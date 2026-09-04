Objavljeno u kojim je školama ostalo mjesta nakon jesenskog roka. Evo što s premještajima

Započeo je naknadni rok upisa u srednje škole. Pristupaju mu oni koji se nisu upisali ni na ljeto ni na jesen. Premještaji idu po posebnoj proceduri.

Završen je jesenski rok upisa u srednje škole. Učenici su trebali dostaviti upisnice kako bi se formalno upisali ovog tjedna, budući da već u ponedjeljak kreće nova nastavna godina.

Ovaj rok nije za premještaje. No, procedura za to kreće uskoro

No, za učenike koji se nisu upisali ni na ljetnom ni na jesenskom roku krenuo je takozvani naknadni rok. Učenici se za upis mogu prijaviti u školama gdje je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta. Na ovom roku upisi nisu online preko nacionalnog sustava srednje.e-upisi.hr, nego učenici osobno ili elektroničko srednjoj školi dostavljaju pisani zahtjev učenika za upis u školu te svu potrebnu dokumentaciju.

- Učenici moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole. U školama u kojima je to uvjet za upis, moraju zadovoljiti i na ispitu sposobnosti i darovitosti. Škola za te učenike organizira provjeru na dan dostave dokumentacije. Učenici se u naknadnome roku prijavljuju i upisuju u srednjoj školi u razdoblju od 3. do 30. rujna 2026. godine, navode iz CARNET-a. Nakon što učenici u naknadnom roku dostave dokumentaciju, škola ispisuje upisnicu, ona se potpisuje te tako završava upis.

Napomenimo kako ovaj upisni ne služi za promjenu programa onima koji bi izabrali nešto drugo, a već su se upisali na ljetnom ili jesenskom roku. Prvaši se mogu pokušati premjestiti u drugu srednju školu na početku nastavne godine, do početka drugog polugodišta, zahtjevom prema nastavničkom vijeću. U školskoj godini 2024./2025., školu je promijenilo 1.170 učenika. Proceduru premještaja pronađite ovdje.

Nije bilo zainteresiranih za nova zanimanja na jesenskom roku

CARNET je objavio u kojim je školama ostalo mjesta nakon jesenskog roka. U III. gimnaziji Zagreb u prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji prazno je ostalo 22 mjesta. Prazna mjesta dogodila su im se prvi put u povijesti, kako smo izvještavali. Niz praznih mjesta je i u gimnazijama - podsjetimo, nakon ljetnog roka bilo ih je 1.800.

Ni na jesenskom roku nisu se popunila mjesta za nova zanimanja koja je pokrenula država. Za arborista je prazno ostalo 21 mjesto, što znači da se na jesenskom nitko nije upisao. Dakle, u taj novi smjer ići će tek tri učenika, ako se netko ne upiše na naknadnom roku. Za novi smjer arhivskog tehničara u Zagrebu i dalje je prazno 16 mjesta, što isto znači da nije bilo zainteresiranih na jesenskom roku.

Sva prazna mjesta možete pogledati u dokumentu ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.