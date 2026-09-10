Psiholog objasnio kako učitelji mogu prepoznati razliku između umora i izgaranja: Ima 7 savjeta

Nitko nije imun na ovu vrstu stresa, pa tako nisu ni učenici: 'U redu je zatražiti pomoć'
14:28 701 d 09.10.2024
10. rujan 2026.
Važno je da odgojno-obrazovni djelatnici postave jasne granice svoje profesionalne dostupnosti, ali i da znaju prepoznati mobbing.
Iako nema sustavne evidencije o mentalnom zdravlju odgojno-obrazovnih djelatnika, iz neposredne suradnje s njima jasno je da dominiraju tjeskoba i stres povezani s mnogim činiteljima ovog posla. Potvrdio nam je to Siniša Brlas, specijalist kliničke psihologije.
- Ako stavimo po strani valorizaciju rada učitelja, nastavnika, odgajatelja i odgojitelja kroz plaću za njihov rad, a s kojom oni velikim dijelom i opravdano nisu zadovoljni, frustracija i stres vezuju se mahom uz neposredni rad s učenicima koji generira zahtjeve kojima odgojno-obrazovni djelatnici sve teže mogu udovoljiti, a sve češće su u situaciji da im niti ne mogu udovoljiti. I upravo nemogućnost udovoljavanja zahtjevima u osnovi je definicije stresa, a stres je iznimna prijetnja mentalnom zdravlju, ističe Brlas.
Brlas navodi da odgojno-obrazovni djelatnici sve češće skreću pažnju na to da su se djeca promijenila, da je sada s njima puno zahtjevnije raditi nego s prijašnjim generacijama, da učenici i roditelji stalno traže samo svoja prava, dok ne preuzimaju dovoljno odgovornosti i slično.
- Sve su to relevantna pitanja jer su izvor nezadovoljstva i frustracije i kojima bi sustav trebao posvetiti značajniju pažnju, analizirati uzroke ovakvih stavova učitelja i nastavnika te na odgovarajući način presložiti sustav na način da više potiče zdravlje djelatnika, a prevenira bolesti. Nadalje, posebna su kategorija stresni činitelji radnog mjesta: radni uvjeti, odnosi među ljudima, ličnost pojedinca, radni zadatak, okruženje (školska klima) i radna sloga, navodi Brlas, koji izdvaja i sedam konkretnih savjeta za očuvanje mentalnog zdravlja odgojno-obrazovnih ustanova.
Nitko nije imun na ovu vrstu stresa, pa tako nisu ni učenici: 'U redu je zatražiti pomoć'
14:28 701 d 09.10.2024
Treba li uvesti obvezno psihološko testiranje učitelja? 'To im je izvan opisa posla'
Nakon incidenta u jednoj školi fakultete koji obrazuju učitelje upitali smo je li potrebno uvesti obveznu psihološku procjenu školskih djelatnika.
15:04 114 d 19.05.2026
To znači sudjelovati u radu udruga, zadruga, u sportskim, kulturnim, vjerskim i drugim susretima, održavati pozitivne odnose s ljudima i njegovati prijateljstva...
Hobiji smanjuju razinu stresa, sprječavaju depresivne simptome, pomažu u liječenju neuroloških poremećaja (depresija, tjeskoba ili Alzheimerova bolest), pomažu u regulaciji krvnog tlaka te u borbi protiv pretilosti (prevelike tjelesne mase).
Psiholog izdvaja još tri važna savjeta. Kao prvo, potrebno je izbjegavati okolinu koja je siromašna podražajima, ali i onu s preintenzivnim podražajima - prilagoditi se situaciji. Nadalje, važno je organizirati životno okruženje koje će omogućiti prilagodljive stilove života i, kao treće, držati pod kontrolom vlastiti život i postupke te se redovito opuštati.
Petrin sastavak u školi zabrinuo razrednicu: 'Profesorica je reagirala, to je bio alarm'
Petra Popović javno govori o mentalnom zdravlju i izazovima koje predstavlja niz dijagnoza. Unatoč tome uspješno je upisala zahtjevan studij.
10:34 115 d 18.05.2026
Veliko istraživanje pokazalo zabrinjavajuće stanje: Svaki četvrti student tvrdi da se bori s anksioznošću
Istraživanje EUROSTUDENT VIII pokrilo je i temu mentalno zdravlja studenata. Čak 27 posto studenata odgovorilo je da ima problem s anksioznošću.
09:14 130 d 03.05.2026
- No, jako je važno i rano prepoznavanje simptoma stresa u radu, a među najčešćima su glavobolja bez jasnog uzroka, poremećaj sna, teškoće s pažnjom i koncentracijom, bolovi u želucu i probavne tegobe, nezadovoljstvo poslom, osjećaj besmislenosti onoga što radimo te usvajanje rizičnih ponašanja - kofein, duhan, alkohol, droga, kockanje, poremećaji hranjenja, izdvaja Brlas.
U trenutku kada se osoba više ne može nositi s teretom posla i svim stresnim činiteljima u radu, može doći do izgaranja (sagorijevanja) u radu. Sagorijevanje na poslu (engl. burnout) progresivni je gubitak energije i gubitak doživljaja smisla vlastitog rada kao posljedica dugotrajne tjeskobe, frustracije i stresa na radnom mjestu.
- Izgaranje na poslu slično je sindromu kroničnog umora, ali pritom se kod sagorijevanja mijenja i stav prema poslu, što za umor nije karakteristično. Zadovoljstvo poslom i simptomi sagorijevanja niskog intenziteta povezani su s manje izostanaka s posla i sa smanjenom namjerom mijenjanja posla, dok je kod nezadovoljstva i sagorijevanja rizik od izostanaka (bolovanja) i napuštanja posla veći, pojašnjava Brlas.
Jedan od značajnijih činitelja koji doprinosi stresu u radu jest manjak vremena, uzrokovan najčešće kompleksnim poslovima koji uključuju neposredni rad s učenicima, intenzivnu komunikaciju s roditeljima te ostalim dionicima uključenima, posredno i neposredno, u odgojno-obrazovni proces. Tu je i mnoštvo 'administrativnih' zadaća.
Učenici otkrili o kojim bi temama voljeli čuti više, nastavnici: 'Nema vremena u rasporedu'
Koliko učenici znaju o stresu, ovisnosti, spavanju, prvoj pomoći, spolnosti i reproduktivnom zdravlju? Sve su istražili učenici Srednje škole Čakovec.
11:40 185 d 09.03.2026
- A upravo je dovoljno vremena za odmor i relaksaciju ključno za mentalnu higijenu, rekuperaciju i profesionalni oporavak. Stoga je važno da odgojno-obrazovni djelatnici postave jasne granice svoje profesionalne dostupnosti te da to jasno komuniciraju prema svim dionicima - učenicima, roditeljima, kolegama, rukovoditeljima, pa i medijima koji su sve više zainteresirani za aktivnosti i događaje u odgojno-obrazovnom sustavu. A postaviti granicu znači ponekad i jasno izreći 'ne', ali ono mora biti argumentirano i pravovremeno komunicirano svima. Pritom je i samim djelatnicima važno da osvijeste kako 'ne' nikako ne znači odbijanje radnih zadataka ili obaveza, nego znači zauzimanje za svoja prava na odmor, relaksaciju i privatnost. Radi se ustvari o asertivnom ponašanju u kojima se zauzimamo za svoja prava i interese na način koji ne ugrožava nikoga i optimalan je način reagiranja u frustrirajućim i stresnim situacijama, poput navedenih, navodi Brlas.
Stručnjak izdvaja i problematiku 'psihološkog terora na radnom mjestu', odnosno mobbinga.
- Svekolika izloženost učitelja, nastavnika, odgajatelja ili odgojitelja povećava i subjektivni osjećaj njihove ugroženosti i nesigurnosti, a ako je još i školska klima 'nezdrava' i međuljudski odnosi u kolektivu su narušeni, može se pojaviti neprijateljska i neetična komunikacija koja je sustavno usmjerena od strane jednoga ili više pojedinaca prema (uglavnom) jednom pojedincu koji je tada u poziciji u kojoj je bespomoćan ili je u nemogućnosti obraniti se. To nazivamo psihičkim terorom na radnom mjestu odnosno mobbingom, objašnjava Brlas.
Tipično ponašanje kod mobbinga je onemogućavanje iznošenja mišljenja, onemogućavanje socijalnih kontakata, narušavanje osobnog ugleda, otežavanje radne situacije i ugrožavanje zdravlja.
- Reakcije ugrožene osobe u vrlo su širokoj lepezi, od osjećaja bespomoćnosti do tjeskobe (anksioznosti) i depresije, a sve češće se prepoznaju i simptomi posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP). Mnogi u nemogućnosti da se izbore za svoj status i svoja prava i tako se zaštite pribjegavaju bijegu u obliku izostanaka s posla, učestalih bolovanja, pa ponekad i promjene poslodavca i radnog mjesta, navodi Brlas.
Dodaje da mobbing najčešće proizlazi iz nepovoljne školske klime, a školska klima je 'kvaliteta škole koja doprinosi osjećaju osobne vrijednosti, dostojanstva i važnosti svakog pojedinca, dok istovremeno pomaže razvijati osjećaj pripadnosti'. Određuju ju odnosi u razrednom odjelu, odnosi učenika i učitelja/nastavnika, škole i roditelja, odnosi u zbornici i među zaposlenima, ali i objektivni činitelji poput stanja školske zgrade, radnih uvjeta i slični.
- Unutarnja organizacija škole stoga treba osigurati poticajno okruženje svima da razvijaju svoje stručne i osobne kompetencije kako bi u potpunosti mogli ostvariti svoje radne zadaće. I to je najbolja prevencija mobbinga, ali i snažan doprinos proaktivnoj skrbi o mentalnom zdravlju odgojno-obrazovnih djelatnika, zaključuje Brlas, koji ove temelje detaljnije obrađuje i u publikacijama 'Kako prevladati stres u radu?' i 'Kako se nositi sa stresom u radu'.
Ovaj tekst nastao je uz potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u sklopu projekta Nevidljivi u obrazovanju.
Što mladi misle o svijetu koji na njima ostaje? Ključ je u usmjerenom obrazovanju
Razgovarali smo sa studentima i otkrili kako oni gledaju na svijet 'koji na mladima ostaje'. Ipak su optimistični.
09:29 1 d 09.09.2026
Gotov je prvi dan nastave: Evo koliko još imate do mirovine
Čestitke, prvi dan nastave je gotov. Nažalost, još puno je ostalo do prvih praznika. A neki su danas brojali koliko im je još ostalo do mirovine.
16:19 3 d 07.09.2026
Kako kvalitetno upravljati školom ili visokim učilištem? Ova konferencija donosi odgovore
Konferencija o vodstvu i menadžmentu u obrazovanju održat će se 14. rujna na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu.
11:18 3 d 07.09.2026
Tko su najuspješniji učenici Hrvatske? Ažuriran popis dobitnika Oskara znanja
Prošle je godine Oskar znanja dobilo 484 učenika osnovnih i srednjih škola. Sve informacije možete potražiti u Alumni bazi portala srednja.hr.
11:09 3 d 07.09.2026
Vrijeme je za nove početke: Što ćeš učiniti ove godine sa svojim džeparcem?
Kreće nova školska godina, a s time i nove odluke. Znaš li kako ćeš trošiti džeparac ove godine?
10:48 7 d 03.09.2026
Tvoja tema, tvoja pozornica: Otvorene prijave za izlagače na srednja.hr konferenciji
Portal srednja.hr ove godine slavi 15. rođendan! Proslavit ćemo ga zajedno uz cjelodnevni program ispunjen panelima, predavanjima, hranom i druženjem.
11:32 8 d 02.09.2026
Dodjeljuje se Zlatna kreda: Prijavite nastavnika, profesora, učenika ili studenta godine za nagradu
U svakoj školi i na svakom fakultetu postoje ljudi koji obrazovanje čine boljim. Zlatna kreda odaje im priznanje kroz četiri nagrade za njihov rad.
16:37 10 d 31.08.2026
Kreće nova školska godina: Iskoristite akciju i pretplatite se na srednja.hr
Ove godine stavite obrazovanje u fokus i pretplatite se na srednja.hr. Pretplatite se sad i godišnju pretplatu dobivate za 59€.
09:39 9 d 01.09.2026
Koliko često roditelji moraju na informacije? Evo i kako one izgledaju
Prema Pravilniku, razrednik je dužan tijekom nastavne godine održati najmanje tri roditeljska sastanka, a roditelj mora redovito prisustvovati.
16:37 6 h 10.09.2026
Goleme rupe u znanju učenika po svijetu: Oni iz bogatih obitelji sve gori, a mnogi ne razumiju što pročitaju
Istraživanje PISA 2025. pokazalo je obrazovne probleme diljem svijeta. Od 2018. udvostručio se broj učenika koji ne razumiju što su pročitali.
11:09 12 h 10.09.2026
Pitali smo roditelje kad bi djecu pustili da sama idu u školu: Trećina bi to dala u prvom razredu
Trećina ispitanika bi djeci dala da pješke idu u školu već u 1. razredu, a djeci koja idu na školski autobus i više.
10:47 12 h 10.09.2026
Susjedi ukidaju devetogodišnju osnovnu školu: Ministar najavio reformu, želi i vratiti autoritet učiteljima
Zbog nikad slabijih rezultata istraživanja PISA 2025 slovenski ministar obrazovanja najavio je ukidanje devetogodišnje osnovne škole.
15:41 1 d 09.09.2026
MUP sprema jačanje granice: Na 19 lokacija od Savudrije do Palagruže ulaže se gotovo 8 milijuna eura
MUP traži izvođača koji će brinuti da radari, kamere i druga oprema za nadzor hrvatske morske granice bez prekida. Što nije lak posao.
15:52 7 h 10.09.2026
Galerija: Strojevi preko mora stižu na otok, asfaltira se veza bez koje dva naselja teško funkcioniraju
Na Molatu kreće uređenje 4,5 kilometara ceste, važnog pravca za svakodnevni život i otočnu povezanost.
15:45 7 h 10.09.2026
Koliko štediše uplaćuju u treći stup: Mjesečne uplate dosežu skoro 10 milijuna eura
Provjerili smo koliko bi iznosila prosječna uplata štediša u trećem stupu. Napravili smo i projekciju za iznos uplata i državnih poticaja za 2026.
16:39 6 h 10.09.2026
Rastu braniteljske mirovine: Uvodi se i posebni godišnji dodatak za dragovoljce
Vlada je usvojila prijedlog zakonskih izmjena kojima će se povećati braniteljske mirovine. Odlučeno je i da će dragovoljci dobiti poseban dodatak.
16:37 6 h 10.09.2026