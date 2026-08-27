Istraga zbog incidenta širi se i na Ministarstvo obrazovanja: 'Pozivamo razrednike i profesore...'

Podaci više od 560 tisuća učenika i nastavnika procurili su ovog lipnja. Istraga je s CARNET-a proširena i na Ministarstvo obrazovanja.

Osim nad CARNET-om nadzor zbog curenja podataka više od 560 tisuća učenika i nastavnika provodi se i nad Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih, doznaje srednja.hr. Naime, ovog lipnja podaci više od 560 tisuća učenika i nastavnika našli su se na internetu u kriptiranoj datoteci. Radilo se o imenima i prezimenima učenika i nastavnika, nazivu školu koje pohađaju i e-mail adresama s domenom @skole.hr. Iz CARNET-a su tada poručili kako rad njihovih usluga nije ugrožen, dok je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) nad njima pokrenula žuran nadzor. Otamo sada kažu da se nadzor provodi i nad Ministarstvom.

- Agencija za zaštitu osobnih podataka provodi nadzorno postupanje nad Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih, kao voditeljem obrade osobnih podataka obuhvaćenih incidentom, kao i nad izvršiteljem obrade odnosno CARNET-om te u ovom trenutku nismo u mogućnosti iznositi informacije, odgovaraju na naš upit o tome je li istraga završena.

'Pozivamo razrednike i profesore informatike da u prvim danima početka školske nastave posvete ovoj tematici vrijeme i pozornost'

Napomenimo kako je Agencija u svojoj obavijesti u lipnju spominjala samo žurni nadzor nad CARNET-om, no dodali su kako će prema potrebi poduzeti odgovarajuće radnje i prema drugim voditeljima i izvršiteljima obrade ako se utvrdi povezanost s predmetnim incidentom. Iz Agencije tada su izvijestili o mogućem kašnjenju izvješća o povredi osobnih podataka od voditelja obrade koji su trebali zaprimiti 72 sata nakon saznanja o incidentu. Sami učenici i nastavnici i dalje trebaju biti oprezni jer su zbog ovog incidenta u višem riziku od internetskih prijevara i phishing napada.

- I ovim putem ponovno upozoravamo na mogućnost povećanog broja phishing napada te drugih oblika internetskih prijevara usmjerenih prema nastavnicima i učenicima. Posebno pozivamo roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje e-mail adrese te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare. Roditeljima preporučujemo da razgovaraju s djecom o sigurnosti te da ih upozore da ne otvaraju sumnjive poveznice niti dijele korisnička imena, lozinke ili druge osobne podatke putem elektroničke pošte, društvenih mreža ili platforma za komuniciranje, kažu nam iz Agencije.

Budući da nastavna godina uskoro kreće, 7. rujna, iz Agencije imaju poruku i za nastavnike.

- Pozivamo razrednike i razrednice te profesore i profesorice informatike da u prvim danima početka školske nastave posvete ovoj tematici vrijeme i pozornost, kako bi dali svoj važan doprinos u podizanju razine svijesti i sigurnosti, navode.

'Uključite osnovne sigurnosne navike u svakodnevnu nastavu'

Ovo curenje podataka jedno je od najvećih iz neke javne institucije u hrvatskoj povijesti. Nedavno su konkretne savjete povodom početka škole dali i iz Nacionalnog CERT-a gdje se bave prevencijom i zaštitom od računalnih ugroza. Uz poštivanje njihovih savjeta, napomenuli su, mogu se spriječiti neovlašteni pristupi računalima i uređajima, gubitak podataka, razne ucjene i krađa novca. Roditeljima su savjetovali da kao što su djecu učili o sigurnom prelasku ceste, treba ih učiti i o tome kako se sigurno kretati u bespuću interneta. Nastavnicima su poručili kako kibernetička sigurnost nije tema o kojoj treba razgovarati tek nakon sigurnosnog incidenta.

- Uključite osnovne sigurnosne navike u svakodnevnu nastavu i komunikaciju s učenicima. Zaključajte računalo kada napuštate radno mjesto, zaštitite svoje korisničke račune i budite posebno oprezni pri rukovanju s podacima učenika, objasnili su ranije iz CERT-a.

Curenje podataka komentirao je i stručnjak za kibernetičku sigurnost Lucijan Carić. Između ostalog, kazao je kako smatra da bi javnost trebala biti bolje informirana o ovakvim incidentima.