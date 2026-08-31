Uspjeh za pamćenje: Na veliko natjecanje poslali smo šestoricu učenika, svi se doma vraćaju s medaljom

Na Srednjoeuropskoj matematičkoj olimpijadi Hrvatsku su predstavljala šestorica učenika i svi se s tog natjecanja vraćaju s medaljama.

Nastava još nije ni započela, ali lijepe vijesti vezane uz školstvo nižu se čitavo ljeto. Za njih su zaslužni naši školarci koji su posljednjih tjedana sudjelovali na renomiranim međunarodnim natjecanjima. Novi izvrsni rezultat ostvarili su naši matematičari koji su na Srednjoeuropskoj matematičkoj olimpijadi održanoj u Celju u Sloveniji osvojili čak šest medalja.

Hrvatsku su predstavljali Fran Čačinović iz Gimnazije Lucijana Vranjanina, Zagreb, Kristian Radić iz III. gimnazije, Split, Matej Križanić iz Prve gimnazije Varaždin te Ivan Katalenić, Lovro Kličković i Martin Vidović iz XV. gimnazije, Zagreb.

Na pojedinačnom dijelu natjecanja Fran i Kristian su osvojili brončane, a Ivan, Lovro, Matej i Martin srebrne medalje. U ekipnom dijelu natjecanja hrvatska je ekipa zauzela peto mjesto, od ukupno deset država sudionica. U ovom dijelu natjecanja zlato je osvojio tim iz Češke, tim iz Poljske odnio je srebro, a Njemačka broncu.

Srednjoeuropska matematička olimpijada regionalno je natjecanje koje se održava od 2007. godine i uključuje Austriju, Hrvatsku, Češku, Njemačku, Mađarsku, Litvu, Poljsku, Slovačku, Sloveniju i Švicarsku, te se domaćinstvo natjecanja rotira među članicama.

Kako su pojasnili organizatori, izbor ekipe vrši se na temelju rezultata Hrvatske matematičke olimpijade, koju organizira Hrvatsko matematičko društvo (HMD). Članovi ekipe sudjelovali su u dva ciklusa intenzivnih priprema u organizaciji HMD-a i udruge Mladi nadareni matematičari 'Marin Getaldić'. Troškove izbora, priprema i odlaska na natjecanje financiralo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

Zadatke s ovogodišnje Srednjoeuropske matematičke olimpijade, i individualnog i timskog dijela, možete pronaći u dokumentu u nastavku. Podsjetimo, u rubrici Alumni portala srednja.hr, nastaloj u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, možete pronaći sve dobitnike Oskara znanja od 2005. naovamo.