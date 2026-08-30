S trojkama u gimnazije: Imamo popis onih koje su upisali najslabiji učenici u Hrvatskoj, pričamo s ravnateljem

O učenicima koji s trojkama upisuju gimnazije razgovaramo s ravnateljom gimnazije koju su ovo ljeto upisali najlošiji učenici.

Ako je učenik od petog do osmog razreda prolazio s prosjekom 3.00, Hrvatski, Matematiku i prvi strani jezik u sedmom i osmom razredu imao trojku, isto trojku imao iz tri dodatna predmeta za upis, i dalje je u Hrvatskoj mogao bez problema upisati gimnaziju. U tom scenariju prikuplja oko 48 bodova, dok naša rang-lista gimnazija koje su upisali najslabiji učenici pokazuje raspon bodova zadnjeg na listi od 36 do 41 bodova od maksimalnih 80. Dakle, tom se učeniku iz našeg primjera mogla zalomiti još pokoja dvojka i dalje bi mogao upisati gimnaziju.

Postavlja se pitanje mogu li ti učenici pratiti gimnazijsko gradivo. U svakom slučaju ako im krene po zlu mogu se premjestiti u neku drugu školu, no ponuda tada može biti ograničena. Naša analiza pokazuje da se u Hrvatskoj gimnazije mogu upisati s podosta lošim ocjenama, ali ni unatoč tome broj gimnazijalaca ne raste koliko god Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih komuniciralo da to žele napraviti.

Ravnatelj gimnazije koju su upisali najlošiji: 'Neki jednostavno nadođu, neki odustaju'

Hrvatska želi povećati obuhvat gimnazijalaca sa sadašnji 30 na 40 posto kako bi se približila europskom prosjeku. Zbog toga neke su strukovne škole pokrenule gimnazijske smjerove umjesto suficitarnih strukovnih, no ni to baš ne daje rezultate. Postotak gimnazijalaca ostaje isti. Prošle je godine gimnaziju odabralo 28,32 posto učenika, a ljetos 28,24. Dakle, taj postotak nešto je manji ljetos nego lani. I pregled dužeg niza godina jednak je. Dok je u školskoj godini 2018./19. gimnaziju odabralo 28,98 posto učenika, to je ljetos napravilo 28,24 posto.

Da je gimnaziju u Hrvatskoj moguće upisati bez problema, budući da u mnogima ne postoji prag, pokazuje naša analiza. Na vrhu rang-liste gimnazija koje su upisali najslabiji učenici je opća gimnazija u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti Požega. Tamo je zadnji učenik na listi imao 36,88 bodova. Prosječni broj bodova bio je 62,90.

- Ima već podosta vremena da su se učenici s nižim bodovima upisivali i iskustvo je raznoliko. Neki jednostavno nadođu, nemojte zaboraviti 'lude' godine sedmog i osmog razreda, a neki odustaju. Uvijek savjetujem i roditeljima i učenicima da teže k višem, većem, a ako ne ide nije nikakav problem odustati i promijeniti smjer, odgovara na naš upit ravnatelj Katoličke gimnazije Ivan Bedeničić.

Oni koji se prihvate knjige i uz pomoć predanih profesora, kaže, ne bi trebali imati problema. Opisuje, ponekad je i iskustvo lošijih ocjena prednost jer su navikli na životne padove kao što su 'odlični' nenavikli. A život je jedno i drugo, ističe Bedeničić.

- Oni koji se zalažu za pragove vjerojatno bi Hrvatsku smjestili u četiri velika grada. Imaju pravo imati svoje mišljenje kao što i ja imam pravo biti protiv toga! Neka svatko dobije priliku, a postoji i vrijeme i mogućnost promjene! Zar je toliki problem odustati od nečega što ne ide!?!, piše nam Bedeničić.

Gimnazije koje su upisali učenici s najmanje bodova | foto: srednja.hr

'Najbolja baza za cjelokupnost osobe je gimnazijska'

Bedeničić nastavlja kako nam treba mislećih ljudi, treba nam različitih pa tako i deficitarnih struka pa ne vidi širu i bolju mogućnost od gimnazijskog programa za one koji mogu i žele odgoditi životne odluke i uz to dobiti širok spektar znanja i mogućnosti.

- A što se tiče EU trebaju nam i kompatibilnosti i iskustva, ali i onih koji misle o dobrobiti naroda i obitelji i Crkve. Najbolja baza za cjelokupnost osobe je gimnazijska i ona ne mora biti niti prva na natjecanjima niti 5,0! Prije svega mijenjati ideju vodilju suvremenog obrazovanja! Obrazujte i odgojite ljude koji cijene znanje, vole čovjeka, dive se Stvoritelju, a nemojte ih svoditi na potrebe tržišta! Širok dijapazon općeg znanja, društvenog i prirodnog, bez nepotrebnih pojedinosti, sustavan rad i radna disciplina i mogućnost djelomičnog izbora predmeta po volji i interesu učenika. Iako, za pametne profesore i marljive đake i sada postoje takve mogućnosti, zaključuje Bedeničić.

Naša rang-lista pokazuje da su se nakon ove škole najlošiji učenici upisivali u jezičnu gimnaziju Srednje škole Mate Balote Poreč gdje je zadnji na rang-listi imao 38,37 bodova. Prosjek bodova bio je 53,13. Slijedi opća gimnazija Srednje škole Vrbovec gdje je posljednji na listi imao 38,98 bodova, a prosjek je bio 66,71. Na četvrtom se mjestu smjestila Srednja škola August Šenoa Garešnica, a na petom Gospodarska škola Varaždin. Iz svih ovih spomenutih škola nisu odgovorili na naš upit.

Izradili smo i tablicu po kriteriju najmanjeg prosječnog broja bodova upisanih gimnazijalaca. Ovdje je pak na vrhu klasična gimnazija u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji i strukovnoj školi u Sinju s pravom javnosti gdje je prosječni broj bodova upisanih bio 51,62. Slijedi ista škola s jezičnom gimnazijom i prosječnim brojem bodova upisanih od 54,72. Na trećem je mjestu Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti Zadar gdje je prosječni broj bodova upisanih bio 55,14.