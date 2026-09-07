Neka djeca osjećaju golem strah zbog odlaska u školu: Djevojčica izbivala 4 mjeseca, ovako su joj pomogli

Školska fobija nastaje kao oblik anksioznosti zbog straha od separacije, a manifestira se kao fizički simptomi za koje nema fizičkog objašnjenja.

Danas je počela nova nastavna godina, a sve novosti možete pratiti na srednja.hr uživo. Za prvaše to znači upoznavanje s novim prijateljima i prilagodbu na drugačiju rutinu, a za učenike koji su to već prošli povratak u nastavnu rutinu i izvršavanje školskih obveza. Povratak u klupe može biti težak, a mnoga djeca bi radije da praznicima nema kraja. Takvi osjećaji su normalni, no ponekad mogu prijeći u patološko ponašanje koje psiholozi i psihijatri zovu školskom fobijom.

Školska fobija može se javiti pri polasku u prvi razred osnovne škole, kad se događa najveća promjena u životu djeteta. Međutim, često se javlja iznenadno, nakon bolesti ili izbivanja iz škole, pa i nakon ljetnih praznika.

Djeca se žale na niz fizičkih simptoma

Psihijatrica Marija Bačan iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba na njihovoj mrežnoj stranici objašnjava da se fobija može javiti i nakon neugodnih iskustava u školi, kao što su stroga prozivka učitelja, nenajavljeno cijepljenje ili sistematski pregled.

- Ova djeca često se žale na niz tjelesnih simptoma: glavobolju ili bolove u trbuhu. Ovi bolovi, kao i ostali simptomi, primjerice mučnina, kucanje srca, napetost u mišićima, poremećaji spavanja, umor i iscrpljenost, nestaju u vrijeme vikenda i školskih praznika. U situaciji kada treba krenuti u školu dijete bude uplašeno, osjeća se ugroženo i bespomoćno, želi pobjeći iz škole, ima osjećaj da je nesposobno svladati nastavno gradivo. Iznenada izjavljuje da se osjeća loše, javljaju se tjelesni simptomi, navodi psihijatrica Bačan.

Zbog tog straha djeca odbijaju ići u školu, a ako roditelji inzistiraju ili se ne usude to reći roditeljima, prave se da idu u školu, a zapravo izostaju, što roditelji doznaju tek kad im to kaže učitelj ili razrednik ili vide u e-Dnevniku.

Objašnjenje nastanka fobije razlikuje po psihološkim pristupima

Porijeklo ove fobije obrazlažu autori rada 'Školska fobija – kad strah drži djecu daleko od škole', objavljenog u znanstvenom časopisu Socijalna psihijatrija 2019. godine. Različita objašnjenja pružaju drugi smjerovi u psihologiji i psihijatriji.

Prema psihoanalitičkom modelu, strah se javlja kod djece koja odrastaju u obiteljima u kojima su roditelji prezaštitnički, često zbog svojih separacijskih strahova, te i sami imaju obilježja anksioznih poremećaja. Kod djeteta se tada razvija potisnuta anksioznost, koja se kasnije manifestira u vidu školske fobije.

- Prema bihevioralnom modelu, uzrok školske fobije je naučena poveznica između škole i neugodnih iskustava. Djeca se uče strahu uparivanjem opasnog objekta ili situacije (npr. socijalna odbačenost od strane vršnjaka) s neutralnim (škola), nakon čega slijedi izbjegavanje objekta (škola) koji prije nije izazivao strah, a sada ga izaziva. Izbjegavanje škole zbog neugodnih iskustava rezultira negativnim potkrepljenjem jer smanjuje anksioznost i donosi olakšanje, ali jača strah od škole, navedeno je u radu.

Na anksioznost utječu i neurološki čimbenici

Prema kognitivnom modelu, u osnovi nastanka školske fobije su kognitivne distorzije, odnosno iskrivljena uvjerenja o školi. Te ideje mogu proizlaziti iz iskustava poput veoma neugodnog osjećaja kad dijete prvi put dobije jedinicu ili visokih očekivanja roditelja. Dijete tada o sebi može razmišljati na distorziran način i podcjenjivati svoje mogućnosti, dok preuveličava opasnosti.

- Na pojavu ove fobije mogu utjecati i neurološki čimbenici, kao što je genetska predispozicija za razvoj anksioznih poremećaja te poremećaji u regulaciji hormona noradrenalina, serotonina i dopamina, kao i promjene u aktivnosti moždanih regija odgovornih za odgovor organizma na opasnost i stres, kao što su amigdala i hipokampus, objašnjavaju autori rada.

'Strah se nerijetko javlja kod djece kod kojih se poremetila obiteljska dinamika'

Psihijatrica Bačan navodi još nekoliko primjera u kojima se javlja školska fobija. To mogu biti vršnjačko nasilje na putu do škole ili u školi, izolacija u razredu, poteškoće u uspostavljanju kontakta s prijateljima, ali i obiteljski odnosi.

- Nerijetko se strah od škole javlja kod djece koja odrastaju u obitelji u kojoj se poremetila obiteljska dinamika, primjerice zbog razvoda roditelja, intenzivnih sukoba ili bolesti roditelja, tako da dijete odbija školu jer ima potrebu 'kontrolirati' novonastalu, nepovoljnu obiteljsku situaciju i na taj način spriječiti raspad obitelji, opisuje Bačan.

U spomenutom znanstvenom radu autori predstavljaju klinički slučaj 13-godišnjakinje koja je išla kod pedijatra zbog mučnine, pritiska u prsnom košu te bolova u koljenima i rukama. Pedijatar nije mogao utvrditi uzrok simptoma, međutim, u razgovoru je utvrđeno da je odrasla u hiperprotektivnoj obitelji. Nije išla u vrtić, a u predškoli je plakala, osjećala mučninu i tražila mamu.

Problemi su se vratili nakon što je dva tjedna nije bilo u školi

Separacijske teškoće javile su se i kad je krenula u školu, no unatoč tome bila je odlična učenica, iako sklona perfekcionizmu, a i vršnjaci su je dobro prihvatili. Međutim, problemi su se vratili u šestom razredu kad je zbog bolesti dva tjedna izbivala s nastave.

- Tjelesne pritužbe (mučnina, težina u prsnom košu, slabost, bolovi u zglobovima) izražene su ujutro prije polaska u školu, a povlačile bi se ako je ostajala kod kuće i ne bi se pojavljivale do sljedećeg dana, odnosno vremena polaska u školu. Učinjena je opsežna somatska obrada tijekom prosinca i siječnja te se djevojčica javlja na prvi psihijatrijski pregled u veljači. Do dolaska psihijatru djevojčica nije pohađala školu tri mjeseca, navedeno je u kliničkom prikazu u istraživanju.

Nakon posjeta psihijatru, psihologu i logopedu, neuropedijatru te pregleda na EEG-u utvrđeno je da je riječ o školskoj fobiji, u čijoj je osnovi separacijski anksiozni poremećaj.

Uspješno je završila šesti razred

Djevojčica je zatim krenula ići psihijatru te su razgovarali o osjećajima, učila je tehnike relaksacije i vodila dnevnik aktivnosti i osjećaja. Prije nego što se vratila na nastavu, šetala je u blizini škole, zatim po školskom dvorištu, a potom je ušla nakratko u školu. Išla je na razgovor s razrednicom i školskim pedagogom te se dogovorila kako će polagati testove, počevši od pisanja ispita s kojeg je izostala, iz najlakšeg predmeta.

Na terapiji je učila o anksioznosti te sa stručnjacima primjenjivala metode normaliziranja teškoća i modifikacije negativnih i automatskih misli. Stručnjaci su o anksioznosti razgovarali i s roditeljima te im pomogli u planiranju dnevnih aktivnosti vezanih uz povratak djevojčice u školu i restrukturiranju njihovih negativnih misli.

Djevojčica je na terapiju išla jednom tjedno tijekom četiri i pol mjeseca, a uz suradnju s roditeljima i školom uspjela je anksioznost smanjiti na razinu na kojoj je mogla funkcionirati. Redovito je kod kuće izvršavala obveze vezane uz školu, uz postupno odgovaranje u školi, a na nastavu se vratila nakon četiri do pet mjeseci te je šesti razred završila s vrlo dobrim uspjehom.