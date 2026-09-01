Mi bismo rekli da je ovo najljepša željeznička stanica u Hrvatskoj: za nju su zaslužni učenici dviju škola

Stanicu Čakovec-Buzovec obnovili su i oslikali učenici Graditeljske škole Čakovec i Gospodarske škole Čakovec, a licitar motivi dali su joj novi život

Brojne željezničke postaje u Hrvatskoj su oronule i zapostavljene. Međutim, od uobičajenog sivila potpuno odskače prekrasna željeznička stanica Čakovec-Buzovec. Ukrašena cvjetnim motivima, ova postaja podsjeća na licitar, jedan od simbola Međimurja, a svoje novo ruho može zahvaliti učenicima dviju škola.

Kad se male ruke slože

Ovu postaju obnovili su učenici Graditeljske škole Čakovec i Gospodarske škole Čakovec, a u tome su im pomogli profesori i mentori.

Učenici Graditeljske škole, pod mentorstvom Zdravka Kolarića, Siniše Medveda i Wolfganga Tuksara, brusili su i gletali, a pismoslikari iz drugog i trećeg razreda Gospodarske škole, uz mentorstvo nastavnice i akademske slikarice Ruse Trajkove, oslikali su pročelje te je postaja dobila svoj novi izgled 2023. godine.

Najstarija pruga u Hrvatskoj

Buzovec je manja, 'pomoćna' čakovečka stanica koja se nalazi uz prugu Čakovec-Kotoriba. Ta je pruga, otvorena još 1860. godine, bila prva željeznička pruga na teritoriju današnje Hrvatske. Povezivala je Pragersko s Velikom Kanižom u Austro-Ugarskoj, a danas povezuje Čakovec s Varaždinom i nastavlja prema Sloveniji.

Učenici ovih dviju strukovnih škola pokazali su koliko su vrijedni, a nedavno smo pisali i o roditeljima koji za svoj rad nisu tražili naknadu. Naime roditelji djece iz Osnovne škole Budaševo iz okolice Siska i njenih područnih škola sami obnavljaju učionice te čak restauriraju namještaj, a cijeli članak o tome pročitajte na poveznici.