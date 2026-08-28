Novosti Tri tisuće čitatelja odlučilo kada ujutro treba započinjati nastava

Tri tisuće čitatelja odlučilo kada ujutro treba započinjati nastava

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

28. kolovoz 2026.

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Tri tisuće čitatelja odlučilo kada ujutro treba započinjati nastava

Škola | foto: Canva

Najviše naših čitatelja smatra da bi škola u Hrvatskoj trebala započinjati u osam sati ujutro.

Dio roditelja pobunio se u Bregani nakon što će učenicima viših razreda škola kretati u 7:30 ujutro umjesto u 8:00 sati. Smatraju da bi škola trebala počinjati kasnije jer izvanškolske aktivnost i treninzi traju do kasno navečer. Iz škole su poručili da nastava mora biti prioritet, dok bi se klubovi trebali prilagoditi.

Naše čitatelje pitali smo u anketi kada bi trebala započinjati nastava. Glasalo je 3.117 osoba. Najviše njih, 35,5 posto (1.107 ispitanika), odlučilo se za osam sati ujutro. Slijedi odgovor u devet sati ujutro, za što se odlučilo 24 posto ispitanika (iliti njih 755). Nakon toga slijede odgovori 8:30 ujutro (18 posto ispitanika), pa 7:30 sati ujutro (16,5 posto ispitanika). Na dnu našli su se 10 sati ujutro (pet posto ispitanika) i 9:30 sati ujutro (tek jedan posto ispitanika). Dakle, naši čitatelji smatraju da nastava u Hrvatskoj treba započinjati između osam i devet sati ujutro.

Anketa o nastavi ujutro | foto: srednja.hr

Velika rasprava nastala je na Facebooku ispod našeg članka. Neki kažu da nastava ne bi trebala započinjati prije devet jer su učenici pospani i bezvoljni prvi školski sat ili odu na kavu ako su srednjoškolci. Neki smatraju da zapravo prva dva sata pola učenika spava na klupama. Ako se prave budni, mozak i dalje spava, napominju. Drugi bi nastavu započeli u 8:30 ujutro da djeca izbjegnu gradske gužve zbog svih koji u osam trebaju biti na poslu.

- Mislim da se termini slobodnih aktivnosti koje se odvijaju izvan škole trebaju prilagođavati nastavi, a ne obrnuto. Također bi roditelji trebali voditi računa o pravovremenom odlasku na spavanje barem osnovnoškolske djece, komentirala je jedna čitateljica.

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