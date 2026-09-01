Najstariji srednjoškolci dobivaju novi predmet: Poznato što će učiti, idu i izvan učionica

Izašli su kurikulumi za fakultativni predmet Umjetna inteligencija za 3. i 4. razrede, pa taj predmet postao dostupan svim skupinama srednjoškolaca.

Kada je riječ o srednjoškolcima, fakultativni predmet 'Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene' do sada je bio dostupan učenicima 1. i 2. razreda. To se sada mijenja, CARNET je upravo objavio i kurikul za učenike 3. i 4. razreda srednje škole. Time je dovršena izrada kurikula za sve razrede od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole, čime je, poručuju iz CARNET-a, obuhvaćen cijeli obrazovni put od viših razreda osnovne škole do završetka srednjoškolskog obrazovanja.

- Kurikuli učenicima omogućuju postupno razvijanje znanja i vještina povezanih s umjetnom inteligencijom, uz sadržaje prilagođene njihovoj dobi. U osnovnim školama kurikul se provodi kao izvannastavna aktivnost, a u srednjim školama kao fakultativni predmet, u trajanju od 35 sati godišnje. Potreba za takvim oblikom obrazovanja sve je izraženija jer djeca i mladi već koriste alate umjetne inteligencije u svakodnevnom radu i obrazovanju. Umjesto da se njihova primjena svede na traženje gotovih odgovora i generiranje sadržaja, kurikuli učenicima omogućuju da uz vodstvo nastavnika razumiju kako umjetna inteligencija radi, što im može omogućiti, gdje su njezina ograničenja i kakve posljedice može imati njezina neodgovorna uporaba. Sadržaji se razvijaju u skladu s dobi učenika i postupno postaju složeniji, izvijestio je CARNET.

Umjetna inteligencija dio je svakodnevice i za učenike

Inače, ovi kurikuli dio su projekta BrAIn, vrijednog gotovo 16 milijuna eura. Taj je projekt usmjeren na primjenu digitalnih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji u obrazovanju.

- Učenici se od 5. razreda osnovne škole susreću s primjerima umjetne inteligencije koje već poznaju iz svakodnevice, poput preporuka sadržaja na YouTubeu i TikToku ili primjene UI-ja u videoigrama. U srednjoj školi učenici detaljnije upoznaju način rada UI modela te istražuju kako podaci na kojima se modeli temelje mogu utjecati na njihove rezultate. Istodobno se bave etičkim i društvenim pitanjima, mogućim pristranostima umjetne inteligencije te njezinim utjecajem na pojedinca i društvo. Drugim riječima, od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole kognitivni zahtjevi postupno se povećavaju od razumijevanja i primjene prema analizi, vrednovanju, stvaranju i dizajnu rješenja, navode iz CARNET-a.

Obrađuje se niz važnih tema

Juraj Bilić, pomoćnik ravnatelja CARNET-a za umjetnu inteligenciju i voditelj projekta BrAIn, naglašava da djeca i mladi umjetnu inteligenciju već koriste i upravo zato obrazovanje o njoj ne možemo prepustiti slučaju.

- Sada imamo kurikule koji učenicima omogućuju da od 5. razreda osnovne škole pa sve do završetka srednje škole postupno razvijaju znanja i vještine primjerene svojoj dobi. Želimo ih naučiti ne samo kako koristiti UI alate, nego kako o njihovim rezultatima kritički promišljati, prepoznati rizike, zaštititi sebe i svoje podatke te umjetnu inteligenciju koristiti odgovorno i kreativno. Važno nam je da tu mogućnost prepozna i što veći broj škola i nastavnika, kaže Bilić.

Jedna od važnih tema kroz kurikule je i kibernetička sigurnost. Učenici uče odgovorno postupati s osobnim podacima i štititi svoj digitalni identitet, prepoznavati sigurnosne rizike povezane s UI alatima te razumjeti moguće posljedice zloupotrebe podataka.

- U završnim razredima srednje škole sadržaji obuhvaćaju i sigurnosnu provjeru UI alata, krađu identiteta, mogućnost isključivanja podataka iz treniranja modela, dobna ograničenja i privolu za korištenje pojedinih alata. Jednako je važna sposobnost procjene onoga što umjetna inteligencija proizvodi. Učenici uče provjeravati izvore i vjerodostojnost informacija, uočavati dezinformacije i manipulacije te jasno navesti kada su se u radu koristili umjetnom inteligencijom. Tako se, uz UI i digitalnu pismenost, razvijaju kritičko mišljenje, odgovornost i razumijevanje akademskog integriteta. Takav pristup naglašava da samo poznavanje alata nije dovoljno. Učenici trebaju razumjeti kada, zašto i pod kojim uvjetima primijeniti umjetnu inteligenciju te kakve posljedice njezina primjena može imati za pojedinca i društvo, opisuju iz CARNET-a.

Predviđen i terenski rad

Ideja je da se učenici koji pohađaju ovu aktivnost pripremi na to da ne budu samo pasivni korisnici umjetne inteligencije, nego informirani, kreativni i odgovorni sudionici digitalnog društva, sposobni primjenjivati tehnologiju u učenju, radu i rješavanju stvarnih problema. Kurikuli, navode iz CARNET-a, učenike ne zadržavaju samo u učionici.

- Predviđeni su praktični i istraživački zadaci, terenski rad, posjeti znanstvenim, sveučilišnim i istraživačkim centrima te susreti sa stručnjacima iz područja umjetne inteligencije i podatkovnih znanosti. Tako učenici dobivaju priliku povezati ono što uče s konkretnim primjenama umjetne inteligencije u obrazovanju, znanosti, gospodarstvu i svakodnevnom životu. Jedna od važnih zajedničkih značajki svih izrađenih kurikula njihova je fleksibilnost. Ishodi učenja predstavljaju preporučeni okvir i polazište za planiranje nastave što nastavnicima omogućuje da sadržaje, ishode i načine provedbe prilagode predznanju, interesima i potrebama učenika te vlastitom obrazovnom kontekstu. Fleksibilnost omogućuje i međupredmetno i interdisciplinarno povezivanje. Pojedini ishodi i tematske cjeline mogu se ostvarivati kroz sadržaje drugih nastavnih predmeta, povezujući umjetnu inteligenciju s prirodoslovljem, društvenim znanostima, jezicima, umjetnošću i drugim područjima, priopćio je CARNET.

Inače, kurikule je izradila interdisciplinarna radna skupina sastavljena od učitelja i nastavnika različitih područja, pedagoga, stručnjaka iz računarstva te predstavnika gospodarstva, CARNET-a i projektnih partnera, a 2024./2025. godine u školama je započela eksperimentalna primjena ovog odgojno-obrazovnog programa.

Kurikul 'Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene' u prethodnoj školskoj godini 2025./2026. provodio se u 121 osnovnoj školi i 84 srednje škole. Škole i odgojno-obrazovni djelatnici koji žele sudjelovati u provedbi mogu se prijaviti putem Javnog poziva za sudjelovanje u projektu BrAIn, koji ostaje otvoren do završetka projekta, odnosno do 1. rujna 2029. godine. Kurikul za učenike 3. i 4. razreda srednje škole možete vidjeti u nastavku.