Gotov je prvi dan nastave: Evo koliko još imate do mirovine

Kako kvalitetno upravljati školom ili visokim učilištem? Ova konferencija donosi odgovore
Konferencija o vodstvu i menadžmentu u obrazovanju održat će se 14. rujna na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu.
11:18 5 h 07.09.2026
07. rujan 2026.
Čestitke, prvi dan nastave je gotov. Nažalost, još puno je ostalo do prvih praznika. A neki su danas brojali koliko im je još ostalo do mirovine.
Svaki prvi dan nove nastavne godine donosi mješavinu emocija. Malo sreće jer je razred ponovno na okupu nakon dugog ljeta. Malo uzbuđenja jer je svaki početak savršeno vrijeme za nove, bolje planove. I malo tuge jer nas opet čekaju noći za knjigom i stres oko ocjena.
I to je sasvim normalno. Toliko normalno da u našem videu školarac odmah ide provjeriti koliko mu treba do mirovine. Otprilike 47 godina, ako ste u posljednjem razredu srednje škole. Nasreću, prvi praznici su nešto malo bliže.
- Joj, kad će više ti praznici... Tek na Badnjak?! Mislim da postoji problem u obračunskoj jedinici u odnosu dana nastave i dana praznika. Ne sviđa mi se ovaj deficit.
Jedan od zabavnijih sati u školi uvijek je sat razrednika. Tih 45 minuta predstavlja kratki predah od inače zamornog gradiva. Onima malo ambicioznijima, sat razrednika je prilika za vježbanje vodstva. Upravo tada se biraju osobe za dvije važne fukcije: predsjednik razreda i razredni blagajnik.
- Ja sam se kandidirao da budem blagajnik. Prvo što bih napravio je preimenovao titulu u depozitar. Jednostavno zvuči moćnije!
S druge strane, postoji li išta gore od inicijalnog ispita na prvi dan nastave? Oni su uvijek šok za organizam, a na prvi dan nastave je osjećaj kao buđenje ledenom vodom usred najljepšeg sna. Pogotovo kada ne znaš odgovor na neko pitanje.
- Znaš šta su nam uvalili odmah prvi dan? Inicijalni iz, pazi sad, Likovnog! Trebalo je napisati tri grčka stila stupova. Ja napisao dorski, jonski i dalje se nisam mogao sjetiti. Pa sam napisao treći mirovinski. Možda dobijem bod ako se profa nasmije.
Nismo sigurni da se bodovi skupljaju na humor, ali možda ne škodi pokušati.
Nakon takvog iskustva, ne preostaje ništa drugo nego posvetiti se učenju svaki slobodan trenutak. Dobar raspored već je polovica uspjeha.
- Odlučio sam od ove godine redovno učiti! Smanjit ću izlaske samo na dvije subote mjesečno, druge dvije će biti za sport i učenje. To mi je investicijska strategija. Idem Marku na rođendan u petak, petak se ne računa.
Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr te Hrvatske gospodarske komore i mirovinskih fondova.
Kako kvalitetno upravljati školom ili visokim učilištem? Ova konferencija donosi odgovore
Konferencija o vodstvu i menadžmentu u obrazovanju održat će se 14. rujna na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu.
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