Bliži se veliki prosvjed u Zagrebu, oglasili se nastavnički sindikati: 'Pozivamo sve građane da se pridruže'

Čak 37.000 tona ilegalno odloženog otpada na području Gospića zagadilo je tlo vječnim kemikalijama (PFAS). Nalaz Geotehničkog fakulteta pokazao je lokalni utjecaj odloženog otpada na podzemne vode, a autori nalaza upozorili su i da bi šteta bez odgovarajuće sanacije mogla biti velika.

U kolovozu je Hrvatski sabor na izvanrednoj sjednici odbio četiri zaključka koja je predložio predsjednik Zoran Milanović vezana uz nezakonito odloženi otpad na području Like, a uključivala su hitnu sanaciju odlagališta i obvezu Vlade da u roku od 15 dana izvijesti Sabor o poduzetim mjerama.

Umjesto toga, Sabor je prihvatio zaključke vladajuće većine u kojima se poziva Vladu da u roku do 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije na lokaciji Gospić. Građanska inicijativa 'Gospić je naš dom' zbog svega u Zagrebu organizira veliki prosvjed. U subotu, 5. rujna, održava se veliki prosvjed 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku'. Okupljanje je u 11 sati kod Glavnog kolodvora, a središnji dio događaja odvija se u 12 sati na Trgu bana Josipa Jelačića.

'Znamo kako izgleda kada se borbu za legitimne interese proglašava 'politizacijom'

Prosvjed su podržali i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske te Školski sindikat Preporod, kao i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja.

- U potpunosti podržavamo članove naših podružnica iz Gospića i Like, koji daju podršku prosvjedu 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku'! Razlog je svima poznat: 37.000 tona nelegalnog opasnog otpada u Gospiću i nesposobnost/nevoljkost institucija da riješe taj problem koji prijeti zdravlju Gospićana, ali i svih građana Hrvatske. Kako smo posljednjih dana doznali, Gospić je nažalost samo jedna od brojnih ekoloških bombi diljem Hrvatske. Zato prosvjed 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku' nije samo prosvjed za čišći Gospić nego i borba građana za zdravlje, sigurnost i zdrav okoliš, ali i pravnu državu u kojoj će zdravlje i sloboda ljudi biti važniji od profita i stranačkih interesa. Sve su to vrijednosti kojima podučavamo naše učenike, priopćio je Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama.

Slično je poručio i Školski sindikat Preporod koji je na prosvjed pozvao sve svoje članove.

- Vrijeme je da se naš glas čuje. Od nadležnih zahtijevamo odgovornost, transparentnost i konkretna rješenja. Zdravlje građana i očuvanje našeg okoliša moraju uvijek biti iznad materijalne koristi, poslovnih interesa i političkih kalkulacija. Dođimo u što većem broju. Gospić nas treba. Ličko-senjska županija nas treba! Ovo nije pitanje politike ni stranačkih boja. Ovo je pitanje zdravlja, odgovornosti i prava na čist i siguran okoliš, priopćio je Sindikat Preporod.

Sindikat znanosti poručio je da podržava građane Like koji traže zaštitu svojega zdravlja, okoliša i prava na siguran život.

- Pozivamo sve građane da im se pridruže! Podržavamo i organizatore prosvjeda jer znamo kako izgleda kada se borbu za legitimne interese proglašava 'politizacijom', 'rušenjem vlasti', 'djelovanjem oporbe' ili 'antidomoljubnim činom'. S takvim optužbama i sami smo se susretali kada smo organizirali prosvjede i štrajkove. Zabrinjavajuće je što u Hrvatskoj ponovno postaje uobičajeno, kao i 90-ih, upozorenja na propuste vlasti, loše propise, zanemarivanje interesa pojedinih skupina, kriminal ili ugrožavanje sigurnosti i zdravlja prikazivati kao 'oporbeno mahnitanje' i 'antidomoljublje', poručuju iz Sindikata znanosti.

'Nema ničeg prirodnijeg od borbe za sigurnost i zdravlje'

Stava su i kako se svakoj akciji civilnog društva i sindikata pokušava prišiti etiketa stranačke politike, a svaku temu pretvoriti u kulturni i identitetski rat ljevice i desnice. To je, naglašavaju, duboko štetno za normalno, demokratsko funkcioniranje društva i države.

- Taj je obrazac očit u slučaju onečišćenja u Lici, iako je svima jasno da nema ničeg prirodnijeg od borbe za sigurnost i zdravlje vlastitoga doma, kao ni ničeg racionalnijeg od zahtjeva da institucije funkcioniraju te štite ljude i prostor ove zemlje. Jer institucije ne postoje zbog vlasti. Njihova svrha nije zaštita interesa vladajuće političke stranke ni njezinih pojedinaca. One postoje kako bi štitile građane, javni interes i državu. U slučaju nezakonitog i štetnog odlaganja otpada u Gospiću evidentno su zakazale. Stoga bi, umjesto bavljenja umanjivanjem političke štete, odgovorna vlast u ovoj situaciji trebala mobilizirati sve stručne kapacitete za smanjivanje rizika i uklanjanje otpada, provesti neovisnu analizu uzroka institucionalnih propusta te predložiti konkretne mjere za njihovo sprječavanje u budućnosti. A što se prosvjeda tiče, svrha civilnog društva, kao i sindikata, jest biti korektiv vlasti i vršiti pritisak na vlast kada ona ne radi dobro, bez obzira na to o kojoj je stranci riječ. Koliko god se razni akteri trudili prikazati suprotno, u subotu, 5. rujna, nema ničeg važnijeg ni domoljubnijeg nego stati uz građane Like, stoji u pismu Sindikata znanosti koje potpisuju Dragan Bagić, predsjednik Velikog vijeća i Matija Kroflin, glavni tajnik.