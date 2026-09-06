Što odjenuti za prvi dan škole? S nekim komadima biste mogli upasti u probleme

Što odjenuti za prvi dan škole pitanje je o kojem razmišljaju brojni učenici koji u ponedjeljak započinju svoj srednjoškolski put. Važno je pritom imati na umu da većina škola zabranjuje dolazak u određenim odjevnim komadima. Neke to propisuju i svojim kućnim redom, stoga je dobro provjeriti ga prije odabira outfita.

Ništa 'bratele'

Kućni red XII. gimnazije propisuje da u školu nije dozvoljeno dolaziti i boraviti u odjeći koja previše otkriva ramena dekolte i leđa, kao ni u odjeći (kratkim hlačama, haljinama i suknjama) iznad koljena. Također, nisu dozvoljene majice tankih naramenica ili one koje otkrivaju trbuh te odjeća s natpisima ili slikama neprimjerenog sadržaja.

Provjerili smo što o odjeći za školu kažu škole diljem Hrvatske. U kućnom redu Škole za cestovni promet stoji da učenici u školu trebaju dolaziti prikladno odjeveni. Neprikladno je, pojašnjava se, dolaziti u kratkim hlačama, prekratkim suknjama, odjeći koja otkriva dekolte, otkrivenog trbuha, prozirnoj i preuskoj odjeće, nečistoj i neurednoj odjeći, nečiste i neuredne kose. Ista pravila vrijede i za nastavnike.

Turističko ugostiteljska škola Split također propisuje da u školu treba dolaziti primjereno odjeven. Za djevojke to znači - pokrivenih ramena, grudi i trbuha, u suknjama do koljena ili dužima. Za dečke pak primjereno odijevanje znači pokrivenih ramena i u dugim hlačama. Također, ne smiju nositi kape te majice s neprimjerenim natpisima ili slikama. U kućnom redu stoji još i da dužina noktiju za vrijeme izvođenja praktične nastave i nastave iz tjelesne kulture treba biti ravne linije noktiju.

Zabrana trenirki

I u Elektrotehničku školu Split učenici su dužni u školske objekte dolaziti uredno i prikladno odjeveni, sukladno uobičajenom načinu odijevanja u drugim javnim i kulturnim ustanovama. To znači u dugim i nepoderanim hlačama, u majici ili košulji s rukavima i bez neprimjerenih natpisa i znakova. Nije dopušteno dolaženje u trenirci, osim na nastavu tjelesne i zdravstvene kulture.

U Pravilniku o kućnom redu Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar stoji da učenici dolaze u školu urednog vanjskog izgleda te čiste i primjerene odjeće. U školu i tijekom održavanja izvanučioničkih aktivnosti učenici ne smiju dolaziti u odjeći uvredljivih natpisa, simbola i slika; hlačama, haljinama i suknjama neprimjerene duljine, dubokog dekoltea te majicama koje otkrivaju goli trbuh i/ili leđa. Nije dozvoljeno dolaziti u odjeći kroz koju se nazire donje rublje.

Slična pravila nalažu i brojne osnovne škole. Na primjer, Osnovna škola Lastovo u svom kućnom redu navodi da učenici, kao i ostali zaposlenici škole, u školu moraju dolaziti bez neprimjerenih natpisa i slika na odjeći. Ne smiju dolaziti u kratkim hlačama iznad koljena, majicama iznad pupka te oskudnoj odjeći. Osim toga, nakon dolaska u školu trebaju brisati obuću i preobuti se u hodniku. Papuče u kojima učenici borave u školi moraju biti čiste. Odjevne predmete i osobne stvari moraju odložiti na mjesto određeno za tu namjenu.

Što odjenuti za prvi dan škole?

Da kosa, nokti i odjeća trebaju biti čisti i uredni stoji u kućnom redu Osnovne škole Matije Gupca. Učenici i djelatnici škole dužni su dolaziti uredni i primjereno odjeveni u školu. Odijevanje treba biti primjereno dobi i ulozi unutar odgojno-obrazovne ustanove. Odjeća primjerena za školu je neprozirna. Duljina gornjeg dijela odjevnih predmeta treba prekrivati struk/pojas i ramena, a duljina hlača, suknji i haljina koljena. Nisu dopušteni natpisi i slike na odjeći i odjevnim dodacima neprimjerenog ili provokativnog sadržaja koji potiču na mržnju, diskriminaciju ili netoleranciju prema određenim skupinama ljudi, konzumaciju sredstava ovisnosti ili druge nezdrave i neprimjerene oblike ponašanja. Na nastavi nije dopušteno nositi sunčane naočale, kape, šešire ili kapuljače na glavi.

Osnovna škola Mihaela Šiloboda u kućnom redu preporučuje da učenici u školu ne dolaze u skupocjenoj odjeći i obući te da ne nose bez potrebe nakit, novac i druge vrijedne stvari.