Ideja za školski izlet: Centar koji će učenicima približiti znanost na potpuno novi način

Što povezuje Nikolu Teslu i Karlovac? Pokraj njegove stare škole nalazi se Nikola Tesla Experience centar gdje učenici mogu učiti kroz iskustvo.
Planiranje školskog izleta ili terenske nastave često znači traženje sadržaja koji nije samo zanimljiv učenicima, nego je istodobno povezan s nastavom, izvediv za organizaciju i prilagođen različitim uzrastima. Za učitelje, nastavnike i profesore koji žele učenicima ponuditi drugačiji susret sa znanošću, Nikola Tesla Experience centar Karlovac nudi interaktivni obrazovni program posvećen Nikoli Tesli, njegovim karlovačkim školskim danima i idejama koje su obilježile njegov život.
Centar se nalazi u Karlovcu, tik uz školu u kojoj je Nikola Tesla maturirao 1873. godine. Upravo zato posjet Nikola Tesla Experience centru učenicima ne donosi samo priču o velikom izumitelju, nego i priču o mladom čovjeku, učeniku, znatiželji, radu, upornosti i obrazovanju.
Program je namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola, a može se koristiti kao školski izlet, terenska nastava, izvanučionička nastava ili razredna aktivnost. Kroz stručno vodstvo, storytelling, logičke igre, kvizove i interaktivni postav učenici upoznaju Nikolu Teslu ne samo kao znanstvenika, nego i kao osobu koja je formativne godine provela upravo u Karlovcu.
Terenska nastava povezana s fizikom, poviješću i osobnim razvojem
Posjet Nikola Tesla Experience centru Karlovac može se povezati s nastavom fizike, povijesti, prirode i sata razrednika. Učenici tijekom obilaska istražuju Tesline karlovačke školske dane, upoznaju njegove ideje, događaje i ljude koji su oblikovali njegov rad, a kroz interaktivni postav približavaju im se pojmovi iz područja elektriciteta, magnetizma i STEM-a.
Obilazak traje jedan školski sat, odnosno 45 minuta, a za posjet se preporučuje planirati ukupno 60 minuta. Za škole koje žele dodatno produbiti temu, uz obilazak je moguće dodati i edukativnu radionicu za učenike.
Jedna od radionica je „Eksperimenti profesora Sekulića”, radionica iz fizike koja učenicima na praktičan i razumljiv način približava razliku između istosmjerne i izmjenične struje. Posebno je primjerena učenicima viših razreda osnovne škole.
Kako učenicima objasniti razliku između istosmjerne i izmjenične struje?
Radionica „Eksperimenti profesora Sekulića“ kroz jednostavne aktivnosti i igru, na učenicima razumljiv način, pokazuje što znači zatvoreni strujni krug, kako se razlikuju istosmjerna i izmjenična struja, povijesni kontekst takozvanog „rata struja“ između Edisona i Tesle te zašto je Teslin sustav izmjenične struje omogućio prijenos električne energije na velike udaljenosti. Učenici ne slušaju samo objašnjenje. Oni sudjeluju u simulaciji. U aktivnosti o istosmjernoj struji učenici preuzimaju uloge baterije, vodiča, žarulje i prekidača. Kroz kretanje loptice, koja simbolizira elektron, pokazuju kako struja teče samo kada je strujni krug zatvoren. Kada se krug prekine, cijeli sustav staje.
Kad je riječ o izmjeničnoj struji učenici na radionici upoznaju drugačiji princip: elektroni ne putuju kroz cijeli sustav, nego titraju lijevo-desno, dok energija ipak stiže do trošila. Tako se apstraktan pojam izmjenične struje pretvara u pokret, sliku i iskustvo koje učenici mogu razumjeti i zapamtiti. Radionica učenike vodi i prema svakodnevnom životu: što u kući koristi izmjeničnu struju, što radi na istosmjernu struju, zašto postoje adapteri i kako transformatori omogućuju prijenos energije od elektrane do doma.
Školski posjet koji nastavnicima olakšava organizaciju
Za nastavnike je pripremljen i prijedlog za uvrštavanje posjeta u školski kurikulum, koji se može prilagoditi potrebama škole, razreda i nastavnog plana. Time se posjet može jednostavnije povezati s nastavnim ishodima i planirati kao dio terenske ili izvanučioničke nastave.
NTEC Karlovac u jednom terminu može primiti do 55 učenika, a za veće grupe raspored obilaska i struktura posjeta dogovaraju se unaprijed na [email protected]. Autobusni parking nalazi se kod Školske sportske dvorane Mladost, oko 100 metara od Centra, što dodatno olakšava organizaciju dolaska školskih grupa.
Uz osnovni obilazak, škole mogu dogovoriti i radionice za učenike, ovisno o uzrastu, temi i raspoloživom vremenu. Radionice traju od 30 do 45 minuta i održavaju se nakon obilaska Centra.
Zašto odabrati NTEC Karlovac za školski izlet ili terensku nastavu?
Nikola Tesla Experience centar Karlovac nije klasičan muzej: posjetitelji nisu samo promatrači, nego aktivni sudionici koji kroz eksperimente, instalacije i doživljajne sadržaje upoznaju Teslin svijet. Njegova priča približava se današnjim generacijama kroz spoj znanosti, igre i iskustva. Učenici tako usvajaju znanje kroz iskustvo i praktične primjere, a nastavnici dobivaju gotov obrazovni sadržaj s jasnom organizacijom.
Za više informacija o školskim posjetima, dostupnim terminima i radionicama posjetite stranicu Ponuda za škole, pošaljite upit na [email protected] ili nazovite 047 674 746.