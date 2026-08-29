Poznato koliko učenika kreće u gimnazije, a koliko u strukovne. Objavljena karta sektora

Država želi povećati broj gimnazijalaca, a njihov udio u odnosu na lani čak se malo smanjio. U strukovne kreće 69,9 posto školaraca, u gimnazije 28,2.

U nadolazećoj školskoj godini u gimnaziju krenut će 10.629 učenika (28,24 posto), u strukovne škole 26.310 učenika (69,90 posto), u umjetničke škole 699 učenika (1,86 posto), pokazuju podatci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih iz Školskog e-Rudnika posvećenog upisnim rezultatima. U to nije ubrojano još 500-tinjak učenika koji se mogu upisati u jesenskom ili naknadnom upisnom roku.

Država je ove godine na upisima za srednje škole postavila kvotu od 43.898 mjesta. Nakon ljetnog roka prazno je ostalo 6.365 mjesta. Naime, od 38.182 osmaša upisalo se njih 37.638, dok će 500-tinjak njih to još moći napraviti na jesenskom ili naknadnom roku. Prosjek osnovnoškolaca jest 4,18, što smo već uspoređivali s rezultatima nacionalnih ispita. Učenici su od mogućih 80 bodova u prosjeku za upise u srednju prikupili 59,82 bodova.

U kojim je županijama upisano najviše gimnazijalaca i strukovnjaka?

Najviše upisanih gimnazijalaca ima Grad Zagreb, 39,66 posto. Slijede Dubrovačko-neretvanska županija (30,66 posto), Primorsko-goranska županija (30,82 posto) i Osječko-baranjska županija (29,99 posto). S druge strane, najviše novoupisanih strukovnjaka broje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (85,17 posto), Krapinsko-zagorskoj županiji (84,48 posto), Karlovačkoj županiji (80,87 posto) i Međimurskoj (80,12 posto).

Valja spomenuti i kako je broj gimnazijalaca na državnoj razini načelno konstantan. Dok je u školskoj godini 2018./19. gimnaziju odabralo 28,98 posto učenika, to je ljetos napravilo 28,24 posto. No, treba reći kako država želi povećati broj gimnazijalaca s postojećih 30 posto na 40 posto kako bi se približila prosjeku Europske unije. Da to baš i ne ide u planu, pokazuje da je lani gimnaziju odabralo 28,32 posto učenika, a ljetos 28,24. Dakle, taj postotak nešto je manji ljetos nego lani.

Broj upisanih gimnazijalaca/strukovnjaka po županijama | foto: MZOM

Koji sektori strukovnih škola jesu najpopularniji na upisima?

Objavljena je i karta najpopularnijih sektora strukovnih škola po županijama. Vidljivo je da se turizam i ugostiteljstvo najviše bira u Istri i na samom jugu. Ekonomija i trgovina popularne su u Ličko-senjskoj i Zagrebačkoj županiji. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija zastupljeni su na istoku i sjeveru, kao i u Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji. Naposljetku, najviše zanimanja za elektrotehniku i računarstvo jest na sjeveru, u središnjoj Hrvatskoj te na samom istoku.

Karta najpopularnijih sektora (*strojarstvo, brodogradnja i metalurgija)| foto: MZOM

Najviše učenika upisalo opću gimnaziju, 11,08 posto promijenilo županiju

Dodajmo i da se 84,71 posto učenika upisalo u prvi prioritet. Ukupno 11,08 posto učenika - iliti njih 4.171 - promijenilo je županiju zbog srednje škole. Najviše je prijelaza iz Zagrebačke županije u Grad Zagreb.

Poznato je i koje je programe upisalo najviše učenika. To su, redom: opća gimnazija, referent za poslovnu ekonomiju, prirodoslovno-matematička gimnazija, jezična gimnazija, medicinska sestra opće njege, turistički tehničar destinacije i automehatroničar.