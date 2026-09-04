Uveli AI chatbot umjesto nastavnika, student: 'Kao da ga učim da profesorima oduzme posao'

Sveučilište u Australiji uvelo je AI chatbota u nastavu. Jedan student navodi da se osjeća kao da uči robota da njegovim profesorima oduzme posao.

Studenti australskog sveučilišta Macquarie imaju mogućnost polaganja dvaju online kolegija psihologije u čiju je nastavu uključen AI chatbot, piše The Guardian. Interakcija s profesorima je minimalna, odnosno tehnologija je preuzela veći dio nastavnih zadaća na tim kolegijima.

'Kao da učim robota da profesorima oduzme posao'

Ovaj alat, nazvan Virtual Peer, studentima postavlja pitanja i vodi ih kroz vježbe temeljene na različitim scenarijima. Sa Sveučilišta pak navode da ove aktivnosti nisu obvezne, već samo dopunjuju temeljno učenje koje se sastoji od online tekstova, kvizova i videosadržaja. Studenti se, dodaju sa Sveučilišta, ocjenjuju na temelju zasebnih istraživačkih zadataka i ispita.

Nastava uživo vratit će se 2027. godine. u naizmjeničnim semestrima, kako bi studenti mogli odabrati što im najviše odgovara. Jedan student naveo je za The Guardian da se osjeća 'zakinutim' zbog online nastave.

- Umjesto grupne rasprave ili nastavnika koji vas podučava, imate aktivnost na satu koju vodi robot. Imam osjećaj kao da ja učim ovog robota kako da mojim profesorima oduzme posao, rekao je student.

Profesori su unijeli informacije u alat i provjerili ih

Sa Sveučilišta kažu da je alat osmišljen kao pomoć nastavnicima, a ne njihova zamjena. Profesori su, pojašnjavaju, unijeli informacije koje alat koristi i provjerili ih, zbog čega je alat prilagođeniji od općih AI alata. Na kolegijima i dalje rade nastavnici koji primaju plaću i koji svakog tjedna vode neobvezne konzultacije putem Zooma

Sa Sveučilišta još poručuju da se Virtual Peer koristio i za aktivnosti učenja na još nekim kolegijima. Tijekom 2025. godine odgovorio je na gotovo 80.000 studentskih pitanja, a gotovo jednako toliko pitanja, uglavnom administrativne prirode, postavljeno mu je samo u prvoj polovici 2026. godine. Osoblje i studenti, tvrde sa Sveučilišta, uglavnom smatraju da je alat koristan i preporučili njegovu uporabu.