Sve što trebaš znati o stipendijama objašnjavamo u videu

Država dijeli stipendije za STEM područje i socijalne stipendije. Dijele ih i sveučilišta, županije, općine, gradovi, firme i zaklade.

Kad ste pričali sa studentima, sigurno je netko nekad spomenuo da prima stipendiju. To znači da dobiva novac, uglavnom od države, a ponekad od privatnika. Kako biste dobili stipendiju, morate se javiti na natječaj, ona vam nikad neće pasti iz vedrog neba, makar imali vrhunske ocjene.

Ministarstvo obrazovanja dijeli stipendije studentima u STEM području i studentima nižeg socio-ekonomskog statusa. Za te stipendije morate biti redovni student, ali gradovi i županije za isti tip stipendija maju različite prakse.

STEM stipendija isplaćuje se devet mjeseci, a iznosi 600 eura mjesečno za nastavničke STEM studije i 300 eura mjesečno za ostale STEM studije. Najviše socijalnih stipendija dodjeljuje se studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa. Ona se isplaćuje tijekom tijekom devet mjeseci i iznosi 200 eura mjesečno.

Stipendije dodjeljuju i županije, gradovi i općine

Stipendije dobivaju i studenti poginulih ili nestalih u ratu te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata te studenti s invaliditetom, oni pod skrbništvom ili koji su odrasli u dječjim domovima. Natječaji za državne stipendije raspisuju se do 15. listopada, obično u prvoj polovici tog mjeseca, pa to imajte na umu kad krene faks. Ovdje možete naš vodič o tome kako se prijavljuje na državnu stipendiju.

Stipendije dodjeljuju još sveučilišta, županije, općine i gradovi. U nekim se županijama i gradovima dijele samo stipendije za izvrsnost, u drugima su to one za ranjive skupine, u trećima obje. Za te stipendije pratite web vaše županije ili općine. Uz sve to postoje i stipendije koje dodjeljuju zaklade, na primjer braniteljska te one koje dodjeljuju privatne tvrtke. Detalje o tome možete proučiti ovdje.

Postoje slučajevi kad stipendiju morate vratiti

Važno je naglasiti da možete primati samo jednu javnu stipendiju. Dakle, ne možete primati gradsku stipendiju i onda još državnu. Uz jednu javnu možete imati privatne stipendije.

Stipendije ponekad morate vratiti, a uvjeti za to razlikuju se prema vrsti stipendije koju primate. Socio-ekonomsku stipendiju vraćate samo ako se ustanovi da ste ju dobili na temelju netočnih informacija. STEM stipendiju pak morate vratiti i u slučaju ispisa sa studija ili ostvarivanja prava na drugu stipendiju iz javnih izvora, a više o tome pročitajte ovdje.

Privatne stipendije često kao uvjet imaju i da nakon diplomiranja neko vrijeme radite u firmi koja vam je davala stipendiju, a ako to ne ispunite, morate je vratiti. Županijske, gradske i općinske stipendije također mogu imati uvjet da nakon diplome ostanete neko vrijeme raditi u mjestu koje vam je davalo stipendiju.