U Hrvatskoj AI ulazi u škole na 'velika vrata', a u svijetu skepsa: New York uvodi zabranu

New York će zabraniti AI u osnovnim školama, a uvodi i ograničenje korištenja tableta. S druge strane u Hrvatskoj je stigao novi kurikul o AI-ju.

Razvoj umjetne inteligencije uvodi velike promjene u obrazovanje. Od ove školske godine u srednjim školama u Hrvatskoj uz učenike prvog i drugog i učenici trećeg i četvrtog razreda mogu učiti o AI-ju prema novom kurikulu. Učenici sada mogu o AI-ju učiti od petog razreda osnovne škole do posljednjeg razreda srednje škole, čime se naglašava važnost tih alata u razvoju i promjeni društva.

Međutim, dok obrazovanje u Hrvatskoj integrira AI u nastavu još od nižih razreda osnovne škole, a u višim razredima učenicima je dostupan i izborni predmet o AI-ju, u drugim dijelovima svijeta javlja se skeptičnost oko utjecaja nove tehnologije na tako mladu djecu. Na primjer, New York novom školskom politikom uvodi zabranu korištenja AI-ja od predškole pa do osmog razreda, objavila je Cayla Blamberger za NY Daily News.

Nove smjernice ne tiču se samo AI-ja, već uvode i strože upute za korištenje tehnologije u nastavi. Škole učenicima više neće smjeti dodjeljivati uređaje poput tableta sve do trećeg razreda, a u smjernicama se definira i ograničenje vremena koje učenici mogu provesti na uređajima – pola sata za učenike od trećeg do petog razreda te 45 minuta za starije učenike, stoji u smjernicama koje je podijelio NY Daily News.

Škole imaju tjedan dana za prilagodbu

Učiteljima će biti dopušteno koristiti odobrene AI alate za pripremu nastave i izradu kratkih provjera, a iznimke od smjernica bit će i korištenje AI-ja radi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju, za učenje engleskog kao stranog jezika te u svrhu nastave na daljinu.

Gradske vlasti planiraju osnovati radnu skupinu koja će davati mišljenje o provedbi politike. Preliminarne smjernice bile su predstavljene još u ožujku, međutim, zabrana je naišla na otpor, zbog čega je rok za donošenje politike odgođen. Škole sada imaju tjedan dana da se prilagode novim smjernicama jer nastava u New Yorku počinje 10. rujna.

Naime, bojazan javnosti u New Yorku da bi AI mogao zamijeniti učitelje povećala se nakon što je jedan školski okrug nabavio robota s integriranim AI-jem koji je trebao biti korišten na nastavi. Međutim, nakon reakcija roditelja i sindikata, uvođenje robota u nastavu je odgođeno.

U Hrvatskoj nema zabrane, već se educira

Dok gradske vlasti u New Yorku upozoravaju na negativan utjecaj AI-ja na kreativnost i logičko razmišljanje učenika, hrvatska obrazovna politika prepoznaje AI kao alat koji učenici moraju naučiti primjenjivati. Međutim, naglasak je na tome da se AI koristi razmišljajući 'svojom glavom', a CARNET je u ožujku objavio preporuke o korištenju umjetne inteligencije za učenike, nastavnike i roditelje. Navedeno je da bi se praćenjem smjernica trebali smanjiti rizici i povećati produktivnost. Više o smjernicama pročitajte na poveznici.

Izrada novih, uzrastu prilagođenih kurikula, koji su sada dostupni u višim razredima osnovne škole i svim razredima srednje škole, dio je projekta BrAIn, koji je vrijedan gotovo 16 milijuna eura. Voditelj projekta BrAIn Juraj Bilić naglašava da djeca i mladi umjetnu inteligenciju već koriste i upravo zato obrazovanje o njoj ne možemo prepustiti slučaju, a cijeli intervju s njime pročitajte ovdje.

Tijekom izrade kurikula razgovarali smo i s Arjanom Blažić, voditeljicom radne skupine koja je radila na njemu, koja objašnjava da predmeti o AI-ju nisu namijenjeni samo učenicima koje zanima IT, a više o tome pročitajte na poveznici.