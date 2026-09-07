Učenici, pozor: Od danas više ne smijete raditi, provjerite do kada

Zakon o tržištu rada kaže da redoviti učenici smiju raditi samo tijekom školskih praznika. U protivnom inspekcija može prijaviti poslodavca.

I ove su ljetne praznike brojni učenici proveli radeći kako bi zaradili džeparac. To im je bilo omogućeno od kraja nastavne godine 2025./2026., čiji je zadnji dan bio 12. lipnja, do danas kada je počela nova nastavna godina. Podsjetimo, prema Zakonu o tržištu rada redoviti učenici smiju raditi samo tijekom školskih praznika, i to preko učeničkih servisa.

Provjerite školski kalendar

- Srednjoškolske ustanove mogu obavljati poslove posredovanja za povremeni rad redovitih učenika koji mogu raditi za vrijeme odmora, čije trajanje za svaku školsku godinu odlukom određuje ministar nadležan za obrazovanje, piše u Zakonu o tržištu rada.

Ako vas zanima kada točno možete raditi u nastavnoj godini koja je upravo počela, zavirite u školski kalendar na ovoj poveznici. Dodajmo i da Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem kaže da puno radno vrijeme maloljetnog redovitog učenika ne smije biti duže od sedam sati dnevno i 35 sati tjedno. Iznimno, učenici s navršenih 15 godina mogu raditi osam sati dnevno i 40 sati tjedno, što je uobičajena radna norma.

Učenički rad ima svoja pravila

- Maloljetni redoviti učenik koji dnevno radi više od četiri sata i 30 minuta, ima pravo na odmor (stanku) od najmanje 30 minuta. Između dva uzastopna radna dana, maloljetni redoviti učenik ima pravo na odmor (dnevni odmor) od najmanje 14 sati neprekidno. Maloljetni redoviti učenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od najmanje 48 sati neprekidno. Zabranjen je rad maloljetnog redovitog učenika u razdoblju između 20 sati uvečer i šest sati ujutro, još su neke od odredbe spomenutog Pravilnika.

Podsjetimo, ako inspekcija utvrdi da vas je poslodavac zaposlio tijekom nastave, 'na crno', može ga prijaviti, što se ranije događalo.

Događaje prvog dana nastave pratite uživo u našem članku. U nastavku možete pogledati i novu epizodu našeg redakcijskog podcasta. Vraćamo se u školske klupe kroz smiješne uspomene, razredne klanove i prve ljubavi, ali i korisne savjete za sve osmaše i maturante na novom početku.