Oglas koji na prvu zvuči nestvarno: Veleučilište prodaje bika, cijena 2.800 eura

Veleučilište u Križevcima na svom gospodarstvu uzgaja životinje, a za njih je prodaja goveda sasvim normalna stvar. U uzgoju sudjeluju i studenti.

Veleučilište u Križevcima na svojoj je mrežnoj stranici objavilo da prodaje – ni više ni manje – nego bika, i to po cijeni od 2.800 eura plus PDV. Bik je pasmine mesni simentalac, star je godinu dana te je licenciran za rasplod. Neobičan oglas zainteresirao nas je pa smo se odlučili javiti Veleučilištu.

Objasnili su nam da Veleučilište ima vlastito mješovito gospodarstvo na kojem, između ostalog, održavaju praktikume za bilinogojstvo (ratarstvo), zootehniku i mehanizaciju.

Uzgajaju još koze, ovce, perad, konje i magarce

Na gospodarstvu uzgajaju i različite vrste životinja: goveda, koze, ovce, perad, konje te magarce. Uz to održavaju svoj vinograd, voćnjak i povrtnjak te ratarske površine i druge poljoprivredne sadržaje. Kako kažu, imaju gotovo sve što im treba za studijske programe.

- Uz obrazovnu djelatnost bavimo se znanstvenim i stručnim radom, a naše gospodarstvo omogućuje nam da različite oblike poljoprivredne proizvodnje provodimo u praksi, od uzgoja i proizvodnje do, povremeno, prodaje vlastitih proizvoda, navode s Veleučilišta.

Simentalac je cijenjena pasmina

Konkretno, što se tiče prodaje bikova, kažu nam da na gospodarstvu ciljano uzgajaju čistokrvna grla visoke genetske vrijednosti, koja potom kupuju poljoprivrednici iz različitih dijelova Hrvatske radi unaprjeđenja vlastitih stada.

- Simentalac je izuzetno cijenjen u mesarskim krugovima i kao telad i kao zrela junad. Na Ratarni, u praktikumu koji vodi profesor Dražen Čuklić, od prvoga dana plotkinje se umjetno osjemenjuju i koriste se samo vrhunski bikovi, što u mesnom govedarstvu nije čest slučaj. Stoga ovo stado već možemo kategorizirati kao 'nukleus-stado', opisao je Središnji savez hrvatskih uzgajivača simentalske pasmine goveda.

'Studenti stječu praktična znanja i iskustva'

Na Veleučilištu u Križevcima provode se dva kratka stručna studija, Biljna proizvodnja i Animalna proizvodnja, te prijediplomski i diplomski studij Poljoprivreda, kao i diplomski studij Menadžment u poljoprivredi.

- U sve aktivnosti uključeni su i naši studenti, ponajprije kroz vježbe i stručnu praksu. Na taj način stječu praktična znanja i iskustva neposredno u stvarnim uvjetima proizvodnje, pravi primjer pristupa learning by doing (uči radeći), odgovorila nam je dekanica Marcela Andreata-Koren.