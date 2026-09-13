Imamo podatke policije o navijačkom nasilju, profesor objasnio zašto privlači mlade

MUP je do kraja srpnja evidentirao 10 kaznenih djela u kojima su sudjelovali navijači. Sociolog Krešimir Krolo smatra da je prisutna militarizacija.

Sukob navijača Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Novom Travniku u lipnju, obustava prometa zbog dojave o planu masovne tučnjave Bad Blue Boysa i Torcide na odmorištu Draganić sredinom kolovoza i napad na strance u Rijeci, koji se dogodio prije svega nekoliko dana, samo su neki od nedavnih primjera navijačkog nasilja i subkulture ultrasa u Hrvatskoj i regiji.

Na upit o broju kaznenih djela povezanih s navijačkim nasiljem ove godine, Ministarstvo unutarnjih poslova obavijestilo nas je da su do 29. srpnja zabilježili pet događaja u kojima su sudjelovali navijači. Kriminalističkim istraživanjima utvrđeno je da je prilikom tih događaja počinjeno ukupno deset kaznenih djela s elementima nasilja.

Slučajevi navijačkog nasilja u Zagrebu, Okučanima i Sinju

Riječ je o tri kaznena djela teške tjelesne ozljede, dva kaznena djela oštećenja tuđe stvari, jednom razbojništvu, sudjelovanju u tučnjavi, dovođenju u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, neovlaštenoj uporabi tuđe pokretne stvari te nepoštivanju mjere zabrane.

- Povodom navedenih događaja uhićeno je devet osoba te su protiv njih podnesene kaznene prijave. U tri slučaja počinjenja kaznenih djela događaji su se dogodili na području Zagreba, dok se jedan slučaj dogodio na području Trilja, a jedan na području Okučana, odgovorili su nam iz MUP-a.

'U zadnje vrijeme prisutna je sve snažnija militarizacija'

Navijačko nasilje nastavlja puniti naslovnice na portalima i policijska priopćenja, do te mjere da se u javnosti percipira kao da je tučnjava dviju skupina ultrasa sasvim normalna pojava. Umjesto da mladi budu odbijeni pričama o teškim ozljedama i prekinutim prijateljstvima, ultrasi svake godine dobivaju nove, mlade članove koji nastavljaju isti obrazac ponašanja. O tome što mlade privlači navijačkim skupinama te koliki je među njima zapravo udio onih koji sudjeluju u tučnjavama razgovarali smo sa sociologom Krešimirom Krolom s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru.

- Navijačke skupine ispunjavaju nekoliko temeljnih potreba. Prvenstveno su vezane uz simboličku identifikaciju s lokalnom zajednicom kroz razvoj specifičnih subkulturnih rituala, no u zadnje vrijeme prisutna je sve snažnija militarizacija kroz tzv. ultras subkulturu. Prije nekoliko desetljeća nije se moglo govoriti o monolitnoj estetici navijačke scene, a danas je ona sve više vidljiva. Na taj način najradikalniji dio scene dobar dio svog temeljnog identiteta potvrđuje u usporedbi s drugim navijačkim skupinama i okvirima širih obrazaca ultras scene, dok je pitanje lokalne scene donekle sekundarno, priča nam Krolo.

'Riječ je o jedva par stotina sudionika'

Inače, pojam 'ultras' dolazi iz latinskog i znači nešto ekstremno ili preko granice, a u ovom kontekstu prvi se put počeo koristiti u Italiji 1960-ih, kada je označavao radikalne političke skupine često uključene u ulično nasilje. Planiranje tučnjava, tetovaže nacističkih i fašističkih simbola i ulični vandalizam često prvo padaju na um kada se govori o ovom pojmu, no Krolo objašnjava da je i među ultrasima taj obrazac ponašanja vidljiv tek kod manjeg dijela njihovih pripadnika.

- Iako medijska slika obično ima tendenciju portretirati cijelu navijačku subkulturu kao nasilnu, činjenično je, u širim okvirima onoga što se zna o ultras sceni, riječ o manjoj skupini navijača. No, s obzirom na to da su iznimno homogeni unutar grupe i da tako onda nastupaju, teško je javnost uvjeriti kako se u prosjeku radi o 50 do nekoliko stotina najradikalnijih pripadnika. Ako bismo krenuli analizirati i videouratke incidenata zabilježenih u zadnjih nekoliko godina, vidljivo je kako je riječ o jedva par stotina sudionika. Usporedimo li to s tribinama gdje zna biti i po 10.000 najvjernijih navijača, logika nalaže da fizički sukobi nisu obilježje kompletne subkulture, komentira profesor Krolo.

Mladi navijači mogu postati oružje za političke ciljeve

Dodaje da nema pouzdanih kvantitativnih podataka koji bi dali preciznu sliku, no prema njegovoj procjeni riječ je o tek pet do deset posto navijačke skupine. Međutim, i taj mali broj pripadnika može postati moćno oružje u rukama političkih aktera koji ih žele iskoristiti, smatra sociolog.

- Tako umjesto ritualnog subkulturnog nasilja među rivalima u navijačkom svijetu postaju opasni za sve ideološke neistomišljenike i manjinske skupine u društvu ako ih se mobilizira za političko nasilje, upozorava Krolo.

Nasilje je daleko od jedine motivacije za članstvo

Dodaje da sociološka istraživanja objašnjavaju da se navijači dijele prema motivima zbog kojih navijaju. Jednima je važan sportski aspekt te identitet lokalne zajednice, pa naglasak stavljaju na navijanje za klub i njegovu poveznicu sa zajednicom. Drugi uživaju u bodrenju igrača i zajedništvu koje im bliskost s drugim navijačima pruža, a tek manjina se priključuje tim skupinama zbog potencijalnog nasilja. Dio navijača priključuje se skupinama i zbog trenda.

- I tu je riječ o grubim podjelama koje variraju ovisno o istraživanju i društveno-kulturnom kontekstu navijačke skupine. Kako se to obično tumači u društvenim znanostima, ako preferirate grupno navijanje, buku, fizičku bliskost s drugim ljudima, onda možete govoriti o psihološkim obilježjima koja vas motiviraju da budete dio specifičnog oblika navijačke kulture. Ako pak, s druge strane, prioritet stavljate na to da mašete insignijama i simbolima kluba i da glorificirate pripadnost zajednici kroz navijanje za klub, onda je vjerojatno više riječ o socijalnim obilježjima, zaključio je Krolo.