Kako upoznati prijatelje na početku srednje? 'Često vas iznenade kad im zapravo date priliku'

Ne brinite se, svi prvi dan srednje osjećaju bar malo tjeskobe. Katja, Nikola i Filip imaju dali su nam savjete za upoznavanje prijatelja.

Danas je prvi dan nastavne godine, a za tisuće učenika to ne znači samo prilagodbu na novi životni ritam i obveze, već i upoznavanje novih prijatelja s kojima će provoditi jako puno vremena. Prijateljstva sklopljena u srednjoj školi često su ozbiljnija od onih u osnovnoj, a mnogi u ovom razdoblju života steknu prijatelje koji će s njima ostati cijeli život.

Upoznavanje novog društva u srednjoj školi može zvučati zastrašujuće i izazivati vam nelagodu, ali sjetite se – i drugi su u istoj situaciji i možda baš razmišljaju o tome kako bi bilo dobro da im priđete i pružite ruku. Ako se bojite razbiti led, i to je u redu. Vrlo vjerojatno će vam netko prići ili ćete osjetiti priliku da se ubacite u neki razgovor koji čujete.

Kako bismo vam pružili što bolje savjete za upoznavanje novog društva u srednjoj školi, obratili smo se učenicima i pitali ih da se prisjete svojih prvih dana srednje škole. Njihova iskustva mogu vam poslužiti u borbi sa stresom oko prilaženja kolegama ili jednostavno kao dokaz da niste sami.

'Ne sudite po prvom pogledu'

Katja nam kaže da je s prijateljicom Jelenom bila i ostala 'vezana pupčanom vrpcom', međutim, prisjetila se da na početku nisu bile tako bliske. Otkrila nam je kako na početku škole između njih dvije nisu baš bile dobre vibre.

- Prvi dan sjedila je u predzadnjoj klupi, ružno me pogledala i, iskreno, uopće mi se nije svidjela. U međuvremenu sam ja nekako uspjela kreirati svoju malu grupicu ljudi, upoznavali smo se, družili i kombinirali, a na kraju sam od svih njih završila upravo s Jelkom. Nisam ni slutila da će mi katolička škola donijeti nešto tako dobro kao prijateljstvo za cijeli život. I možda je baš zato moj savjet da nikad ne sudite po prvom pogledu, ispričala je Katja.

'Dajte si barem mjesec dana da upoznate ljude'

Dodaje da su prvi dan srednje škole gotovo svi jednako izgubljeni, samo što se neki bolje prave da nisu. Katja kaže da za upoznavanje društva ne morate biti najglasniji ni najzabavniji u razredu. Dovoljno je krenuti s običnim 'bok', sjesti kraj nekoga, pitati nešto vezano uz školu i pustiti da razgovor ide svojim tokom, smatra Katja.

- Moja Jelena bila je jedna od onih introvertiranih klinaca koje samo treba na vrijeme uloviti i zaključati za sebe. Nemojte se bojati upoznati cijeli razred prije nego što odlučite s kim se stvarno pronalazite. Dajte si barem mjesec dana da upoznate ljude i steknete neki dojam; nemojte donositi zaključke prebrzo. Ljudi vas često iznenade kad im zapravo date priliku. Pričajte, upoznajte se, budite znatiželjni i nemojte se grčevito truditi odmah pronaći 'svoju osobu'. Nekad se najbolja prijateljstva dogode sasvim slučajno. Budite svoji, jako svoji, poručuje Katja.

'Tražila je zabranu prilaska'

Nikola nam se javio baš s kave s najboljom prijateljicom nakon mature iz informatike. Upoznao ju je još na početku škole, no kaže da joj je prvo jako išao na živce.

- Išao sam joj na živce i tražila je zabranu prilaska i na kraju smo postali nerazdvojni jer ta zabrana prilaska meni nije ništa značila. Ja sam bio uporan i onda smo skužili da smo oboje za psihijatriju, našalio se Nikola.

Kaže da je on bio sam po sebi opušten pa mu nije bio problem upoznati kolege, a drugima bi dao savjet da sjednu pored nekoga u klupu i pokrenu priču.

Filip se javio kolegama prije početka nastave

Filip je pak svoje prijatelje iz razreda odlučio upoznati još prije prvog dana nastave. Pogledao je popis učenika koji će biti s njim u razredu i poslao im poruke na Instagramu.

- Savjetovao bih da prvaši što više razgovaraju, da se dobro međusobno upoznaju i da se nalaze na kavi ili slično. Prije nego što nastava počne, neka pokušaju kontaktirati buduće kolege putem društvenih mreža pa da već ranije počnu razgovarati ili se družiti, predlaže Filip, a naše savjete za i protiv tog postupka pročitajte ovdje.

Iako velik broj učenika zbog upoznavanja novih prijatelja osjeća stres, Filip kaže da nema razloga biti uzrujan ili nervozan. S tim ljudima družit ćete se barem tri godine i možda vam neki od njih postanu doživotni prijatelji, te nema žurbe da sve upoznate već prvi dan.