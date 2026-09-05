Ove strukovne škole upisali su najbolji učenici u Hrvatskoj: 'Došlo je do promjene u društvu'

Najbolji učenici s visokim brojem bodova upisuju i strukovne škole. Ravnateljica kaže da je privlačno što mogu izvrsno zarađivati.

Strukovne škole hit su među učenicima. Unatoč tome što država pokušava povećati broj gimnazijalaca kako bi se približila europskom prosjeku, ove jeseni u gimnaziju krenut će 10.629 učenika (28,24 posto), u strukovne škole 26.310 učenika (69,90 posto), u umjetničke škole 699 učenika (1,86 posto).

Kada pogledamo same županije, najviše novoupisanih strukovnjaka broje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (85,17 posto), Krapinsko-zagorskoj županiji (84,48 posto), Karlovačkoj županiji (80,87 posto) i Međimurskoj (80,12 posto). Kako smo nedavno pisali, objavljena je i karta najpopularnijih sektora strukovnih škola po županijama.

Najbolji učenici upisali su smjer fizioterapeutskog tehničara u strukovnim školama

Nakon što smo pisali o gimnazijama koje učenici upisuju s trojkama, sada predstavljamo totalnu suprotnost - strukovne škole koje su upisivali učenici s više od 70 bodova od maksimalnih 80. Među deset najboljih strukovnih programa izdvajaju se tehničari za mehatroniku i arhitektonski tehničari. Svaki od tih smjerova na našoj se listi pojavljuje čak tri puta.

Na samom vrhu pak su se smjestili fizioterapeutski tehničari, i to na prva dva mjesta. Učenici s manje od 74 bodova nisu mogli ni 'primirisati' tim školama, dok je prosječni broj bodova bio 78. Na listi dva puta pojavljuju se i farmaceutski tehničari.

Najbolje strukovne škole u Hrvatskoj | foto: srednja.hr, izvor podataka: MZOM

Ravnateljica: 'Učenici se na tržištu rada prepoznaju kao vrlo kompetentni'

Iza svakog ovog zanimanja stoji škola. Na drugom mjestu liste fizioterapeutski je tehničar Zdravstvenog učilišta Zagreb gdje je prosječni broj upisanih bio 77,93. Upisali su jedan razred od 26 učenika.

- Program fizioterapeutski tehničar Zdravstvenog učilišta je vrlo atraktivan jer pruža široke mogućnosti zapošljavanja nakon završene srednje škole u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama kao i uspješan nastavak obrazovanja na višoj obrazovnoj razini. Orijentacija Hrvatske na turizam uključuje i zdravstveni te wellness turizam, u okviru kojega fizioterapeuti imaju široke mogućnosti rada. Učenici Zdravstvenog učilišta na tržištu rada prepoznaju se kao vrlo kompetentni, govori nam o zanimanju ravnateljica Zdravstvenog učilišta Zagreb Zlatka Kozjak Mikić.

Smatra da je došlo do promjene u društvu: 'Mogu izvrsno zarađivati'

Kozjak Mikić nastavlja kako je program atraktivan i učenicima koji se aktivno bave sportom jer se sport i fizioterapija odlično nadovezuju. Sve njihove programe, naglašava, upisuju izvrsni učenici. Interes odličnih učenika i za program fizioterapeutski tehničar kontinuiran je i ova godina nije iznimka, dodaje.

- Učenici koji završe program fizioterapeutski tehničar uglavnom nastavljaju školovanje na višoj obrazovnoj razini, najčešće završavaju Zdravstveno veleučilište te stječu naziv prvostupnika ili magistra fizioterapije. Potrebe na tržištu rada postoje i za fizioterapeute srednje stručne spreme, ali učenici uglavnom nastavljaju obrazovanje jer im to otvara kvalitetnije mogućnosti, izdvaja ravnateljica.

Pitamo i zašto smatra da je došlo do promjene u kojoj strukovno obrazovanje postaje sve privlačnije najboljim učenicima te se čini da pada pritisak kako najbolji idu samo u gimnazije. Kozjak Mikić odgovara, u društvu je općenito došlo do veće promocije strukovnog obrazovanja na način koji je privlačan mladima i njihovim roditeljima.

- Drugo, situacija je takva da kvalitetni učenici sa strukovnim zvanjima mogu izvrsno zarađivati vrlo brzo nakon završene škole, što je također privlačno. Situacija na tržištu rada se značajno promijenila, pa sad poslodavci na svaki način nastoje privući učenike strukovnih škola kroz stipendiranje i brzo zapošljavanje što pridonosi percepciji strukovnih škola kao poželjnih, zaključuje Kozjak Mikić.

Najbolji idu i za farmaceutske tehničare: 'Važnu ulogu imaju praktična nastava, stručnost nastavnika i ugled'

Na listi se pronašla i Medicinska škola Osijek s programom farmaceutski tehničar. Prosječni broj bodova upisanih 24 učenika ovog ljeta bio je 77,85 od mogućih 80. Ravnatelj Marko Maceković veli da ovaj program učenicima nudi spoj znanja, praktičnih vještina i jasne profesionalne perspektive. Privlači učenike koje zanimaju kemija, biologija, medicina i farmacija, ističe, ali i one koji žele završiti srednju školu sa stručnom kvalifikacijom, a pritom zadržati mogućnost nastavka obrazovanja.

- Vjerujem da učenici i njihovi roditelji prepoznaju kako je riječ o zahtjevnom i kvalitetnom programu koji razvija odgovornost, komunikacijske vještine i profesionalan odnos prema radu. Važnu ulogu imaju praktična nastava, stručnost nastavnika te ugled koji Medicinska škola Osijek godinama gradi. Program farmaceutskog tehničara i ranijih je godina bio među najtraženijim programima naše škole te ga tradicionalno upisuju učenici s vrlo dobrim školskim uspjehom. Ovogodišnji prosjek od 77,85 bodova posebno je visok i predstavlja rezultat na koji smo iznimno ponosni, ali interes kvalitetnih učenika za ovaj program nije nova pojava. Upisni rezultati potvrđuju kontinuitet njegove atraktivnosti i prepoznatljivosti, navodi ravnatelj.

Na naše pitanje idu li učenici nakon ovog smjera na fakultet ili odmah pronalaze posao, Maceković kaže kako se učenici odlučuju za oba puta. Znatan broj nastavlja obrazovanje, najčešće u području farmacije, medicine, zdravstvenih studija, kemije, biokemije i srodnih prirodoslovnih područja, ističe.

- Program im pruža dobru stručnu i teorijsku osnovu za nastavak školovanja, dok dio učenika nakon završetka škole ulazi na tržište rada. Upravo je to jedna od važnih prednosti strukovnog obrazovanja, učenik stječe konkretnu kvalifikaciju, ali mu istodobno ostaje otvorena mogućnost nastavka obrazovanja. Farmaceutski tehničari imaju jasno definirane stručne kompetencije i mogućnosti zapošljavanja u ljekarničkoj djelatnosti, farmaceutskoj industriji, laboratorijima, specijaliziranim prodavaonicama te drugim djelatnostima povezanima sa zdravljem i farmaceutskim proizvodima. Poslodavcima su važni njihovo stručno znanje, odgovornost, razvijene komunikacijske vještine i iz tog razloga su vrlo atraktivni kada govorimo o tržištu rada, opisuje Maceković.

'Velik interes jasno pokazuje da učenici i roditelji prepoznaju vrijednost zdravstvenih zanimanja'

I njega pitamo o atraktivnosti strukovnih programa. Maceković smatra da učenici i roditelji danas odluke donose informiranije i dugoročnije. Sve više prepoznaju da strukovno obrazovanje učenicima pruža konkretna znanja i kvalifikacije, dobre mogućnosti zapošljavanja te kvalitetnu osnovu za nastavak obrazovanja, ističe.

- Posebno smo ponosni na činjenicu da smo ove godine upisali čak četiri razredna odjela programa medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege, upisali smo i učenike u program dentalnog asistenta. Tako velik interes jasno pokazuje da učenici i roditelji prepoznaju vrijednost zdravstvenih zanimanja, ali i da su ta zanimanja iznimno potrebna tržištu rada. U ostvarenju ovakvih rezultata iznimno nam je važna podrška Osječko-baranjske županije, koja prepoznaje potrebe zdravstvenog sustava i tržišta rada, kao i važnost ulaganja u obrazovanje budućih zdravstvenih djelatnika. Sve veći interes učenika pokazuje da se kvaliteta obrazovanja danas promatra kroz znanja i kompetencije koje pojedini programi pružaju te mogućnosti koje se otvaraju nakon završetka školovanja. Ponosni smo što učenici i roditelji u programima Medicinske škole Osijek prepoznaju kvalitetu koju pružaju naši nastavnici, sigurnost i perspektivu, ali i priliku za odabir humanih i društveno odgovornih zanimanja, zaključuje Maceković.