Kad otvaraju menze? U ovim gradovima više nećete biti gladni

Studentski centri u Zagrebu i Rijeci obavijestili su studente da prve menze, nakon ljetne pauze, svoja vrata otvaraju već sutra, 1. rujna.

Nakon ljetne pauze, menze u narednim danima ponovno otvaraju svoja vrata. Studentski centar u Zagrebu (SCZG) objavio je da prvi restorani otvaraju 1. rujna. To su SD Stjepan Radić, SD Cvjetno naselje, SD Lašćina, ZUK Borongaj, Savska, Manducat i Gaudeamus. Ostali restorani s radom počinju 7. rujna. To su Ekonomija, Filozofski, Medicina i RGN/PBF.

Studentski centar u Rijeci (SCRI) najavio je da će 1. rujna svoja vrata otvoriti restorani Kampus, Mini, Pravri, i Caffe bar Formula. Sljedeći otvaraju restorani Bistro Mul i Bistro Primorac 14. rujna. Na dan 21. rujna s radom će početi Bistro Riteh te Buffet Medicinar, Caffe bar Infuzija i Kantina Dentina. Restoran Index, Caffe bar Andrea i Caffe bar Reful otvorit će 28. rujna.

Podsjetimo, neke menze radile su i tijekom ljeta, o čemu smo pisali ovdje, no studenti su mogli jesti samo po punoj cijeni. Za prehranu po subvencioniranim cijenama potrebna vam je iksica, a kako se dodjeljuju razine prava na iksici objasnili smo u ovom članku. Ako vam se dodijeli niža razina od one koju 'zaslužujete', faks vam duguje novac.