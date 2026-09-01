Sveučilište u Zagrebu pomelo međunarodnu konkurenciju: Studenti osvojili pet zlatnih medalja

Europsko sveučilišno veslačko prvenstvo održano je u Zagrebu od 26. do 29. 8., a najviše medalja osvojilo je upravo Sveučilište u Zagrebu.

Prošloga je tjedna na Jarunu u Zagrebu održano Europsko sveučilišno veslačko prvenstvo, na kojem je Sveučilište u Zagrebu sa šest medalja (pet zlata i jednim srebrom) ostvarilo najbolji rezultat. Natjecanje je trajalo tri dana, a na njemu je sudjelovalo 460 natjecatelja sa 75 sveučilišta iz 23 zemlje. Natjecali su se u devet muških, osam ženskih i dvije mješovite discipline.

Na ovom prvenstvu studenti ne predstavljaju svoju državu, već izravno svoje sveučilište. Što se tiče naših učilišta, sudjelovale su posade Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Splitu te Rochester Institute of Technology Croatia (RIT Croatia).

Devet medalja za studente iz Hrvatske

Studenti iz Hrvatske ukupno su osvojili devet odličja: reprezentativci Sveučilišta u Zagrebu njih šest, Sveučilišta u Splitu dva, a RIT-a jedno.

Studenti Sveučilišta u Zagrebu osvojili su zlatne medalje u disciplinama mješovitog osmerca, muškog četverca bez kormilara, ženskog lakog samca, ženskog četverca na pariće i ženskog osmerca te srebrnu medalju u muškom osmercu.

Zlatnu medalju za RIT osvojila je natjecateljica u kategoriji ženskog samca, a Sveučilište u Splitu osvojilo je dvije srebrne medalje, u muškom dvojcu bez kormilara te u ženskom dvojcu na pariće.

Najavljeno prvenstvo u Mađarskoj

Od zemalja koje su sudjelovale najviše je medalja osvojila Velika Britanija, ukupno njih 11. Studenti iz Njemačke osvojili su devet medalja, kao i oni iz Hrvatske, ali su sveučilišta u Hrvatskoj osvojila najveći broj zlatnih medalja.

Nakon finala održana je ceremonija zatvaranja te je najavljeno sljedeće Europsko sveučilišno veslačko prvenstvo, koje će se održati u Mađarskoj iduće godine.

Na prvenstvu su sudjelovali studenti iz Austrije, Cipra, Češke, Danske, Estonije, Francuske, Irske, Italije, Latvije, Litve, Mađarske, Nizozemske, Norveške, Njemačke, Poljske, Portugala, Srbije, Španjolske, Švedske, Turske, Ujedinjenog Kraljevstva te Ukrajine.

Treći put da je Zagreb domaćin natjecanja

Podsjetimo, zagrebačko sveučilište po treći je put bilo domaćin ovoga prvenstva, a prošli ga je put ugostilo prije dvije godine, kada su hrvatski studenti osvojili ukupno šest medalja.

- Zagreb i Jarun mogu se pohvaliti iznimnom tradicijom organizacije velikih akademskih veslačkih manifestacija. Sve je započelo 1998. godine FISU Svjetskim studentskim veslačkim prvenstvom – prvim međunarodnim akademskim sportskim događajem u neovisnoj Hrvatskoj. Glavni grad bio je domaćin EUSA-inog veslačkog prvenstva 2008. godine, kada su za Sveučilište u Zagrebu u dvojcu na pariće zlato osvojili današnji veslački velikani Damir Martin i Valent Sinković, a sveučilišna veslačka krema natjecala se na Jarunu i u sklopu Europskih sveučilišnih igara 2016. godine, izdvojili su u priopćenju prilikom najave prvenstva iz UniSport Hrvatska.