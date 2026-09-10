Psiholog objasnio kako učitelji mogu prepoznati razliku između umora i izgaranja: Ima 7 savjeta

Važno je da odgojno-obrazovni djelatnici postave jasne granice svoje profesionalne dostupnosti, ali i da znaju prepoznati mobbing.

Iako nema sustavne evidencije o mentalnom zdravlju odgojno-obrazovnih djelatnika, iz neposredne suradnje s njima jasno je da dominiraju tjeskoba i stres povezani s mnogim činiteljima ovog posla. Potvrdio nam je to Siniša Brlas, specijalist kliničke psihologije.

- Ako stavimo po strani valorizaciju rada učitelja, nastavnika, odgajatelja i odgojitelja kroz plaću za njihov rad, a s kojom oni velikim dijelom i opravdano nisu zadovoljni, frustracija i stres vezuju se mahom uz neposredni rad s učenicima koji generira zahtjeve kojima odgojno-obrazovni djelatnici sve teže mogu udovoljiti, a sve češće su u situaciji da im niti ne mogu udovoljiti. I upravo nemogućnost udovoljavanja zahtjevima u osnovi je definicije stresa, a stres je iznimna prijetnja mentalnom zdravlju, ističe Brlas.

'S djecom je danas zahtjevnije raditi nego s prijašnjim generacijama'

Brlas navodi da odgojno-obrazovni djelatnici sve češće skreću pažnju na to da su se djeca promijenila, da je sada s njima puno zahtjevnije raditi nego s prijašnjim generacijama, da učenici i roditelji stalno traže samo svoja prava, dok ne preuzimaju dovoljno odgovornosti i slično.

- Sve su to relevantna pitanja jer su izvor nezadovoljstva i frustracije i kojima bi sustav trebao posvetiti značajniju pažnju, analizirati uzroke ovakvih stavova učitelja i nastavnika te na odgovarajući način presložiti sustav na način da više potiče zdravlje djelatnika, a prevenira bolesti. Nadalje, posebna su kategorija stresni činitelji radnog mjesta: radni uvjeti, odnosi među ljudima, ličnost pojedinca, radni zadatak, okruženje (školska klima) i radna sloga, navodi Brlas, koji izdvaja i sedam konkretnih savjeta za očuvanje mentalnog zdravlja odgojno-obrazovnih ustanova.

1. Ulagati u pozitivno mentalno zdravlje

njegovati dobar osjećaj o samom sebi (poznavanje svojih mogućnosti, ali i ograničenja, razumijevanje i prihvaćanje mogućih psihičkih teškoća),

imati jasnu svjesnost o drugima (prihvaćanje različitosti, stvaranje i održavanje prijateljstava i dobrih odnosa s ljudima),

razvijati i 'vježbati' sposobnost prilagodbe na životne promjene (učinkovito nošenje s izazovima, osobno osnaživanje).

2. Biti uključeni u socijalne odnose

To znači sudjelovati u radu udruga, zadruga, u sportskim, kulturnim, vjerskim i drugim susretima, održavati pozitivne odnose s ljudima i njegovati prijateljstva...

3. Organizirati aktivnosti u slobodno vrijeme kao vrijeme:

za 'slobodne' aktivnosti, dakle one aktivnosti koje biramo prema osobnim željama i potrebama,

ispunjeno aktivnostima u kojima imamo priliku pokazati svoje sposobnosti, znanja i vještine koje ne možemo iskazati na radnom mjestu,

vrijeme u kojemu ćemo imati priliku biti kreativni, raditi što volimo i želimo, ali na način da to što činimo ne šteti niti nama niti drugima.

4. Baviti se hobijima

Hobiji smanjuju razinu stresa, sprječavaju depresivne simptome, pomažu u liječenju neuroloških poremećaja (depresija, tjeskoba ili Alzheimerova bolest), pomažu u regulaciji krvnog tlaka te u borbi protiv pretilosti (prevelike tjelesne mase).

Psiholog izdvaja još tri važna savjeta. Kao prvo, potrebno je izbjegavati okolinu koja je siromašna podražajima, ali i onu s preintenzivnim podražajima - prilagoditi se situaciji. Nadalje, važno je organizirati životno okruženje koje će omogućiti prilagodljive stilove života i, kao treće, držati pod kontrolom vlastiti život i postupke te se redovito opuštati.

Koja je razlika između kroničnog umora i burnouta?

- No, jako je važno i rano prepoznavanje simptoma stresa u radu, a među najčešćima su glavobolja bez jasnog uzroka, poremećaj sna, teškoće s pažnjom i koncentracijom, bolovi u želucu i probavne tegobe, nezadovoljstvo poslom, osjećaj besmislenosti onoga što radimo te usvajanje rizičnih ponašanja - kofein, duhan, alkohol, droga, kockanje, poremećaji hranjenja, izdvaja Brlas.

U trenutku kada se osoba više ne može nositi s teretom posla i svim stresnim činiteljima u radu, može doći do izgaranja (sagorijevanja) u radu. Sagorijevanje na poslu (engl. burnout) progresivni je gubitak energije i gubitak doživljaja smisla vlastitog rada kao posljedica dugotrajne tjeskobe, frustracije i stresa na radnom mjestu.

- Izgaranje na poslu slično je sindromu kroničnog umora, ali pritom se kod sagorijevanja mijenja i stav prema poslu, što za umor nije karakteristično. Zadovoljstvo poslom i simptomi sagorijevanja niskog intenziteta povezani su s manje izostanaka s posla i sa smanjenom namjerom mijenjanja posla, dok je kod nezadovoljstva i sagorijevanja rizik od izostanaka (bolovanja) i napuštanja posla veći, pojašnjava Brlas.

Jedan od značajnijih činitelja koji doprinosi stresu u radu jest manjak vremena, uzrokovan najčešće kompleksnim poslovima koji uključuju neposredni rad s učenicima, intenzivnu komunikaciju s roditeljima te ostalim dionicima uključenima, posredno i neposredno, u odgojno-obrazovni proces. Tu je i mnoštvo 'administrativnih' zadaća.

'Postavite jasne granice svoje profesionalne dostupnosti'

- A upravo je dovoljno vremena za odmor i relaksaciju ključno za mentalnu higijenu, rekuperaciju i profesionalni oporavak. Stoga je važno da odgojno-obrazovni djelatnici postave jasne granice svoje profesionalne dostupnosti te da to jasno komuniciraju prema svim dionicima - učenicima, roditeljima, kolegama, rukovoditeljima, pa i medijima koji su sve više zainteresirani za aktivnosti i događaje u odgojno-obrazovnom sustavu. A postaviti granicu znači ponekad i jasno izreći 'ne', ali ono mora biti argumentirano i pravovremeno komunicirano svima. Pritom je i samim djelatnicima važno da osvijeste kako 'ne' nikako ne znači odbijanje radnih zadataka ili obaveza, nego znači zauzimanje za svoja prava na odmor, relaksaciju i privatnost. Radi se ustvari o asertivnom ponašanju u kojima se zauzimamo za svoja prava i interese na način koji ne ugrožava nikoga i optimalan je način reagiranja u frustrirajućim i stresnim situacijama, poput navedenih, navodi Brlas.

Stručnjak izdvaja i problematiku 'psihološkog terora na radnom mjestu', odnosno mobbinga.

- Svekolika izloženost učitelja, nastavnika, odgajatelja ili odgojitelja povećava i subjektivni osjećaj njihove ugroženosti i nesigurnosti, a ako je još i školska klima 'nezdrava' i međuljudski odnosi u kolektivu su narušeni, može se pojaviti neprijateljska i neetična komunikacija koja je sustavno usmjerena od strane jednoga ili više pojedinaca prema (uglavnom) jednom pojedincu koji je tada u poziciji u kojoj je bespomoćan ili je u nemogućnosti obraniti se. To nazivamo psihičkim terorom na radnom mjestu odnosno mobbingom, objašnjava Brlas.

Kako izgleda mobbing?

Tipično ponašanje kod mobbinga je onemogućavanje iznošenja mišljenja, onemogućavanje socijalnih kontakata, narušavanje osobnog ugleda, otežavanje radne situacije i ugrožavanje zdravlja.

- Reakcije ugrožene osobe u vrlo su širokoj lepezi, od osjećaja bespomoćnosti do tjeskobe (anksioznosti) i depresije, a sve češće se prepoznaju i simptomi posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP). Mnogi u nemogućnosti da se izbore za svoj status i svoja prava i tako se zaštite pribjegavaju bijegu u obliku izostanaka s posla, učestalih bolovanja, pa ponekad i promjene poslodavca i radnog mjesta, navodi Brlas.

Dodaje da mobbing najčešće proizlazi iz nepovoljne školske klime, a školska klima je 'kvaliteta škole koja doprinosi osjećaju osobne vrijednosti, dostojanstva i važnosti svakog pojedinca, dok istovremeno pomaže razvijati osjećaj pripadnosti'. Određuju ju odnosi u razrednom odjelu, odnosi učenika i učitelja/nastavnika, škole i roditelja, odnosi u zbornici i među zaposlenima, ali i objektivni činitelji poput stanja školske zgrade, radnih uvjeta i slični.

- Unutarnja organizacija škole stoga treba osigurati poticajno okruženje svima da razvijaju svoje stručne i osobne kompetencije kako bi u potpunosti mogli ostvariti svoje radne zadaće. I to je najbolja prevencija mobbinga, ali i snažan doprinos proaktivnoj skrbi o mentalnom zdravlju odgojno-obrazovnih djelatnika, zaključuje Brlas, koji ove temelje detaljnije obrađuje i u publikacijama 'Kako prevladati stres u radu?' i 'Kako se nositi sa stresom u radu'.

Ovaj tekst nastao je uz potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u sklopu projekta Nevidljivi u obrazovanju.