Opet velike brojke odgoda upisa u prve razrede: Ovo su najčešći razlozi

Prikupili smo preliminarne podatke o odgodama upisa učenika u prve razrede osnovnih škola u najvećim županijama. Otkrili su nam i najčešće razloge.

Prije upisa u prve razrede osnovne škole djeca idu na procjenu, odnosno utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta. Odluku o upisu, eventualnoj odgodi ili utvrđivanju primjerenog obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju donosi stručno povjerenstvo. Ono ga obično čine nadležni školski liječnik, stručni suradnici zaposleni u školi - pedagozi, psiholozi, logopedi, socijalni pedagozi i edukator -rehabilitatori, učitelj razredne nastave i učitelj hrvatskoga jezika. Nakon pregleda stručno povjerenstvo donosi odluku, na što se roditelj može naposljetku žaliti i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Poslije te odluke postoji i mogućnost pokretanja upravnog spora, ako se roditelj ne slaže s odlukom.

Kako izgledaju pregledi za prvi razred?

Što se točno provjerava na pregledu, uglavnom ovisi od županije do županije. Tako primjerice u Međimurskoj županiji procjena obuhvaća razgovor, detaljni klinički pregled, procjenu razvoja percepcije, psihičkog te motoričkog razvoja, procjenu razvoja govora te emocionalne i socijalne zrelosti, stoji im na internetskim stranicama. Kako smo pisali, u Zagrebačkoj županiji ispituje se o općim podatcima koje dijete zna o sebi, snalaženju u vremenu i prostoru, opažanju predmeta i vizualnom pamćenju, sposobnosti logičkog zaključivanja, matematičkom predznanjem, imenovanju boja.

Među najvećim županijama provjerili smo koliko je odluka za upis u prve razrede, budući da nastavna godina započinje 7. rujna. Valja napomenuti kako stručna povjerenstva odluke donose do kraja kolovoza te da je riječ o preliminarnim podatcima. Tako još nisu donesena sva rješenja pa brojke mogu varirati. One konačne trebale bi biti poznate do sljedećeg tjedna. Sve podatke županije su nam dostavile prošlog tjedna.

Grad Zagreb - 1.100 odgoda

Iz Grada Zagreba kažu da je dio rješenja o odgodama upisa još u postupku žalbi o kojima odlučuje resorno ministarstvo pa podatci za školsku godinu 2026./2027. još uvijek nisu potpuni. No, kažu da očekuju oko 1.100 odgoda, što je na razini prošlogodišnjeg broja. Navedimo da je lani u prve razrede osnovne škole u Gradu Zagrebu upisano 7.840 djece, govore službeni podatci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih iz Školskog e-Rudnika.

- Ističemo da je riječ o izraženom trendu povećanja broja odgoda upisa u 1. razred, za čak 27 posto u odnosu na 2021. godinu, kada je 877 djece dobilo odgodu. Glavni razlozi pritom su zdravstveno stanje i/ili socio-emocionalna nezrelost djeteta, navode iz Grada Zagreba.

Podsjetimo, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u lipnju kazao je kako unatoč ovim brojkama smanjuju broj neupisane djece u vrtiće, odnosno da su 'i taj trend apsorbirali zato što grade toliko dječjih vrtića'.

Splitsko-dalmatinska - 537 odgoda

U Splitsko-dalmatinskoj odgođen je upis u prvi razred osnovne škole za 537 učenika. Prošle godine, napominju, odgođen je upis u prvi razred osnovne škole za 639 učenika. U prvi razred lani je u ovoj županiji kretalo 4.141 učenika.

- Najčešći razlozi odgoda su: smetnje pažnje i aktivnosti, specifični poremećaj razvoja motoričkih funkcija i specifični poremećaj razvoja govora i jezika, ističu.

Primorsko-goranska - 167 odgoda

U ovoj županiji na datum 26. kolovoza doneseno je 167 rješenja o odgodi upisa. Napominju da su postupci još u tijeku pa će konačni broj znati početkom nove školske godine. Svake godine imaju oko 200 odgoda, dodaju. Lani je u ovoj županiji u prvi razred išlo 2.195 učenika.

- Glavni razlozi za odgodu upisa su govorno-jezične teškoće, emocionalna i socijalna nezrelost, nedovoljna kognitivna zrelost i slabe motoričke sposobnosti, odgovaraju nam.

Osječko-baranjska - 301 odgoda

U Osječko-baranjskoj županiji unazad nekoliko godina, kažu, broj odgoda kreće se između 270 i 300, bez izraženijeg trenda povećanja. Za nadolazeću školsku godinu broj odgoda je 301. Lani je broj prvašića bio 2.238.

- Stručno povjerenstvo Upravnog odjela predlaže odgodu ukoliko na temelju dostavljene dokumentacije utvrdi da bi odgoda pozitivno utjecala na djetetov psihofizički razvoj. Najčešći razlog za odgodu je emocionalna nezrelost djeteta, a ukoliko se utvrde teškoće, predlaže se uključivanje u školovanje po primjerenom obliku školovanja, a ne odgoda upisa, izdvajaju.

Zagrebačka županija - 426 odgoda

U Zagrebačkoj županiji odgođen je upis u prvi razred za 426 djece, otkrivaju nam o svojim preliminarnim podatcima. Najčešći su razlozi, ističu, socio-emocionalna nezrelost, poremećaj razvoja govora i jezika, poteškoće u grafomotorici i poremećaji razumijevanja - disgrafija, dislalija, disleksija, diskalkulija i drugo. Broj prvašića u ovoj županiji lani je bio 2.995.

Odgode u Zagrebačkoj županiji | foto: Zagrebačka županija

Varaždinska županija - 151 odgoda

Iz ove županije kažu da broje 151 odgodu upisa u prvi razred osnovne škole, dok je prijevremeni upis odobren za 13 učenika, ističu. Prošle su godine imali 147 odgoda, što je rast od 2,7 posto. Broj prvašića u Varaždinskoj lani je bio 1.427.

- Glavni razlozi za odgodu su: jezične poteškoće, emocionalna nezrelost, poremećaji iz spektra autizma, problemi s koncentracijom i pažnjom, ekranizam, navode.

Istarska županija - 120 odgoda

Iz Istarske županije do 24. kolovoza brojali su 120 rješenja za odgodu. Konačni podatci još nisu poznati, no vele da se prema trenutačnoj dinamici može očekivati da će njihov broj biti približan prošlogodišnjem i kretati se oko 140, odnosno oko sedam posto ukupno zaprimljenih zahtjeva. Lani su ukupno brojali 1.796 prvašića. Najčešći razlozi za odgode, nastavljaju, uključuju emocionalnu nezrelost, nerazvijene grafomotoričke vještine, poremećaj govora i jezika, nesređene obiteljske odnose (na primjer rastavu roditelja) te druge poteškoće koje bi mogle utjecati na uspješno sudjelovanje u nastavi

- Važno je naglasiti da postupci još uvijek nisu u potpunosti okončani te su brojke trenutno informativne. Zbog specifičnosti sustava digitalnih upisa, putem platformi CARNeta i MZOM, podaci vezani za odgodu upisa se istovremeno prate digitalno, ali i fizički, što može dovesti do privremenih odstupanja u statistici. Jedan od izazova u provedbi upisnog postupka je činjenica da roditelji putem sustava još uvijek ne mogu dati suglasnost za određene prijedloge škole (npr. odgoda upisa ili utvrđivanje primjerenog programa obrazovanja), što zahtijeva dodatne korake izvan platforme, zaključuju.