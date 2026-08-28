Ideja za školski izlet: Centar koji će učenicima približiti znanost na potpuno novi način

Planiranje školskog izleta ili terenske nastave često znači traženje sadržaja koji nije samo zanimljiv učenicima, nego je istodobno povezan s nastavom, izvediv za organizaciju i prilagođen različitim uzrastima. Za učitelje, nastavnike i profesore koji žele učenicima ponuditi drugačiji susret sa znanošću, Nikola Tesla Experience centar Karlovac nudi interaktivni obrazovni program posvećen Nikoli Tesli, njegovim karlovačkim školskim danima i idejama koje su obilježile njegov život.

Centar se nalazi u Karlovcu, tik uz školu u kojoj je Nikola Tesla maturirao 1873. godine. Upravo zato posjet Nikola Tesla Experience centru učenicima ne donosi samo priču o velikom izumitelju, nego i priču o mladom čovjeku, učeniku, znatiželji, radu, upornosti i obrazovanju.

NTEC

Program je namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola, a može se koristiti kao školski izlet, terenska nastava, izvanučionička nastava ili razredna aktivnost. Kroz stručno vodstvo, storytelling, logičke igre, kvizove i interaktivni postav učenici upoznaju Nikolu Teslu ne samo kao znanstvenika, nego i kao osobu koja je formativne godine provela upravo u Karlovcu.

Terenska nastava povezana s fizikom, poviješću i osobnim razvojem

Posjet Nikola Tesla Experience centru Karlovac može se povezati s nastavom fizike, povijesti, prirode i sata razrednika. Učenici tijekom obilaska istražuju Tesline karlovačke školske dane, upoznaju njegove ideje, događaje i ljude koji su oblikovali njegov rad, a kroz interaktivni postav približavaju im se pojmovi iz područja elektriciteta, magnetizma i STEM-a.

NTEC

Obilazak traje jedan školski sat, odnosno 45 minuta, a za posjet se preporučuje planirati ukupno 60 minuta. Za škole koje žele dodatno produbiti temu, uz obilazak je moguće dodati i edukativnu radionicu za učenike.

Jedna od radionica je „Eksperimenti profesora Sekulića”, radionica iz fizike koja učenicima na praktičan i razumljiv način približava razliku između istosmjerne i izmjenične struje. Posebno je primjerena učenicima viših razreda osnovne škole.

Kako učenicima objasniti razliku između istosmjerne i izmjenične struje?

Radionica „Eksperimenti profesora Sekulića“ kroz jednostavne aktivnosti i igru, na učenicima razumljiv način, pokazuje što znači zatvoreni strujni krug, kako se razlikuju istosmjerna i izmjenična struja, povijesni kontekst takozvanog „rata struja“ između Edisona i Tesle te zašto je Teslin sustav izmjenične struje omogućio prijenos električne energije na velike udaljenosti. Učenici ne slušaju samo objašnjenje. Oni sudjeluju u simulaciji. U aktivnosti o istosmjernoj struji učenici preuzimaju uloge baterije, vodiča, žarulje i prekidača. Kroz kretanje loptice, koja simbolizira elektron, pokazuju kako struja teče samo kada je strujni krug zatvoren. Kada se krug prekine, cijeli sustav staje.

Kad je riječ o izmjeničnoj struji učenici na radionici upoznaju drugačiji princip: elektroni ne putuju kroz cijeli sustav, nego titraju lijevo-desno, dok energija ipak stiže do trošila. Tako se apstraktan pojam izmjenične struje pretvara u pokret, sliku i iskustvo koje učenici mogu razumjeti i zapamtiti. Radionica učenike vodi i prema svakodnevnom životu: što u kući koristi izmjeničnu struju, što radi na istosmjernu struju, zašto postoje adapteri i kako transformatori omogućuju prijenos energije od elektrane do doma.

Školski posjet koji nastavnicima olakšava organizaciju

Za nastavnike je pripremljen i prijedlog za uvrštavanje posjeta u školski kurikulum, koji se može prilagoditi potrebama škole, razreda i nastavnog plana. Time se posjet može jednostavnije povezati s nastavnim ishodima i planirati kao dio terenske ili izvanučioničke nastave.

NTEC Karlovac u jednom terminu može primiti do 55 učenika, a za veće grupe raspored obilaska i struktura posjeta dogovaraju se unaprijed na [email protected]. Autobusni parking nalazi se kod Školske sportske dvorane Mladost, oko 100 metara od Centra, što dodatno olakšava organizaciju dolaska školskih grupa.

NTEC

Uz osnovni obilazak, škole mogu dogovoriti i radionice za učenike, ovisno o uzrastu, temi i raspoloživom vremenu. Radionice traju od 30 do 45 minuta i održavaju se nakon obilaska Centra.

NTEC

Zašto odabrati NTEC Karlovac za školski izlet ili terensku nastavu?

Nikola Tesla Experience centar Karlovac nije klasičan muzej: posjetitelji nisu samo promatrači, nego aktivni sudionici koji kroz eksperimente, instalacije i doživljajne sadržaje upoznaju Teslin svijet. Njegova priča približava se današnjim generacijama kroz spoj znanosti, igre i iskustva. Učenici tako usvajaju znanje kroz iskustvo i praktične primjere, a nastavnici dobivaju gotov obrazovni sadržaj s jasnom organizacijom.

Za više informacija o školskim posjetima, dostupnim terminima i radionicama posjetite stranicu Ponuda za škole, pošaljite upit na [email protected] ili nazovite 047 674 746.