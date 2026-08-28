Sanja Polak podsjetila nastavnike na nova pravila: 'Mnogo je učiteljica koje i danas to govore'

Književnica i učiteljica Sanja Polak podsjetila je učitelje da sad imaju puno više slobode u izboru lektire jer samo par knjiga moraju birati s popisa

Prilikom skorog početka školske godine, Sanja Polak, književnica i učiteljica u Osnovnoj školi Davorina Trstenjaka u Zagrebu, najpoznatija kao autorica romana Dnevnik Pauline P., ima poruku za učenike i učitelje. Naime, podsjeća da zbog novog kurikula učitelji imaju puno više slobode u odabiru djela koja će djeca čitati.

Iako Polak u objavi na Facebooku navodi da je popis knjiga za obvezno čitanje ukinut, to trebamo razjasniti sljedeće. Prema kurikulima za Hrvatski jezik u osnovnim školama, gimnazijama i strukovnim srednjim školama iz 2019. godine, učiteljima i nastavnicima dana je puno veća autonomija u odlučivanju o tome koja će djela obrađivati s učenicima. I dalje postoji popis knjiga za cjelovito čitanje, međutim, učitelji i nastavnici odabiru manji broj knjiga s obveznog popisa, koji ovisi o razredu.

'Novih 2.000 naslova žudi i čeka'

Polak stoga smatra da bi se učitelji trebali više odlučivati za modernije i nove knjige, ne bojati se istraživati nove naslove i pozdraviti se s idejom da je program unaprijed strogo određen.

- Od 2006. do danas nastalo je više od 2.000 novih slikovnica i knjiga za djecu koje su izvrsne, samo im vrata naših škola nisu širom otvorena. Tih novih 2.000 naslova žudi i čeka da dođu u dodir s djecom, da uđu u škole, da ih djeca slobodno biraju, međutim, navika naređivanja djeci da čitaju ono što se MORA nikako da se ugasi i zamijeni novom navikom svakodnevnog čitanja slikovnica i knjiga prema vlastitome izboru, učitelja, djece, pa čak i roditelja…, opisuje Polak.

Učitelji sad biraju samo nekoliko knjiga s popisa, a ostale sasvim sami

Prema novom kurikulu, učitelji odabiru samo nekoliko knjiga s popisa. Na primjer, u prvom razredu to su dvije knjige, a mogu izabrati između Crvenkapice, Snjeguljice ili Trnoružice braće Grimm te Careva novog ruha, Ružnog pačeta ili Tratinčice Hansa Christiana Andersena. Uz dvije od tih šest knjiga, učitelji odabiru još osam djela koja će učenici čitati. Dakle, kako Polak navodi, ima puno prostora za izbor.

- Mnogo, mnogo je učiteljica koje i dalje djeci i roditeljima govore da se ta i ta knjiga mora pročitati jer je na popisu. I to je potpuno pogrešno. Prije početka nastave dovoljno je da svaka učiteljica ode u neku narodnu knjižnicu i u miru, u tišini dječjeg odjela knjižnice, odabere što će njezini učenici čitati. A da bi to mogla, treba se i ona upoznati s nekim od 2.000 novih slikovnica i knjiga koje će djeca sa zadovoljstvom čitati jer će ih razumjeti i biti im zanimljive. IMA TOLIKO DIVNIH NOVIH KNJIGA ZA DJECU nastalih u posljednjih pet ili deset godina i nikako da te zbilja divne slikovnice i knjige uđu sretne u naše škole među današnju djecu. Najlakše je lupati po starom i govoriti da je to tako – jer se tako mora, zaključila je Polak.

Kao što smo već naveli, prema kurikulu iz 2019. godine, u prvom i drugom razredu učenici čitaju 10 cjelovitih književnih tekstova, od toga dva obvezna književna teksta. Od trećeg do osmog razreda osnovne škole učenik čita osam cjelovitih književnih tekstova, od toga dva obvezna književna teksta.

Učenici godišnje jednu knjigu biraju sami

U gimnazijama sa satnicom od 140 sati godišnje učenik čita 10 cjelovitih književnih tekstova godišnje, od toga pet, odnosno šest obveznih književnih tekstova (tri, odnosno četiri iz hrvatske književnosti i dva iz svjetske književnosti).

Također, učenik tijekom osnovne i srednje škole čita jedno djelo po vlastitome izboru godišnje. U kurikulumu je navedeno da broj djela za čitanje po vlastitome izboru učenika nije ograničen te da učenike treba poticati na čitanje iz užitka. Za kraj navodimo isječak iz Kurikula koji objašnjava da bi učitelji uz obvezna djela s popisa trebali odabirati suvremena djela za koja smatraju da odgovaraju njihovim učenicima.

- Popis djela za cjelovito čitanje sastavljen je prema načelu mogućnosti ostvarivanja odgojno-obrazovnih ishoda u predmetnome području književnost i stvaralaštvo te je vođen idejom o profesionalnoj autonomiji učitelja i nastavnika. Pri izboru književnoga teksta za čitanje učitelju i nastavniku preporučuje se odabir suvremenih tekstova za poticanje literarnoga čitanja prema načelima: od poznatoga prema nepoznatome, od bliskoga prema udaljenome; tj. učenik se s temom ili žanrom upoznaje na suvremenim tekstovima, a potom produbljuje spoznaje i vještine na tekstovima iz književnopovijesnih i stilskih razdoblja, navedeno je u Kurikulu.

Ovdje navodimo popis obveznih djela za osnovnu školu, s time da učitelj uvijek ima izbor među obveznim djelima koja će odabrati. Popis za srednju škole pogledajte na poveznici.

1. i 2. razred osnovne škole:

Grimm, Jacob i Wilhelm: Crvenkapica, Snjeguljica, Trnoružica

Andresen, Hans Christian: Carevo novo ruho, Ružno pače, Tratinčica

3., 4. i 5. razred osnovne škole:

Brlić-Mažuranić, Ivana: Čudnovate zgode šegrta Hlapića

Lovrak, Mato: Vlak u snijegu

Lovrak, Mato: Družba Pere Kvržice

Balog, Zvonimir: izbor iz poezije

Vitez, Grigor: izbor iz poezije

Kušan, Ivan: Koko u Parizu

6., 7. i 8. razred osnovne škole:

Brlić-Mažuranić, Ivana: Priče iz davnine

Cesarić, Dobriša: izbor iz poezije

Gavran, Miro: Zaljubljen do ušiju

Glavašević, Siniša: Priče iz Vukovara

Mihelčić, Nada: Zeleni pas

Pavličić, Pavao: Trojica u Trnju