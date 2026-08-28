U sedam županija neki od najboljih učenika birali su strukovne škole

Ni u jednoj županiji najbolji osmaši nisu birali strukovne škole. No, u njih sedam oni su se smjestili na drugo ili treće mjesto.
Srednja.hr i ove je godine analizirala upisne rezultate za srednje škole. Zadnjih tjedana objavljivali smo podatke o srednjim školama koje su upisali najbolji osmaši u svim hrvatskim županijama. Skupne rezultate zatražili smo od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih koje smo potom potanko analizirali i predstavili javnosti po županijama. Kriterij nam je bio prosječni broj bodova upisanih.
U sedam županija strukovne škole gotovo na vrhu
U svim županijama na samom vrhu ljestvice ovog ljeta našle su se gimnazije. No, pregledom svih podataka uočili smo kako su se u sedam županijama strukovni programi smjestili na drugo ili treće mjesto. Tako je u Primorsko-goranskoj fizioterapeutski tehničar Medicinske škole Rijeka bio na drugom mjestu (prosjek bodova 73,38), dok je na trećem bio farmaceutski tehničar iste škole (prosjek bodova 77,69). Nadalje, u Istarskoj je na drugom mjestu najboljih bio smjer arhitektonski tehničar Tehničke škole Pula (prosjek bodova 77,17), zatim u Ličko-senjskoj na drugom mjestu referent za poslovnu ekonomiju Srednje škole Otočac (prosjek bodova 68,48). U Bjelovarsko-bilogorskoj na drugom mjestu bio je zdravstveno-laboratorijski tehničar Medicinske škole Bjelovar (prosjek bodova 74,04), a na trećem tehničar za računarstvo Tehničke škole Bjelovar (prosjek bodova 74,00).
Na trećem mjestu top-ljestvice u Zagrebačkoj županiji bio je strukovni program tehničara za mehatroniku Srednje strukovne škole Velika Gorica (prosjek bodova 75,68). U Varaždinskoj je na trećem mjestu bio također tehničar za mehatroniku Elektrostrojarske škole Varaždin (prosjek bodova 76,98). A u Šibensko-kninskoj na treće se mjesto smjestio arhitektonski tehničar (prosjek bodova 76,69). Spomenimo i kako se u svim županijama na barem jedno mjesto top 10 ljestvice našao strukovni program.
Najveći prosječni broj bodova u Koprivnici i Zagrebu
Županije u kojima je na prvom mjestu bio program s najvećim prosječnim brojem bodova u odnosu na sve druge županije jesu Koprivničko-križevačka i Grad Zagreb. Najbolji osmaši u Koprivničko-križevačkoj upisali su prirodoslovno-matematičku gimnaziju Gimnazije 'Fran Galović' Koprivnica s prosječnim brojem bodova upisanih od 79,93 bodova. S druge strane, u Zagrebu - ako gledamo samo srednje škole bez prijemnih ispita - isto je prosječni broj bodova bio 79,93 na vrhu u općoj gimnaziji X. gimnazije Ivan Supek.