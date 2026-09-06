Kad su sljedeći praznici? Prije njih čeka nas i jedan neradni dan

Vrijeme je za nove početke: Što ćeš učiniti ove godine sa svojim džeparcem?
Kreće nova školska godina, a s time i nove odluke. Znaš li kako ćeš trošiti džeparac ove godine?
10:48 3 d 03.09.2026
06. rujan 2026.
Sutra počinje školska godina, a mnogi već razmišljaju o novim praznicima. Sljedeći praznici su oni zimski, a prije njih imamo i jedan neradni dan.
Sutra, 7. rujna, počinje školska godina, a kad su idući praznici? Zimski praznici počinju 24. prosinca 2026., a završavaju 5. siječnja 2027., s tim da se u školu vraćate 7. siječnja.
Podsjetimo da su ove godine zimski praznici raspodijeljeni u dva dijela. Tako drugi dio zimskih praznika počinje 22. veljače, a završava 26. veljače, s tim da nastava počinje 1. ožujka.
Dodajmo da prije zimskih praznika imamo i neradni dan u srijedu 18. studenog. Tada se obilježava Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Više detalja o datumima praznika možete pronaći u školskom kalendaru.
Vrijeme je za nove početke: Što ćeš učiniti ove godine sa svojim džeparcem?
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