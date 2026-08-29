Oglas koji na prvu zvuči nestvarno: Veleučilište prodaje bika, cijena 2.800 eura

Pokrenuta dva nova studija koja se mogu upisati bez položene državne mature, kvote nisu male
12:18 478 d 08.05.2025
29. kolovoz 2026.
Veleučilište u Križevcima na svom gospodarstvu uzgaja životinje, a za njih je prodaja goveda sasvim normalna stvar. U uzgoju sudjeluju i studenti.
Veleučilište u Križevcima na svojoj je mrežnoj stranici objavilo da prodaje – ni više ni manje – nego bika, i to po cijeni od 2.800 eura plus PDV. Bik je pasmine mesni simentalac, star je godinu dana te je licenciran za rasplod. Neobičan oglas zainteresirao nas je pa smo se odlučili javiti Veleučilištu.
Objasnili su nam da Veleučilište ima vlastito mješovito gospodarstvo na kojem, između ostalog, održavaju praktikume za bilinogojstvo (ratarstvo), zootehniku i mehanizaciju.
Pokrenuta dva nova studija koja se mogu upisati bez položene državne mature, kvote nisu male
12:18 478 d 08.05.2025
Na gospodarstvu uzgajaju i različite vrste životinja: goveda, koze, ovce, perad, konje te magarce. Uz to održavaju svoj vinograd, voćnjak i povrtnjak te ratarske površine i druge poljoprivredne sadržaje. Kako kažu, imaju gotovo sve što im treba za studijske programe.
- Uz obrazovnu djelatnost bavimo se znanstvenim i stručnim radom, a naše gospodarstvo omogućuje nam da različite oblike poljoprivredne proizvodnje provodimo u praksi, od uzgoja i proizvodnje do, povremeno, prodaje vlastitih proizvoda, navode s Veleučilišta.
Konkretno, što se tiče prodaje bikova, kažu nam da na gospodarstvu ciljano uzgajaju čistokrvna grla visoke genetske vrijednosti, koja potom kupuju poljoprivrednici iz različitih dijelova Hrvatske radi unaprjeđenja vlastitih stada.
- Simentalac je izuzetno cijenjen u mesarskim krugovima i kao telad i kao zrela junad. Na Ratarni, u praktikumu koji vodi profesor Dražen Čuklić, od prvoga dana plotkinje se umjetno osjemenjuju i koriste se samo vrhunski bikovi, što u mesnom govedarstvu nije čest slučaj. Stoga ovo stado već možemo kategorizirati kao 'nukleus-stado', opisao je Središnji savez hrvatskih uzgajivača simentalske pasmine goveda.
Na Veleučilištu u Križevcima provode se dva kratka stručna studija, Biljna proizvodnja i Animalna proizvodnja, te prijediplomski i diplomski studij Poljoprivreda, kao i diplomski studij Menadžment u poljoprivredi.
- U sve aktivnosti uključeni su i naši studenti, ponajprije kroz vježbe i stručnu praksu. Na taj način stječu praktična znanja i iskustva neposredno u stvarnim uvjetima proizvodnje, pravi primjer pristupa learning by doing (uči radeći), odgovorila nam je dekanica Marcela Andreata-Koren.
Ideja za školski izlet: Centar koji će učenicima približiti znanost na potpuno novi način
Što povezuje Nikolu Teslu i Karlovac? Pokraj njegove stare škole nalazi se Nikola Tesla Experience centar gdje učenici mogu učiti kroz iskustvo.
09:28 1 d 28.08.2026
Ove članke možete čitati u cijelosti uz pretplatu: Još kratko traje ljetna akcija
Ljetna akcija na pretplatu uskoro ističe. Iskoristite priliku dok još traje i pretplatite se po posebnoj cijeni od 3,99 € mjesečno, prva tri mjeseca.
13:59 3 d 26.08.2026
Još jedna država želi zabraniti društvene mreže mlađima od 16: 'Ne možemo prihvatiti štetu'
Premijer Christopher Luxon najavio je zakon koji bi mlađima od 16 zabranio društvene mreže, a platformama propisao novčane kazne do 10 posto prometa.
10:38 13 h 29.08.2026
Jesu li djeca koja ne idu u vrtić 'zakinuta': 'Donosi mogućnosti koje ondje ne može dobiti na isti način'
Iz Udruge odgojitelja Sidro objašnjavaju da je vrtić izrazito važan za razvoj djeteta i prilagodbu školi jer uči djecu rutini, dijeljenju i zajednici.
10:37 13 h 29.08.2026
Sve što trebaš znati o stipendijama objašnjavamo u videu
Država dijeli stipendije za STEM područje i socijalne stipendije. Dijele ih i sveučilišta, županije, općine, gradovi, firme i zaklade.
10:37 13 h 29.08.2026
Roditelji sami obnavljaju školu: Odvoze namještaj, liče zidove, i to po idejama učenika
Roditelji učenika OŠ Budaševo već mjesecima rade na uređivanju škole. Nakon roditelja djece iz matične, uključili su se i oni iz područnih škola.
10:35 13 h 29.08.2026
Poznato koliko učenika kreće u gimnazije, a koliko u strukovne. Objavljena karta sektora
Država želi povećati broj gimnazijalaca, a njihov udio u odnosu na lani čak se malo smanjio. U strukovne kreće 69,9 posto školaraca, u gimnazije 28,2.
10:34 13 h 29.08.2026
Smije li se spavati s tamponom? Postoji uvjet, u protivnom može doći do ozbiljnih posljedica
Smije li se spavati s tamponom pitanje je koje djevojčice i djevojke često postavljaju. Odgovor je da, ali uz jedan uvjet.
15:16 1 d 28.08.2026
Zavrzlama oko sječe granja: Ne zna se tko će rukovati pilom, žalba još jednom odgodila posao čišćenja
Veliku zavrzlamu oko sječe granja na trasama distribucijskih vodova kojima upravlja HEP izazvale su žalbe ponuditelja. Problem je i ključni stručnjak.
10:08 14 h 29.08.2026
Slovenci spremaju željeznički megaprojekt: 30 kilometara drugog kolosijeka, tuneli i veza do zračne luke
Nova dvokolosiječna trasa napušta postojeću prugu i kroz tunel Labore spušta se prema željezničkom kolodvoru Kranj.
10:08 14 h 29.08.2026
Dulji rad za veću mirovinu: Primanja u starosti povećana za više od 27 posto
Bonifikacija za dulji rad umirovljenicima može donijeti više od 27 posto veću mirovinu. Ipak, ostaje pitanje koliko starijih može toliko dugo raditi.
09:40 14 h 29.08.2026
Omiljeni profesori odlaze u mirovinu: 'Kolege iz zbornice su im bili učenici'
Gimnazija Sisak oprostila se od Marijane Milas i Darka Petkovića koji idu u mirovinu. Podučavali su generacije koje danas s njima sjede u zbornici.
09:39 14 h 29.08.2026