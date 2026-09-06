Mijenjaju se praznici, novosti na maturi i nacionalnim ispitima: Evo što vas čeka u novoj školskoj godini

Započinje nova nastavna godina, a dio promjena očekuje se na maturi, nacionalnim ispitima kao i u samom školskom kalendaru.

Iako ovo dugo i toplo ljeto i dalje traje, praznici su gotovi. U ponedjeljak se školarci diljem Hrvatske vraćaju u klupe, unatoč tome što su neki od njih zazivali odgodu početka nastave zbog previsokih temperatura. Nova godina sa sobom donosi i neke novine.

Vraća se drugi dio zimskih praznika

Nastavna godina počinje 7. rujna, a završava 15. lipnja, odnosno 21. svibnja za maturante. Novost u kalendaru povratak je zimskih praznika u dva dijela – prvi dio održava se oko Božića i Nove godine, odnosno započinje 24. prosinca, a učenici se u klupe vraćaju 7. siječnja. Drugi dio zimskih praznika počinje 22. veljače i završava 26. veljače, s tim da nastava počinje 1. ožujka. Čitav školski kalendar ove nove školske godine možete proučiti ovdje.

Raste broj učenika obuhvaćenih modularnom nastavom, odgođeno uvođenje za zdravstvene škole

Protekla godina u strukovnim školama prošla je u znaku modularne nastave – ova reforma uvedena je u prve razrede svih strukovnih škola, s iznimkom zdravstvenih smjerova. U 2026./2027. modularnom nastavom bit će obuhvaćeno gotovo dvostruko više školaraca jer se, dakle, od ove godine ona provodi u prvim i drugim razredima.

Iako je ranije planirano da za 11 tisuća učenika u zdravstvenim školama modularna nastava krene od ove nove školske godine, to se neće dogoditi. U zdravstvenom je sektoru ona odgođena za 2027./2028. Iz Ministarstva kažu da u zanimanja tog sektora spadaju regulirane profesije, a za izradu, donošenje i provedbu kurikula nužno je usklađivanje s Ministarstvom zdravstva, što su dodatni zahtjevi u cijelom reformskom procesu. Podsjetimo i da je zbog modularne nastave u škole od ove godine uvedeno sedam novih smjerova, no na upisima nisu baš najbolje popunjeni.

Eksperiment cjelodnevne škole ide dalje, ali je frontalno uvođenje odgođeno

U šezdesetak škola ovo će biti četvrta godina provedbe eksperimentalnog programa cjelodnevne škole. Prema planu iz 2023. kada se uvodila, trebala je to biti i posljednja godina eksperimenta, a za jesen 2027. bilo je zakazano frontalno uvođenje u sve škole. Međutim, još je u veljači ministar obrazovanja Radovan Fuchs priznao da se to neće moći realizirati zbog 'raznoraznih faktora', uključujući i onaj da se sve škole neće stići dograditi za prelazak na jednosmjensku nastavu.

Fuchs je naveo i da je jedna od mogućnosti da dio škola, koje imaju uvjete, prijeđe na cjelodnevnu nastavu. Istodobno bi one koje to ne mogu nastavile raditi kao sada, ali s primjenom jednog dijela kurikuluma iz cjelodnevne škole. Podsjetimo, ljetos je po prvi puta Ministarstvo obznanilo i dio rezultata evaluacije programa cjelodnevne nastave, o čemu više možete čitati ovdje.

Uvode se novi nacionalni ispiti, kalendar za 2027. već je objavljen

I ove godine nacionalne ispite pisat će učenici četvrtih i osmih razreda osnovnih škola, a uvode se i novi nacionalni ispiti. Dva nova nacionalna ispita su Prirodoslovlje i Društvo i zajednica, a njih pišu samo učenici četvrtih razreda koji pohađaju program cjelodnevne škole, jer oni više nemaju predmet Priroda i društvo. I ti novi predmeti i Priroda i društvo polažu se 5. ožujka 2027. Od ostalih ispita četvrtaši pišu još Hrvatski jezik 1. ožujka i Matematiku 3. ožujka. Osmaši će imati malo više posla, oni pišu čak osam predmeta. Za njih se nacionalni ispiti održavaju od 8. do 24. ožujka, a cijeli raspored je na poveznici.

Najavljene novosti na maturi

Osim kalendara nacionalnih ispita, već je poznat i kalendar državne mature u 2027. godini. Ljetni ispitni rok mature započinje 1. lipnja, a jesenski 18. kolovoza 2027., objavio je NCVVO. Prijave ispita u prvom roku su od 1. prosinca. U narednim tjednima bit će objavljeni ispitni katalozi u kojima će biti navedeno koje će gradivo obuhvatiti svaki od ispita mature u 2027. godini, kao i popratni popis djela za esej iz Hrvatskog jezika.

Doznat ćemo kakvo je znanje naših učenika u međunarodnom kontekstu

Za rujan je najavljena i objava rezultata glavnog dijela istraživanja PISA 2025. Riječ je o istraživanju kroz koje ćemo doznati kakvo je znanje naših učenika u međunarodnom kontekstu. Ovaj deveti ciklus istraživanja bio je usmjeren na prirodoslovnu pismenost kao glavnu ispitnu domenu te čitalačku i matematičku pismenost kao sporedne ispitne domene.

U ovom su se ciklusu istraživanja ispitivale i dvije dodatne domene: engleski jezik kao strani jezik te inovativna domena 'Učenje u digitalnome svijetu'. Ispitivanje je lani provedeno u 275 hrvatskih škola, a zanimljivost je da je ovaj ciklus istraživanja po prvi put proveden potpuno online na školskim računalima.

Niz škola kreće u novu godinu s promijenjenim statutima

Iako su još u ožujku objavljene izmjene Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera kojim su osnovnim školama zabranjeni mobiteli i uvedena još nekolicina promjena, škole su imale 90 dana da usklade svoje statute s tim izmjenama. To će značiti da niz škola u novu školsku godinu kreće s novim statutima. Osim što su u osnovnima u potpunosti zabranjeni mobiteli, novim pravilnikom strože se označavaju neprihvatljiva ponašanja i dopunjuju teško neprihvatljiva ponašanja. Na primjer, tučnjave ili neprihvatljiva ponašanja koja mogu ugroziti sigurnost učenika ili drugih osoba prešla su iz težeg u teško neprihvatljivo ponašanje.

Druga važna promjena odnosi se na bojkote nastave. Naime, po novom se izostanak učenika s nastave zbog izražavanja nezadovoljstva i protesta učenika ili roditelja smatra neopravdanim izostankom. Uz to, po novome, ako škola ima informaciju da roditelj zbog različitih razloga ne dopušta djetetu odlazak u školu, dužna je o tome obavijestiti nadležnu županijsku službu za socijalni rad.

Uvedena je i odredba na temelju koje je škola ne samo dužna obavijestiti socijalnu službu ako neki učenik napravi teško i vrlo teško neprihvatljivo ponašanje, nego je i škola dužna od socijalne službe zatražiti izvješće o poduzetom te kakve su posljedice njihova postupanja.

Još jedan rast plaća od prosinca, i dalje nepoznanica što će biti s osnovicom u 2027.

Idući tjedan djelatnici škola će na računima vidjeti svoje plaće za kolovoz koje se isplaćuju prema uvećanoj osnovici. Za sada je poznato da će u ovoj školskoj godini i njima, kao i ostalim zaposlenicima javnog sektora, plaće rasti još najmanje jednom. Treći val rasta bruto osnovice za jedan posto je od 1. prosinca - tada osnovica raste na 1.035 eura bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec prosinac 2026., koja se isplaćuje u siječnju 2027.

Inače, u sklopu antiinflacijskih mjera Vlade najavljeno je i zamrzavanje plaća u javnom sektoru u idućoj godini, oko čega su se sindikati već pobunili, pa će i o tome zasigurno biti govora u novoj školskoj godini.

Ostaje visjeti u zraku što će biti s dva zakona za škole

Već godinama Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih najavljuje potpuno novi Zakon o odgoju i obrazovanju, a u 2024. dodatno su promijenili plan - planom zakonodavnih aktivnosti za 2025. Ministarstvo je u javnu raspravu obećalo uputiti dva zakona o odgoju i obrazovanju, jedan za osnovne, drugi za srednje škole. Tako je bilo i prije 2008. godine. No, pisali smo da se dva nova zakona te 2025. nisu našla u javnoj raspravi.

Pa je potom opet u planu zakonodavnih aktivnosti za 2026. Ministarstvo navelo kako će zakonski prijedlozi biti upućeni na javnu raspravu u drugom kvartalu ove godine, a doneseni u četvrtom. Drugi kvartal 2026. je prošao - zakona ni na vidiku, pa ostaje visjeti u zraku hoće li do toga uopće doći u ovoj novoj nastavnoj godini. Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama već je upozorio na tromost u čitavom procesu.

Kurikuli o umjetnoj inteligenciji dostupni svima od 5. osnovne do 4. srednje

Korištenje umjetne inteligencije, barem u svrhu pronalaska željenih informacija, postala je svakodnevica za većinu učenika. Kada je riječ o srednjoškolcima, fakultativni predmet 'Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene' do sada je bio dostupan učenicima 1. i 2. razreda. To se sada mijenja, CARNET je ovih dana objavio i kurikul za učenike 3. i 4. razreda srednje škole. Budući da su ranije objavljeni kurikuli za učenike 5., 6., 7. i 8. razreda, time je dovršena izrada kurikula za sve razrede od 5. razreda osnovne škole do kraja srednje škole.

Inače, ovaj se kurikul u prethodnoj školskoj godini 2025./2026. provodio u 121 osnovnoj školi i 84 srednje škole. Škole i odgojno-obrazovni djelatnici koji žele sudjelovati u provedbi mogu se prijaviti putem javnog poziva za sudjelovanje u projektu BrAIn, koji ostaje otvoren do završetka projekta, odnosno do 1. rujna 2029. godine.