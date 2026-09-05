Odlična prilika za studente koji traže smještaj u Zagrebu: Udruga ga volonterima nudi besplatno

Zajednica Arka, koja okuplja osobe s intelektualnim teškoćama, traži volontere, kojima je nudi smještaj u kući zajednice.

Zajednica Arka, koja okuplja osobe s intelektualnim teškoćama i one bez njih, ima nesvakidašnju ponudu za studente koji traže smještaj u Zagrebu. Naime studentima koji postani njihovi volonteri nude besplatan smještaj u kući zajednice tijekom razdoblja volontiranja, od rujna ili početka listopada do lipnja ili srpnja iduće godine.

- Takav oblik boravka uključivao bi privatnu sobu, korištenje zajedničkih prostora i pokrivene režijske troškove, a njegova je svrha olakšati sudjelovanje u životu zajednice i potaknuti izgradnju međusobnih odnosa, navedeno je na stranici Zajednice.

Traže volontere koji mogu redovito sudjelovati u njihovim aktivnostima, a očekuju angažman od najmanje šest sati tjedno. Na njihovoj mrežnoj stranici navedeno je da raspored volontiranja članovi dogovaraju zajedno, u skladu s mogućnostima volontera i potrebama zajednice.

Vizual zajednice Arka | Foto: Zajednica Arka

Što sve rade Arkini volonteri?

Prijaviti se možete ovdje, a nakon prijave slijedi razgovor za upoznavanje kako bi se kandidat i udruga dogovorili odgovara li im obostrano takav aranžman. Prijave nisu otvorene samo studentima, već i drugim osobama koje mogu dio svog vremena odvojiti za ovlontiranje. Zajednica ističe da prethodno iskustvo nije potrebno, a najvažniji su otvorenost, odgovornost, poštovanje i želja za zajedništvom.

Volonteri sudjeluju u druženjima zajednice te obavljaju druge aktivnosti prema svojim interesima i mogućnostima. Na primjer, pripremaju obroke i obavljaju kućanske poslove u kući zajednice, prevoze korisnike, rade u vrtu, povremeno pripremaju izlete te međunarodne volontere poučavaju hrvatskom jeziku. Svi volonteri dobivaju i potvrdu o volontiranju te potvrdu o stečenim kompetencijama.

- Pomoć volontera potrebna je u asistenciji osobama s intelektualnim teškoćama te za radne zadatke. Volonter će, primjerice, pomagati u izradi nakita, dodavati potrebne alate, nadgledati rad, paziti na održavanje higijene (pranje ruku prije jela, nakon odlaska na toalet, dezinficiranje itd.), uređivati vrt zajedno s OIT-om, provoditi zadatke voditelja radionice i slično. Tempo u radionici nije zahtjevan. Dapače, radi se opušteno i nema pritiska. Nove volontere polako se uvodi u asistenciju i uči ih se osnovama stručnog pristupa osobama s intelektualnim teškoćama, stoji u opisu na mrežnoj stranici.

Prijateljska druženja i radionice svakog dana

Zajednica Arka susrete organizira svake srijede od 16 do 18 sati, a to je prilika za druženje, slavljenje rođendana, igranje kvizova i tombole te sudjelovanje u drugim edukativnim i zabavnim aktivnostima.

Drugim radnim danima u kući zajednice od 8:30 do 12:30 provode se radionice, poput radionice nizanja nakita i izrade krunica, čestitki i poveznica, izrade adventskih vijenaca ili aktivnosti poput zajedničke tjelovježbe i odlaska u šoping.

Zajednica Arka dio je međunarodne obitelji mreže zajednica koje djeluju u više od 40 zemalja, a okupljene su unutar krovne organizacije L’Arche International.