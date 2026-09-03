Više od 10 milijuna eura za pomoćnike u nastavi: Neke udruge dobile preko 200 tisuća eura

Pomoćnici u nastavi između zakona i pravilnika: Evo na što sve imaju pravo, a na što ne
07:55 201 d 14.02.2026
03. rujan 2026.
Ministarstvo obrazovanja ukupno je dodijelilo 10.981.435,91 eura 73 udruge koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i komunikacijskih posrednika.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku je godinu 2026./2027. dodijelio 10.981.435,91 eura. Sredstva su bespovratna, a dodijeljena su ukupno 73 udruge.
Najviše sredstava, ukupno 226.968,00 eura, dodijeljeno je Udruzi roditelja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom 'Put u život'. Više od 200 tisuća eura dobile su još Udruga za autizam 'Pogled' (217.551,16 eura), Društvo multiple skleroze Primorsko - goranske županije (215.527,29 eura), Hrvatska zajednica za Down sindrom (213.880,00 eura), Udruga za sindrom Down - Rijeka 21 (202.637,76 eura) te Udruga za autizam Zadar (200.266,94 eura).
Sa svakom od udruga koje su zadovoljile propisane uvjete Javnog poziva Ministarstvo će zaključuiti ugovor u kojem će utvrditi načine i rokove dostavljanja financijskog i opisnog izvješća o provedbi projekta.
Pomoćnici u nastavi između zakona i pravilnika: Evo na što sve imaju pravo, a na što ne
07:55 201 d 14.02.2026
Udruge su dužne namjenski utrošiti odobrena sredstva. Dodijeljeni novac mogu iskoristiti za isplatu naknada za rad pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika i za isplatu ostalih prihvatljivih troškova projekata koji osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju. Isplata naknada za rad iznosi 7,50 eura bruto po satu potpore tijekom odgojno-obrazovnoga procesa tjedno.
Čitav popis udruga koje su dobile sredstva te koliki iznos im je dodijeljen pogledajte u nastavku:
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