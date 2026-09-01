Kreće nova školska godina: Iskoristite akciju i pretplatite se na srednja.hr

Ove godine stavite obrazovanje u fokus i pretplatite se na srednja.hr. Pretplatite se sad i godišnju pretplatu dobivate za 59€.

Prvi vjesnik jeseni svakako jest povratak u školske klupe. Vrijeme je za povratak u rutinu, osvježeni fokus, nove planove i ideje. Kako bismo vam poželjeli sreću u novoj školskoj godini, odlučili smo vas počastiti popustom na godišnju pretplatu na portal srednja.hr.

Sada možete cijelu godinu čitati sve članke na portalu srednja.hr, i to bez oglasa, za cijenu od 59€, umjesto uobičajenih 89€. Ova akcija traje do 22. rujna.

Portal srednja.hr prvi je izbor učenika, roditelja, studenata i profesora kod informiranja o obrazovnom sustavu. Godišnje napišemo stotine tekstova vezane uz upise u škole, državnu maturu i upise na fakultete. Kod nas je moguće pronaći sve važne informacije na jednom mjestu, a ako se pretplatite, možete biti sigurni da nećete propustiti niti jedan važan rok.

Uvođenjem pretplate dio smo sadržaja zaključali, odnosno ostavili dostupnim samo našim pretplatnicima. Tako naši pretplatnici sada mogu pristupiti svim člancima, čitati portal bez oglasa te primati specijalizirani newsletter s najvažnijim vijestima iz sektora.

Pretplatu smo uveli i na naše sestrinske portale, mirovina.hr i bauštela.hr. Kupnjom pretplate na jednom portalu, otključavate sav sadržaj na preostala dva.

Direktna podrška naše publike pomaže nam da ostanemo vjerni našoj misiji od početaka, a to je neovisno, specijalizirano i kvalitetno novinarstvo. Pretplatite se na naš portal, i možete biti sigurni da ćete uvijek biti točno i pravovremeno informirani o svim događanjima u sektoru obrazovanja.

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