Velika prilika za škole i udruge mladih: Mogu dobiti do 4.000 eura

Grad Zagreb dijeli do 4.000 eura udrugama mladih i školama za projekte koji se nose s klimatskim izazovima kao što su vrućine i urbana bioraznolikost.

Grad Zagreb u suradnji sa Zakladom Bloomberg pokrenuo je javni poziv kojim će podržati ekološki osviještene projekte mladih. Svaki prijedlog može ostvariti od 2.000 do 4.000 eura, a projekti se moraju odnositi na neki od klimatskih izazova - vrućine, nevremena i urbanu bioraznolikost.

Zaklada Bloomberg za provedbu projekata osigurala je ukupno 50.000 američkih dolara (42,9 tisuća eura), a očekuje se da će se financirati od 10 do 20 projekata.

Prijaviti se mogu neprofitne organizacije koje vode mladi ili koje rade s mladima te škole ili druge obrazovne institucije. Novac će biti isplaćen organizacijama ili školama, ali za provedbu projekta zadužene su dvije mlade osobe (od 15 do 24 godine) koje moraju biti navedene u prijavi.

Za što se dodjeljuju sredstva?

Za prijavu je potrebno ispuniti digitalni obrazac koji možete preuzeti na kraju teksta, a potrebno je učitati i troškovnik, dokaz o dobi mladih izvršitelja projekta te, u slučaju da je prijavitelj udruga, dokaz o tome da se bavi mladima. Prijave se zaprimaju do 5. listopada do kraja dana.

Dodijeljena sredstva mogu se utrošiti na kupnju ili najam potrebnog materijala i opreme, najam prostora i kupnju osvježenja za organizaciju događaja, dozvole i odobrenja za korištenje prostora, troškove prijevoza, promotivne materijale, naknade za edukaciju i mentorstvo na radionicama s mladima, naknade ili dnevnice za hranu ili poklon-kartice kao troškove poticanja na sudjelovanje mladih te administrativne troškove organizacije, koji smiju iznositi do 15 posto dodijeljenih sredstava. Kapitalni troškovi projekta, odnosno jednokratna ulaganja, mogu iznositi do 50 posto dodijeljenih sredstava.

Nije prihvatljivo trošenje dodijeljenih sredstava na provođenje aktivnosti koje već provodi i financira Grad Zagreb, najam i režije nekretnine u kojoj prijavitelj već djeluje, školarine, članarine i stipendije, dodjelu izravnih sredstava fizičkim osobama, donacije političkim strankama i drugim organizacijama, financiranje drugih kampanja, lobiranje, komercijalne aktivnosti, isplatu državnih dužnosnika i službenika, financiranje događanja i kampanja koje nisu namijenjene mladima te dodjeljivanje sredstava drugim organizacijama ili osobama.

Što se sve boduje?

Grad Zagreb osnovat će povjerenstvo koje će bodovati svaku prijavu na temelju definiranih kriterija. Boduje se usklađenost aktivnosti s ciljevima javnog poziva, inovativnost, neposredna društvena korist, usklađenost aktivnosti, troškova i rezultata projekta te doprinos ka oblažavanju odabranog klimatskog izazova. Nakon bodovanja povjerenstvo odabire projekte s najviše bodova dok se ne dodijele sva sredstva iz javnog poziva.

S organizacijama koje budu odabrane za provedbu projekta sklopit će se ugovor u studenom, nakon čega će krenuti u provedbu projekta, za što imaju vremena do 15. travnja 2027. godine. Rezultati projekta javno će se predstaviti 22. travnja.

Čitav sadržaj javnog poziva pročitajte u priloženom dokumentu, a obrasce potrebne za prijavu preuzmite na poveznici.