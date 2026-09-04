Kako preživjeti prvi dan srednje i što ako bude 'banana'? 'Ne moraš već prvi dan imati prijatelje'

Novu epizodu redakcijskog podcasta posvetili smo prvom danu škole. Ne brinite, čak i da prođe loše, to nikako ne znači da će naredni dani biti takvi.

Prvi dan škole, bilo da je riječ o osnovnoj ili o srednjoj školi, veoma je stresan za većinu učenika. Naši novinari Bruno, Hrvoje i Korana u novoj epizodi redakcijskoj podcasta prisjetili su se kako je izgledao njihov prvi dan, ali o ostatak (srednjo)školskog puta.

Prvi dan škole - kako upoznati prijatelje?

Srednjoškolci, čak i ako vaš prvi dan škole prođe loše, ne bojte se - to nikako ne znači da će takvi biti naredni školski dani ili godine koji su pred vama.

- Prvi dan škole nekim učenicima može biti šok jer se radi o zaista velikoj promjeni i sigurno se može dogoditi da će učenik doći kući sa snažnim utiscima, možda negativnim, možda pozitivnim, ali dojam se u narednom razdoblju može puno promijeniti. Ne moraš imati prijatelje odmah prvi dan škole, ne moraš odmah upoznati sve kolege. Moguće da ti oni koje upoznaš prvi dan uopće neće biti prijatelji u ostatku školovanja nego će se društva formirati tek poslije. Ako i osjetiš negativnu emociju prvi dan, to definitivno ne mora biti nagovještaj kako će sve izgledati. S druge strane, ako si doživio neku traumu, mislim da je dobro o tome pričati s roditeljima ili prijateljima koje tada imaš, savjetuje Bruno.

Hrvoje se prisjeća mu je upravo to hoće li imati prijatelje stvaralo najveći strah, no prijateljstva se jednostavno spontano dogode. Takvo iskustvo ima i Korana.

- Puno mi je pomoglo što sam poznavala tu jednu curu, zajedno smo trenirale i išle u razred u osnovnoj školi, pa smo i sjedile zajedno u srednjoj. Druge prijatelje smo uglavnom upoznavale na velikom odmoru. Uvijek bi po nekoliko učenika išlo po marendu na isto mjesto. Mi smo išli u jednu pekarnicu i ondje bismo sjeli i marendali i tako se bolje upoznali, ispričala je Korana.

Jutarnja ili popodnevna smjena?

Hrvoje pak navodi da se brojna prijateljstva dogode i kada se razred 'podijeli' na pušače i nepušače.

- Pušači bi išli van i pod malim i pod velikim odmorima, a mi 'štreberi' bismo ostali u školi, i tako sam upoznao puno ljudi. Oni bi čekali ispred učionice, ja bih bio s njima, kaže Hrvoje.

Dotaknuli smo se i teme jutarnje i popodnevne smjene u školi. Korana i Hrvoje nisu imali iskustvo 'druge smjene' u školi, dok Bruno jest. Ipak, svi se slažu da je jutarnja smjena bolja opcija.

- Osnovnu sam imao uvijek ujutro, a u srednjoj smo se izmjenjivali tjedan ujutro tjedan popodne. Moram reći da je tjedan popodne bio dosta naporniji, pogotovo tijekom jesenskih i zimskih mjeseci - kad se vraćaš kući već je mrak, a ujutro trebaš pisati domaću zadaću, učiti i nemaš puno vremena za ostalo. Kad imaš nastavu ujutro imaš osjećaj da si obavio najbitnije, doma pojedeš, riješiš zadaću i imaš osjećaj da ti je ipak ostalo nešto vremena za sebe, rekao je Bruno.

Dotaknuli smo se još i teme učenja, razrednih 'elita' i ljubavnih veza. Na koja smo još pitanja odgovorili možete pogledati u podcastu u nastavku.