učenici u prosjeku manje vješti u snalaženju u prostoru navodi upravo Google maps i GPS orijentaciju na mobitelima.

- Djeca, ali i odrasli, danas često ne obraćaju dovoljno pozornosti na prostor kroz koji prolaze. Nekada smo gledali gdje se nalazimo, pamtili ulice, zgrade, trgove, raskrižja i prirodne orijentire. Danas se često samo slijede upute na mobitelu, bez potrebe da zapamtimo kuda smo zapravo prošli. Sposobnost orijentacije nije samo praktična vještina; ona razvija samostalnost, pažnju i sigurnost u vlastito snalaženje, naglasila je Rezo.

'Važno je djecu od najranije dobi poticati da sama pronalaze rješenja'

Kaže da učitelji tijekom godina mogu uočiti promjene na učenicima, pogotovo ako tom pitanju posvete veću pozornost u radu. Naglašava da škola različitim kreativnim aktivnostima u učionici, kao i terenskom nastavom i školom u prirodi, može potaknuti učenike da porade na vještinama koje su danas zapostavljene.

- Važno je djecu od najranije dobi poticati da sama pronalaze rješenja. Dobro je dijete pustiti da samo promisli, pita, pogriješi i ponovno pokuša, jer tako najbolje uči. Škola i roditelji trebali bi, uz znanje, djecu pripremiti i za život – za samostalnost, snalažljivost, odgovornost i sposobnost donošenja vlastitih odluka. Zato mislim da nije problem u tome što djeca koriste tehnologiju, nego u tome da ih trebamo naučiti kada i kako je koristiti, naglašava umirovljena učiteljica Geografije.

Odlazak u mirovinu budi lijepa sjećanja

Za kraj poručuje da ju je rad s učenicima i kolegama ispunjavao i činio sretnom, a sjećanja na to nosit će u mirovinu.

- Osjećam posebnu zahvalnost prema učenicima, kolegama i svim ljudima koje sam tijekom 42 godine susrela i koji su obogatili moj život, poručila je omiljena učiteljica prilikom odlaska u zasluženu mirovinu.