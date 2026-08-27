Djeca će nastavu opet slušati u vatrogasnom domu: Srušili im školu i više od godine dana nisu gradili novu

Stara zgrada PŠ Poznanovec srušena je sredinom svibnja prošle godine, a ugovor s firmom koja će graditi novu potpisan je tek ovog tjedna.

Učenici Područne škole Poznanovec, koja pripada matičnoj Osnovnoj školi Bedekovčina, nastavu već dulje od godinu dana slušaju u zgradi dobrovoljnog vatrogasnog društva. Naime, stara zgrada škole, koja datira iz razdoblja neposredno nakon Drugog svjetskog rata, srušena je sredinom svibnja prošle godine. Od tada učenici su smješteni u prostor DVD-a, gdje će je slušati i iduće školske godine, potvrdili su nam iz Krapinsko-zagorske županije.

Dio roditelja iz Poznanovca, naselja u sklopu općine Bedekovčina, u kojem prema popisu stanovništva iz 2021. godine živi 887 ljudi, ogorčen je time što se početak radova toliko dugo čeka. Imaju dojam kao da su njihova djeca zapostavljena, a izgradnja škole zapela u birokratskom labirintu.

- Poznanovec pamti mnoga lijepa djetinjstva, prva slova, zvonjavu školskog zvona i bezbrižna dvorišna druženja. Tamošnja područna škola imala je dugu i lijepu prošlost – desetljećima je bila središte okupljanja, mjesto znanja i društvenog života malog mjesta. Građena još u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata, bila je više od obične obrazovne ustanove; bila je dom generacijama učenika. No, umjesto obnove koja bi očuvala tradiciju, stari je objekt u potpunosti srušen uz obećanja o brzoj, modernoj budućnosti i novoj školi s nadstandardom, objavljeno je na mjesnoj Facebook stranici Poznanovec i Lug Poznanovečki Mogu bolje.

Stara zgrada nije zadovoljavala propisane uvjete

Međutim, u priči se nazire svjetlo na kraju tunela. Naime, iz Županije su nam odgovorili da je ugovor o javnoj nabavi upravo potpisan, točnije u srijedu, 26. kolovoza, a izgradnju nove zgrade područne škole u cijelosti će financirati Županija.

- U tom je kontekstu prioritet u realizaciji imala matična Osnovna škola Bedekovčina, dok se projekt Područne škole Poznanovec pripremao i provodio u kontinuitetu kao zaseban projekt. Takav pristup omogućio je da se investicije planiraju u skladu s raspoloživim mogućnostima, uvjetima poziva i stvarnim potrebama škole i njezinih učenika, navode iz Županije.

Objašnjavaju nam da je stara zgrada škole srušena jer nije zadovoljavala uvjete propisane Normativima dimenzioniranja prostora osnovnih škola u Republici Hrvatskoj iz 2022. godine te kao takva nije bila pogodna za održavanje cjelodnevne škole i organizaciju jednosmjenske nastave.

Isti projektant radi i matičnu školu

Za uklanjanje škole angažirana je tvrtka SAMSER BAU d.o.o. iz Vinkovaca za iznos od 34.780,30 eura bez PDV-a. Uklanjanje škole započelo je 8. svibnja prošle godine, a dovršeno je 22. svibnja prošle godine.

Idejno rješenje nove zgrade Ministarstvo je podržalo 8. travnja prošle godine. Projektant nove zgrade projektirao je i zgradu matične OŠ Bedekovčina, što Županija ističe kao plus jer tvrdi da to omogućuje kontinuitet u pristupu projektiranju i dobro poznavanje potreba škole kao cjeline.

Doznajemo kako će izgledati nova škola

Međutim, iz Županije kažu da su morali pričekati sa sklapanjem ugovora jer su prioritet bili radovi na matičnoj školi. Javnu nabavu započeli su 7. svibnja ove godine, a na natječaj se javilo devet izvođača. Najpovoljniju ponudu dala je zagrebačka tvrtka DOMinvest d. o. o.

- Nova Područna škola Poznanovec pritom je projektirana kao suvremena prizemna zgrada ukupne bruto površine 932,77 m². Planirani kapacitet je 55 učenika i četiri razredna odjela, a projektom je predviđen prelazak na jednosmjenski rad. Škola će imati četiri učionice, pripadajuće kabinete, zbornicu, sanitarne i komunikacijske prostore, sportsku dvoranu s pripadajućim sadržajima te kuhinju sa spremištima i energetski dio. Projektom su predviđeni i uređenje vanjskih prostora, novo sportsko igralište, parkiralište, pristupni put, hortikulturno uređenje i ostali sadržaji potrebni za suvremeno funkcioniranje škole, navode iz Županije.

Škola bi trebala otvoriti vrata za 14 mjeseci

Prema ugovorenoj dinamici projekta, predviđeno trajanje građevinskih radova na izgradnji nove Područne škole Poznanovec iznosi 12 mjeseci. Nakon toga bit će potrebno neko vrijeme za ishođenje potrebnih dozvola, potvrda i drugih uvjeta za početak rada škole, zbog čega iz Županije navode da procjenjuju da će zgrada biti otvorena za približno 14 mjeseci.

To znači da će čitavu nastavnu godinu, a i početak iduće, učenici provesti u prostoru DVD-a. Iz Županije navode da je taj prostor uređen kako bi u najvećoj mogućoj mjeri zadovoljavao uvjete potrebne za odvijanje nastave, za što je utrošeno oko 81.000 eura. Međutim, dio roditelja ogorčen je što je od rušenja škole do potpisivanja ugovora s izvođačem prošlo više od godinu dana.

- Umjesto u pravim učionicama, opremljenim kabinetima i školskom okruženju, djeca svoje školske dane provode u vatrogasnom domu preko ceste. Iako se lokalna zajednica i vatrogasci trude olakšati situaciju, vatrogasni dom ne može dugoročno ni kvalitetno zamijeniti pravu školsku zgradu, napominju roditelji na Facebooku.

Vremenski pregled događaja:

8. travnja 2025. Ministarstvo obrazovanja daje suglasnost za idejno rješenje za izgradnju područne škole koje uključuje rušenje stare zgrade

Ministarstvo obrazovanja daje suglasnost za idejno rješenje za izgradnju područne škole koje uključuje rušenje stare zgrade 8. svibnja 2025. SAMSER BAU d.o.o. uveden je u radove rušenja stare zgrade - djeca počinju slušati nastavu u zgradi DVD-a Poznanovec

SAMSER BAU d.o.o. uveden je u radove rušenja stare zgrade - djeca počinju slušati nastavu u zgradi DVD-a Poznanovec 22. svibnja 2025. završeno je rušenje stare zgrade

završeno je rušenje stare zgrade 7. svibnja 2026. objavljen postupak javne nabave za izgradnju nove zgrade

objavljen postupak javne nabave za izgradnju nove zgrade 29. svibnja 2026. ističe rok za dostavu ponuda, pristiglo ih je devet

ističe rok za dostavu ponuda, pristiglo ih je devet 13. kolovoza 2026. završen pregled i ocjena ponuda, odabran je ponuditelj DOMinvest d.o.o.

završen pregled i ocjena ponuda, odabran je ponuditelj DOMinvest d.o.o. 24. kolovoza 2026. ističe zakonski rok mirovanja

ističe zakonski rok mirovanja 26. kolovoza 2026. potpisan ugovor o javnoj nabavi izvođenja radova, najavljeno je da će radovi trajati 12 mjeseci



Pitanja smo poslali i na adresu e-pošte škole, međutim, nisu nam odgovorili do zadanog novinarskog roka i objave ovog članka. Njihov odgovor pravovremeno ćemo objaviti kada i ako ga pošalju.