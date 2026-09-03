Vrijeme je za nove početke: Što ćeš učiniti ove godine sa svojim džeparcem?

Kreće nova školska godina, a s time i nove odluke. Znaš li kako ćeš trošiti džeparac ove godine?

Zabluda je da mladi ljudi postaju financijski odgovorni s prvom ozbiljnom plaćom. Financijska odgovornost počinje puno ranije. Točnije, već onda kada džeparac, stipendija ili zarada od studentskog posla prvi put postanu novac kojim treba samostalno upravljati. Zato početak nove školske i akademske godine, kada se počinju gomilati svakodnevni troškovi, može biti dobar trenutak za stvaranje boljih financijskih navika.

Rujan i listopad donose nove obveze, povratak u predavaonice, ali i niz troškova o kojima se tijekom ljeta nije toliko razmišljalo. Prijevoz, hrana, kave, izlasci, skripte, školski pribor, pretplate, odjeća i online kupnja brzo se zbroje, a studentima koji studiraju izvan mjesta stanovanja pridružuju se još smještaj, režije i svakodnevni troškovi života.

U tom razdoblju brojni mladi počinju prvi puta ozbiljnije upravljati vlastitim novcem ili novcem kojega dobiju na raspolaganje od roditelja. Džeparac, stipendija, zarada od studentskog posla ili prva plaća dovoljno su dobar razlog da se počne razmišljati o tome s koliko novca raspolažu i kako njime jednostavnije upravljati.

OTP banka

Financijska odgovornost počinje prije prve plaće

Razdoblje od srednje škole do završetka studija i prvih godina na tržištu rada donosi velike promjene i u načinu na koji mladi raspolažu novcem. Od džeparca i povremenih prihoda, preko stipendije i studentskog posla, pa sve do prve redovite plaće, s godinama raste i broj financijskih odluka koje srednjoškolci i studenti samostalno donose.

U početku je dovoljno odlučiti koliko novca ostaviti za vikend. Nekoliko godina kasnije izazovnije je rasporediti stipendiju, platiti mobitel ili internet, podmiriti dio režija, a najveći izazov je ostaviti dovoljno do kraja mjeseca.

OTP banka

Financijska odgovornost zato ne znači nužno vođenje kompliciranih tablica ili planiranje svakog centa. Puno je važnije imati pregled nad vlastitim novcem, razumjeti koliko se troši i odabrati bankarske usluge koje odgovaraju svakodnevnim potrebama.

Young prati razdoblje od prvog džeparca do prvih ozbiljnijih prihoda

U financijskoj kontroli pomaže Paket Young OTP banke, koji mogu koristiti mladi od 15 do navršenih 26 godina i to bez mjesečne članarine. Pod sloganom „iskoristi mladost“ OTP banka mlade poziva da razdoblje od prvog džeparca do prvih ozbiljnijih prihoda iskoriste za stjecanje iskustava, ali i financijskih navika koje će im kasnije olakšati samostalnost.

Ideja paketa je jednostavna, a to je objediniti financijske usluge koje mladi mogu koristiti u različitim fazama odrastanja i financijskog osamostaljivanja. S 15 ili 16 godina račun u sklopu paketa Young može prvenstveno služiti za džeparac i prve samostalne kupnje. Tijekom studija na njega mogu stizati stipendija i prihodi od studentskog posla, dok se kasnije povećava broj redovitih troškova i financijskih obveza.

Za punoljetne korisnike Young uključuje i OTPgo digitalno bankarstvo putem kojeg mogu pratiti stanje na računu i upravljati svojim financijama. U paket su uključena i tri besplatna plaćanja računa mjesečno putem OTPgo aplikacije.

Takve mogućnosti možda nisu presudne dok se većina troškova svodi na kavu, izlazak ili novu majicu, ali postaju znatno praktičnije kada stignu prvi računi za kućanstvo, troškovi stanovanja ili druge redovite obveze.

OTP banka

Online kupnja postala je svakodnevica

Za današnje srednjoškolce i studente kupnja preko interneta nije nikakva novost ili posebna aktivnost, već dio svakodnevice. Od odjeće i elektronike do ulaznica za koncerte, pretplate na streaming servise i druge digitalne usluge, značajan dio potrošnje preselio se na mobitele i računala.

Paket Young zato uključuje i Visa web prepaid karticu, odnosno zasebnu karticu namijenjenu online plaćanju.

Prednost takvog rješenja je u tome što se za internetske kupnje može koristiti posebna kartica, odvojena od kartice kojom se raspolaže novcem za svakodnevne troškove. Na taj način mladi mogu sigurnije obavljati online kupnju bez straha da će im netko hakirati podatke s kartice.

Korisnici paketa Young ne trebaju baš uvijek tražiti bankomat OTP banke kad su u izlasku jer na raspolaganju imaju mogućnost jednog besplatnog podizanja gotovine mjesečno debitnom karticom na bankomatu bilo koje druge banke u Hrvatskoj.

Pogodnosti koje prate svakodnevne potrebe mladih

Uz osnovne bankarske usluge, korisnicima Paketa Young dostupan je i program vjernosti OTPetica unutar aplikacije OTPgo, kroz koji mogu ostvarivati dodatne pogodnosti.

Time je paket koncipiran tako da ne služi samo za primanje novca ili plaćanje karticom, nego da prati svakodnevne potrebe korisnika tijekom razdoblja u kojem se njihove financijske navike najbrže mijenjaju.

OTP banka

Jer potrebe petnaestogodišnjaka i deset godina starije osobe teško da mogu biti jednake. Prvi tek uči raspolagati vlastitim džeparcem, dok drugi možda već ima redovite prihode, plaća stanarinu i režije te planira kako rasporediti novac do sljedeće plaće.

Nova školska godina može biti i početak boljih financijskih navika

Početak školske i akademske godine tradicionalno je vrijeme novih odluka. Netko će odlučiti redovitije učiti, netko više trenirati, a netko napokon bolje organizirati vrijeme.

Možda je sada dobar trenutak i za još jednu odluku o boljem organiziranju vlastitog novca. Paket Young može se ugovoriti online putem internetske stranice OTP banke ili u bilo kojoj poslovnici OTP banke. Online ugovaranje dostupno je punoljetnim hrvatskim državljanima koji nemaju otvoren račun u OTP banci te imaju prebivalište i broj mobilnog telefona u Hrvatskoj.