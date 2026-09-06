Novosti U ovoj državi nastava počinje tek 30. rujna, jeste li ljubomorni? Postoji dobar razlog za to

U ovoj državi nastava počinje tek 30. rujna, jeste li ljubomorni? Postoji dobar razlog za to

Bruno De Zan
Bruno De Zan

06. rujan 2026.

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U ovoj državi nastava počinje tek 30. rujna, jeste li ljubomorni? Postoji dobar razlog za to

Ilustracija | Foto: Unsplash

Nastavna godina najranije počinje u Finskoj, a u Malti počinje tek 30. rujna zbog vrućeg i vlažnog vremena. U Grčkoj zanimljivo, godina kreće u petak.

Usprkos željama mnogih da se početak nastavne godine odgodi, kako se čini, školski kalendar i dalje je na snazi, a učenici se prema njemu u klupe vraćaju 7. rujna. U našoj anketi, na koju je odgovorilo 7.540 ispitanika, njih 53,93 posto smatra da zbog vrućina treba odgoditi početak nastave, a kako su odgovorili drugi, pročitajte na poveznici.

Odgoda zapravo ne bi bila tako neobična jer u mnogim europskim zemljama nastava počinje kasnije. Europska komisija objavila je 'kalendar' koji pokazuje kada nastava počinje u pojedinim članicama Unije, a riječ je o doista širokom rasponu, od 6. kolovoza do 30. rujna.

Nastava najranije počinje u Finskoj, odnosno počela je prije već neko vrijeme. Naime, u toj državi općine mogu individualno odlučiti o početku nastave, za što je ove godine predviđeno razdoblje od 6. do 13. kolovoza.

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U Njemačkoj i Belgiji početak nastave razlikuje se po saveznim državama i regijama

Njemačka je prilično specifična jer se u njoj školski kalendar razlikuje po saveznim državama (Bundesländer). Za to je propisan raspon od 7. kolovoza do 14. rujna, navodi Europska komisija. Škola je ove godine najranije započela u saveznim državama Hessen, Porajnje-Falačka te Saarland, gdje su se učenici u klupe vratili 10. kolovoza. Nastava najkasnije počinje u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, i to 2. rujna.

Na sjeveru Europe, u Danskoj, nastava je počela između 10. i 13. kolovoza, u Švedskoj između 17. i 19. kolovoza, a u Nizozemskoj između 17. i 31. kolovoza.

U Belgiji nastavna godina počinje u različito vrijeme po regijama koje su jezično podijeljene. U regiji Valonija-Bruxelles, u kojoj se službeno govori francuski jezik, nastava uvijek počinje zadnjeg ponedjeljka u kolovozu, dakle počela je 24. kolovoza. U Flandriji, u kojoj se pretežno govori nizozemski, i u Istočnoj Belgiji, gdje se pretežno govori njemački, nastava počinje 1. rujna.

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U Irskoj svaka škola odlučuje za sebe

U Irskoj svaka škola sama odlučuje kada počinje nastavna godina prema smjernicama Ministarstva obrazovanja, s time da je propisano da školska godina počinje između kasnog kolovoza i ranog rujna.

U velikom broju zemalja nastava počinje 1. rujna, bez obzira na to pada li taj datum u ponedjeljak, a te su države Češka, Estonija, Francuska, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska, Slovačka i Slovenija.

U Rumunjskoj nastavna godina počinje, kao i kod nas, 7. rujna. S tim datumom nastava počinje i u nekim od austrijskih pokrajina, dok u ostalima počinje tjedan kasnije. Na Cipru nastava u srednjim školama počinje također 7. rujna, a u osnovnim školama 14. rujna. Obrnuto je pravilo na snazi u Španjolskoj, gdje nastava osnovnoškolcima počinje ranije, također 7. rujna, dok se srednjoškolci vraćaju u klupe 15. rujna.

U Grčkoj prvi dan škole je petak

U Italiji nastava počinje između 7. i 21. rujna, ovisno o regiji. Sad dolazimo do država u kojima nastava počinje u drugom tjednu rujna. Možda zvuči neobično, ali u Grčkoj nastava počinje u petak, 11. rujna, tradicionalnom ceremonijom blagoslova škole i preuzimanjem udžbenika. Taj dan djeca idu kući ranije, a prava nastava kreće 14. rujna.

U Portugalu nastava počinje između 11. i 21. rujna, a o točnom datumu početka škole odlučuju škole. U Bugarskoj je pak odlučeno da u svim školama nastava počinje 15. rujna. U Luksemburgu nastava tradicionalno počinje 15. rujna, no u objavi Europske komisije navedeno je da početak nastave može biti odgođen do 17. rujna.

U članicama Europske unije nastava najkasnije počinje na Malti, 30. rujna, prema pravilu da je to posljednja srijeda u rujnu. Glavni razlog za to jest što je vrijeme ljeti na toj otočnoj državi izrazito vruće i vlažno, a odluka je nastala u dogovoru obrazovnih institucija i sindikata nastavnika. Nastavna godina na Malti obično završava krajem lipnja, a ljetni praznici traju 13 tjedana. Iako zvuči primamljivo da nastava počinje tako kasno, vjerojatno biste razmislili dvaput prije nego zamijenite uloge s učenicima na tim vrućinama.

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