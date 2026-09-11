Djeca zadirkuju zbog ušiju, a to nema veze s higijenom: 'Na prljavoj kosi se sporije razvijaju'

Profesionalni istrebljivač ušiju Goran Vlah rekao nam je da su neka djeca stigmatizirana zbog nametnika, iako njihova pojava uopće ne ovisi o higijeni

Na početku nastavne godine se uvijek javljaju isti problemi. Jedan od njih je i širenje ušiju, koje se nerijetko pojavljuju upravo u prvim tjednima škole, kada se djeca vrate s dugog ljetovanja.

Uši su malene, golim okom teško uočljive životinje koje se nastanjuju na ljudskom vlasištu i hrane se krvlju. Prilagođene su za život na ljudskoj kosi te ih, za razliku od buha, ne prenose životinje, a jednako se nastanjuju i u čistoj i u prljavoj kosi.

Djeca kod kojih se pojave uši često su meta zadirkivanja i stigmatizacije. Stoga treba naglasiti da se uši mogu pojaviti i u čistoj i redovito opranoj kosi, baš kao i u prljavoj. Djeca, a ni njihovi roditelji, nisu 'krivi' što su im se uši nastanile u kosi.

Kako dolazi do širenja ušiju

O tome kada dolazi do najezde ušiju i kako se s njom nositi razgovarali smo s Goranom Vlahom, profesionalnim istrebljivačem ušiju.

Vlah nam objašnjava da se uši ne pojave na glavama djece na početku nastave, već do njihova širenja uglavnom dolazi na kraju nastavne godine. Budući da puno djece provodi vrijeme na moru ili bazenima, kosa im je češće mokra, zbog čega ne osjećaju svrbež te se prisutnost ušiju ne otkriva sve do kraja ljeta, kada su se nametnici već razmnožili.

- Dijete se vrati doma, nije se vidjelo s ekipom jedno vrijeme, opet se svi izgrle, izljube, uzmu se mobiteli, pokazuju se slikice gdje je tko bio, tko je što radio, i tu se zaraze druga djeca. I onda, kako dijete više nije stalno u moru, odnosno glava mu nije konstantno mokra, počinje se polako pojavljivati svrbež. Roditelj razgrne kosu i vidi, kako bih rekao, civilizaciju. Tako da vam je to čest scenarij koji se događa nakon ferija, priča nam Goran Vlah.

Najviše je ušiju krajem ljeta i u listopadu

Detaljno nam je opisao i kako dolazi do širenja mobitela. Uši često prelaze s glave na glavu kad se djeca nagnu nad nečiji mobitel i zajedno nešto gledaju.

- Ako imate prilike navečer prošetati blizu parkova ili negdje gdje se skupljaju osnovnoškolci, vidjet ćete da svi sjede, ne znam, na klupi, gledaju mobitele i svi su nabijeni u jednu hrpu. A kako da kažemo osnovnoškolcima da se ne smiju grliti tako družiti, nemojte gledati tuđe mobitele. Nećemo ništa time postići, jer će ga uvijek netko imati, komentira Vlah.

Kaže nam da je vrhunac pojave ušiju upravo na kraju ljeta, zatim slijedi kratko zatišje, a onda u listopadu opet bukne, i to kod djece na koju su uši došle početkom školske godine. Djeca kojoj su sada otkrivene uši u kosi vjerojatno su ih dobila krajem školske godine, pojašnjava Vlah.

- Postoje preventivne metode, ali ne možemo se osloniti na njih. Prva stvar bi bila da nema grljenja, što je kod klinaca nemoguće. Druga stvar je da ne gledaju jedni drugima u mobitele, znači da ne dolazi do toga da se glave dodiruju. Ili bi trebali nositi marame, što je opet nemoguće. Kod nas je teško i natjerati klince da nose kosu vezanu u repu, priča nam sugovornik.

'Osobna higijena nema veze s ušima'

Goran Vlah govori da djeca koja imaju uši jesu stigmatizirana jer je u javnosti prisutno mišljenje da uši žive u prljavoj i zapuštenoj kosi, što nije točno.

- Što, ovi koji imaju novca će dati svakoj uši po 20 eura i one će otići? Neće. I isto tako, na ovom svijetu ništa ne nastaje samo od sebe, pa tako niti uši. One moraju doći od nekoga. Znači, uvijek ih netko ima i baš tim bliskim kontaktom, glava u glavu, kosa u kosu, mi ih pokupimo. Isto tako, osobna higijena nema veze s ušima. Ušima je potpuno svejedno je li kosa čista ili prljava. Čak i na prljavoj kosi one će se sporije razvijati nego na potpuno čistoj. Jer uš glave se, u biti, hrani krvlju. Ako je kosa prljava, onda imamo sloj nekakve prljavštine i nečega na samoj koži glavišta. Tu će uši teže probiti taj sloj prljavštine i doći do krvi i hranjivih tvari. Tako da će se ona sporije razvijati. Ali to znači da se neće izleći prosječno deset gnjida u jednom danu, nego, ne znam, šest do osam. To je nama potpuno svejedno. Tako da ta higijena ne igra apsolutno nikakvu ulogu, objasnio nam je profesionalni istrebljivač.

Najbolja prevencija je češljanje na vrijeme

Kako bi spriječio razmnožavanje ušiju, Vlah savjetuje djeci i roditeljima da se preventivno češljaju. Svaki put kada dobiju informaciju da netko u razredu ima uši, bilo bi dobro da svatko u razredu napravi takav tretman. To je važno jer se svrbež javlja tek kada su se uši razmnožile, a u početku njihove pojave u kosi ne osjećaju se nikakvi simptomi.

- Uš kad dođe na glavu, prva tri tjedna glava nije zaražena. Dovoljno bijelih gnjida (op. a. jajašaca ušiju) da ih naš mozak može raspoznati bit će u kosi tek otprilike četvrtog, petog tjedna. A prvi svrbež, ako se kosa pere jednom tjedno, dolazi za mjesec ili mjesec i pol dana. S time da, ako se glave stalno moče, osjećaj svrbeža dolazi za nekakvih mjesec i pol do dva, objašnjava Vlah.

Škola mora poslati jasnu poruku

Navodi da poruka u školi ne smije stati samo na tome da su se pojavile uši, već treba i jasno uputiti roditelje da tretiraju djecu. Kosu trebaju počešljati i pregledati i učenici koji imaju kratku i dugu kosu.

- Kad to naprave kao razred, to je početak borbe protiv ušiju. Znači, moramo svi odjednom, a ne samo oni klinci koji imaju simptome, zaključio je Vlah.

Za kraj naglašava da je informiranje roditelja važno, što posebno vidi u vlastitom poslu jer mu često dolaze roditelji koji uopće nisu upoznati s time što su uši.

Najezda se obično rješava za tjedan do dva

Najčešća je pogreška što se obično jave kada je već prilično kasno, odnosno dopuste ušima dug period bezbrižnog života na glavi djeteta i priliku da se razmnože.

- Sada, baš nakon ljeta, kada su se vratili doma, roditelji pričaju: 'Meni se dijete počelo nešto češati. Ja sam mislio da je to od soli, da je to od sunca, da je to od ovoga, da je to od onoga'. Tako da tu sve igra to neiskustvo, zaključio je razgovor Goran Vlah.

Što se tiče borbe protiv ušiju, važno je znati da većina preparati protiv ušiju učinkovito ubija samo odrasle uši, dok gnjide preživljavaju zbog čvrste zaštitne ljuske te ih se mora otkloniti fizički. Pravilnim tretmanom najezda uši može se riješiti za tjedan do dva. Nakon što se riješite ušiju iz kose, ne morate strahovati da su vam uši ostale u domu, jer izvan ljudskog vlasišta uši nemaju izvor hrane ni potrebnu toplinu te ugibaju za dan do dva.

Ovaj tekst nastao je uz potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u sklopu projekta Nevidljivi u obrazovanju.