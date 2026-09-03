Kako do škole od ponedjeljka? ZET uvodi promjene, izdali posebno upozorenje učenicima

Budući da u ponedjeljak započinje nastava i veći će broj građana koristiti javni prijevoz, ZET je izvijestio da će od tog 7. rujna tramvajske i autobusne linije ponovno prometovati pojačanim intenzitetom, prema jesenskom voznom redu.

Mnogi su se pitali što će biti s linijama 9 i 17 koje koristi značajan broj školaraca čije su škole na toj trasi, a proteklih mjeseci nisu vozile dijelom grada zbog radova na infrastrukturi. ZET je izvijestio da će od ponedjeljka biti uspostavljen tramvajski promet Zvonimirovom ulicom te će linije 9 i 17. I noćna linija 32 ponovno će prometovati svojim redovnim trasama. Autobusna linija 602 koja je tijekom radova prevozila putnike od Trga žrtava fašizma do Borongaja. U promet se vraća i tramvajska linija 1 koja ljeti inače ne vozi, kao i autobusne linije 114 (Ljubljanica - Prečko), 145 (Vrapčanska Aleja - Oranice) i 275 (Sesvete - Sesvetska Sopnica).

Posebno upozorenje učenicima: Ruksaci se u tramvaju ne nose na leđima



- Istog dana počinje i nova školska godina, što podrazumijeva i povećan broj djece na zagrebačkim cestama, posebice u zonama škola i vrtića. Apeliramo na vozače, kao i ostale sudionike u prometu, na pojačan oprez i poštivanje prometnih propisa i znakova. Sve putnike molimo za međusobnu suradnju, uz preporuku da se prtljaga unutar vozila, poput školskih torbi, odnosno ruksaka, ne nosi na leđima, nego drži u ruci, poručuju iz ZET-a uz dodatak da će građani novi vozni red za svaku pojedinu liniju moći pročitati ovdje.



Ukoliko se do sada niste vozili u tramvaju ili to ne radite često, savjetujemo i da proučite naš bonton za ponašanje u javnom prijevozu. Podsjetimo, i ove godine pravo na besplatnu godišnju kartu imaju sve maloljetne osobe te punoljetni učenici srednjih škola, kojima je prebivalište u Zagrebu, o čemu više možete čitati ovdje.

Dostupni pokazi za međumjesni prijevoz srednjoškolaca

ZET je u međuvremenu izvijestio i da su od srijede na njihovim prodajnim mjestima dostupni kuponi za sufinancirani međumjesni prijevoz redovitim učenicima srednjih škola. Naglasili su da je riječ o sufinanciranju na temelju odluke Vlade i koja se odnosi isključivo na međumjesni prijevoz, a mjesta i naselja na koja se to odnosi su definirana na razini cijele Hrvatske.



- Kako bi ostvarili pravo na subvencionirani prijevoz za mjesec rujan, odnosno za ovu školsku godinu, svi učenici trebaju priložiti POTVRDU, koja se može preuzeti i u obrazovnoj instituciji, a koja treba biti ovjerena u školi te potpisana od strane roditelja. Novi korisnici prijevoza uz spomenutu Potvrdu, na prodajnim mjestima ZET-a predaju i ovjeren Zahtjev za izdavanje pretplatne karte/pristup mobilnoj aplikaciji MojZET, ukoliko ZET karticu/korisnički račun za MojZET do sada nisu izradili. Nepotpune Potvrde neće se zaprimati. Nakon što se na prodajna mjesta ZET-a dostavi odgovarajuća Potvrda za sufinancirani međumjesni prijevoz te ostvari spomenuto pravo, učenici više ne trebaju dokazivati svoj status jer će se nalaziti na popisu korisnika. Iz tog razloga, daljnje preuzimanje mjesečnih kupona, moći će se obaviti i na kioscima Tiska, odnosno iNovina, navode iz ZET-a.