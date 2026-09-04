Novosti Zdravstveni odgoj ove jeseni u još jednom gradu: Za sudjelovanje je potrebna suglasnost roditelja

Zdravstveni odgoj ove jeseni u još jednom gradu: Za sudjelovanje je potrebna suglasnost roditelja

Korana Povijač
Korana Povijač

04. rujan 2026.

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Zdravstveni odgoj ove jeseni u još jednom gradu: Za sudjelovanje je potrebna suglasnost roditelja

Eli Pijaca Plavšić, OŠ Veli Vrh | foto: srednja.hr, OŠ Veli Vrh

Grad još uvijek nije zabilježio slučajeve otpora ili izazove. Preduvjet za sudjelovanje je pisana suglasnost roditelja.

S početkom školske godine 2026./2027. zdravstveni odgoj ulazi u dvije pulske osnovne škole, OŠ Centar i OŠ Veli Vrh, kao izvannastavna aktivnost za učenike viših razreda. Riječ je o pilot-projektu, a kako su nam potvrdili iz Grada Pule, okvirni kurikulum i priručnike preuzeli su od Grada Rijeke.

- Grad Pula-Pola kontinuirano ulaže u nadstandard odgojno-obrazovnog sustava s ciljem razvoja zdravih životnih navika i odgovornog odnosa mladih prema vlastitom zdravlju. Sukladno Sporazumu o suradnji s Gradom Rijeka, Grad Pula - Pola je bez naknade preuzeo okvirni kurikulum i priručnike koji su ondje uspješno razvijeni. Model je zamišljen kao izvannastavna aktivnost u fondu od 70 sati godišnje (2 sata tjedno) za učenike od 5. do 8. razreda, podijeljen u dva ciklusa (5./6. razred te 7./8. razred). Provedba se temelji na aktivnom, iskustvenom učenju i radu u zajednici, a preduvjet za sudjelovanje je pisana suglasnost roditelja, poručuju iz Grada.

Zdravstveni odgoj planiraju uvesti i u ostale pulske škole

Škole su, dodaju, odabrane na temelju iskazanog interesa, a sve kako bi se u praksi testirao model, provjerila prilagođenost sadržaja lokalnom okruženju te osigurala 'vrhunska stručna i pedagoška podrška prije potencijalnog širenja programa'.

- U početnoj fazi program svjesno pokrećemo kao pilot-projekt u dvije navedene škole kako bismo postupno i kontrolirano prilagodili model kroz izravnu praksu. Kroz pilot-projekt želimo u praksi provjeriti kako program funkcionira kako bismo ga, uz uvažavanje povratnih informacija nastavnika i učenika, spremno i kvalitetno uveli u druge škole, pojašnjavaju iz Grada.

U Puli još uvijek nisu zabilježili slučajeve otpora ili izazove. Dapače, kažu, i škole i roditelji ideju su prihvatili 's velikim odobravanjem i veseljem, svjesni važnosti uvođenja ovakvih tema u svakodnevni život i odrastanje djece'. Međupredmetna tema Zdravlje formalno postoji od 2019. godine, ali, ističu iz Grada, škole dosad nisu imale sustavnu edukaciju ni gotove priručnike za njenu provedbu.

- Ovaj program uspješno popunjava tu prazninu. Od uvođenja očekujemo porast zdravstvene pismenosti, razvoj zdravih navika (prehrana, tjelesna aktivnost), jačanje mentalnog zdravlja te socio-emocionalnih vještina poput samopoštovanja i komunikacije. Želimo osnažiti djecu da donose informirane i odgovorne odluke te izgrade otpornost na pritiske okoline. Iznimno smo ponosni na pripremu projekta. Između svibnja i kolovoza 2026. godine uspješno je provedena intenzivna edukacija od 48 sati (kroz četiri tematska modula) za čak 26 nastavnika i stručnih suradnika iz svih pulskih osnovnih škola. Edukaciju su vodili vrhunski stručnjaci, liječnici i psiholozi iz autorskog tima kurikuluma. Polaznici su edukaciju ocijenili iznimno visokom prosječnom ocjenom od 4,84, a u Puli imamo grupu nevjerojatno motiviranih i entuzijastičnih nastavnika koji jamče uspjeh ovog programa, naglašavaju iz Grada.

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'Učenici razvijaju samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi'

Moduli su bili Seksualno i reproduktivno zdravlje te rodna ravnopravnost, Zdravi stilovi života, pravilna prehrana i tjelesna aktivnost, Prevencija ovisnosti i rizičnih ponašanja te Mentalno zdravlje - emocionalna i socijalna dobrobit djece i mladih. U provođenju edukacije sudjelovala je Eli Pijaca Plavšić, vlasnica obrta Edukateka.

- Predavali su stručnjaci i stručnjakinje iz relevantnih područja koji su bili dio autorskog tima izrade kurikuluma i provedbe edukacija za Zdravstveni odgoj i obrazovanje u Rijeci. Radi se o liječnicima, psiholozima, sveučilišnim nastavnicima, pedagozima, praktičarima iz škola. Potrebno je posebno naglasiti kako je na edukacijama sudjelovala grupa iznimno entuzijastičnih i motiviranih nastavnika, budućih provoditelja izvannastavne aktivnosti, i kako je suradnja s njima bila izvrsna. Učenici osnovnih škola grada Pule sretni su što imaju takve sjajne nastavnike i što će upravo oni biti provoditelji ove izvannastavne aktivnosti, smatra Pijaca Plavšić.

Misija programa je, navodi, pripremiti djecu i mlade za 'zdrav, sretan i zadovoljan život'. Zdravstveni odgoj i obrazovanje, prema Pijaci Plavšić, djeci i mladima omogućuje da razviju znanja, vještine i stavove potrebne za mentalnu, tjelesnu i socijalnu dobrobit.

- Kroz zanimljive radionice, razgovore, projekte i praktične aktivnosti učenici uče kako brinuti o sebi i drugima te razvijaju zdrave životne navike i znanja koja mogu primjenjivati u svakodnevnom životu. Uče kako donositi zdrave i odgovorne odluke, razvijaju samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi, uče kako upravljati emocijama i stresom, razvijaju zdrave životne navike, jačaju socijalne vještine i odnose s drugima te postaju svjesni kako zaštititi vlastito zdravlje. Ovo je posebno važno kada znamo kako međupredmetna tema Zdravlje u Hrvatskoj postoji od 2019. godine, no do danas škole nisu dobile sustavnu edukaciju za njezinu provedbu. Program Zdravstveni odgoj i obrazovanje tu prazninu popunjava konkretnim kurikulumom, priručnicima i educiranim provoditeljima. Kako su sami sudionici edukacije istaknuli u anonimnim evaluacijskim upitnicima, riječ je o 'vrlo kvalitetnoj edukaciji izvedenoj od strane stručnjaka', kaže Pijaca Plavšić.

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'Educirani provoditelji dobit će i kontinuiranu podršku'

Dodaje da je kurikuluma da učenici steknu znanja, vještine i stavove potrebne za donošenje informiranih odluka o vlastitom mentalnom, emocionalnom, socijalnom i tjelesnom blagostanju, kroz četiri tematska područja. Naglasak u provedbi je, ističe, na iskustvenom, aktivnom učenju, izvanučioničkoj nastavi, radu u zajednici i suradnji s vanjskim dionicima, a svaki učenik/ca dobit će priručnik koji služi kao nastavni materijal.

- Educirani provoditelji dobit će i kontinuiranu podršku tijekom provedbe izvannastavne aktivnosti i to kroz zajedničke supervizijske sastanke svako polugodište, Teams grupu za razmjenu iskustava i informacija i materijala te individualne konzultacije prema potrebi, zaključuje Pijaca Plavšić.

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