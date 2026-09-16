Kratka horor priča: Izašli su rezultati jesenskog roka mature
Matura je duplo stresnija onima koji su nakon ljetnog roka iz nekog razloga morali i na jesenski. 'Klik' koji otkriva rezultate je mini horor priča..
16:25 4 h 16.09.2026
16. rujan 2026.
Matura je duplo stresnija onima koji su nakon ljetnog roka iz nekog razloga morali i na jesenski. 'Klik' koji otkriva rezultate je mini horor priča..
Sve po pitanju mature je strašno. Nastavnici koji te podsjećaju na maturu, roditelji koji nabijaju pritisak, svi koji se pripremaju duže od tebe, pisanje u zagušljivoj sobi i na koncu dočekivanje rezultata.
I onda to proživiš ne jednom nego dvaput u godini. Jer si iz nekog razloga nakon ljetnog roka išao i na jesenski. I onda te strah kliknuti na rezultate.
Tko nije pisao maturu ne zna koliko jedan potez mišem može biti zastrašujuć. Sve dok ga ne napraviš, bilo što može biti istina.
Možda si upao na željeni faks i svemir je u ravnoteži. Možda nisi pa je vrijeme da se prebaciš na alternativni plan.
- Pa dobro, faks je bio plan A. Naći posao je plan B. Morat ću pitat mamu kako se otvara tekući račun. Mislim da on nije za skupljanje mojih suza.
Ako se pita maturante, stres oko mature uopće nije sporno pitanje. Međutim, tko to nije prošao možda ne vidi u čemu je tu sada cijela strka?
- Stari mi je jutros rekao da ne vjeruje da je matura baš toliko teška da dvaput zaredom kiksam. Pitao sam ga znači li to da on nije vjerovnik. Nije se nasmijao.
Nije samo znanje u pitanju. Pritisak je velik, a šanse za ispravak su minimalne. Čak i ako ste završili na jesenskom roku.
A kako završava kratka horor priča? Pa, za utjehu si možda možete priuštiti neku sitnicu.
- Znaš što meni treba? Nove tenisice! Da se malo bolje osjećam. To ti je sreća na kredit.
S online shopping terapijom ipak treba oprezno. Ako si napamet znate IBAN, možda je vrijeme za detoks.
Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr te Hrvatske gospodarske komore i banaka.
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