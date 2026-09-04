Nastava kreće u ponedjeljak, ali već je počeo test za koji nema popravnog

'E, a ovo što se događa oko Like je užas, mogli bi na prosvjed u subotu' – čujem kako dobacuje jedan dečko trojici svojih prijatelja u tramvaju neki dan. Nisu baš bili informirani oko toga što se događa pa su mu postavili par šturih pitanja. Na sekundu je djelovalo kao da su se zainteresirali. Svakako opciju da dolaze nisu odbacili.

Ono što im njihov vršnjak nije stigao reći prije nego što su prešli na novu temu jest zašto bi se oko zaštite okoliša, zdravlja i srodnih tema o kojima ovisi njihova budućnost, morali angažirati. Pomislim si, možda malo bumerski, vjerojatno bi im bilo jasno da društvene mreže izgledaju kao 2013. pa da je i do njih, kao do mene kad sam bila njihovih godina, stigla priča o Gayli Benefield. Ili da o njoj uče u sklopu građanskog odgoja, ali ne čini se da smo blizu toga da ovaj predmet zaživi u svim hrvatskim školama.

Namjerna sljepoća

Gayla je žena iz malog gradića Libby u Montani u SAD-u. Radila je kao popisivačica stanja plinomjera, a obavljajući taj posao primijetila je kako u nizu domova stanuju muškarci srednjih i zrelijih godina s ozbiljnim plućnim bolestima. Njezin otac preminuo je prije nego što je dočekao mirovinu, ali to je pripisivala njegovu tešku poslu u lokalnom rudniku. A onda je, vrlo rano, ostala i bez majke. To joj je već bilo neobično, jer majka dolazi iz obitelji čiji su članovi živjeli duboko u starost. Prisjetila se i kako je prilikom jednog loma noge uz snimke slomljene kosti, obavila i niz rendgenskih snimki pluća. Čudno i nepovezano. Tada se 'bacila' na posao, a mjeseci istraživanja doveli su je do zapanjujućeg otkrića – tlo u vrtovima i na igralištima te krovovi kuća, bili su zagađeni vermikulitom. Riječ je o mineralu koji ne mora biti opasan, ali je u Libbyju sadržavao azbest i bio kancerogen.

Kada je na to upozorila svoje sugrađane, ne samo da su odmahnuli rukom, nego su se njezinoj inicijativi narugali. Očekivano, ignorirale su je i institucije. Sve dok u grad nije došao jedan istraživač, nakon čega je potvrđeno kako je smrtnost na tom području značajno veća od one u ostatku SAD-a. Rezultat svega bilo je pokretanje kliničkog centra za oboljele od azbestoze. Mnogi od onih koji su ranije ismijavali Gaylu u taj su centar ulazili na stražnja vrata. Ovu priču u svom je TED govoru 2013. popularizirala Margaret Heffernan, američka poduzetnica i spisateljica. Predstavljala je tada svoju knjigu o 'namjernoj sljepoći', svjesnom zatvaranju očiju pred očitim.

Imate pravo od političara tražiti odgovore o svojoj budućnosti

U ponedjeljak započinje nastava, a ubrzo će i prvi testovi. Za njih se morate pripremiti i odraditi ih. Čak i ako se ne pojavite u školi na dan ispita, kad-tad ćete morati pisati ga ili odgovarati. To je vaša obaveza, škola i pravilnici koje propisuje država to zahtijevaju od vas ako želite pečat na svjedodžbama i diplomama. A i sami ste svjesni da je znanje, a posljedično i (ne)uspjeh na nekom ispitu, važna karika na vašem daljnjem obrazovnom putu. Drugim riječima, znate da ne možete biti namjerno slijepi i praviti se da vas ove obveze ne čekaju ili ne postoje.

Međutim, postoji još jedan 'test' koji se tiče vašeg budućeg života, samo za njega nema popravnog roka. Ustav kaže da svatko ima pravo na zdrav život i zdrav okoliš te da je njihova zaštita obveza države i svih koji u okviru svojih ovlasti o tome odlučuju. Zato pitanja o tome što će se događati s prostorom u kojem ćete živjeti nisu ništa manje važna od ocjene iz Matematike, Biologije ili Povijesti. Baš kao što ste vi dužni odraditi svoje obveze u školi, one koje vam je propisala sama država, i političari su dužni vama dati odgovor na pitanje kakvu ćete vodu piti za 20 godina i hoće li hrana uzgojena u bilo kojem dijelu Hrvatske biti sigurna za konzumaciju. I što će oni napraviti da zaštite ta vaša ustavna prava.

Zato je posebno važno da se ovih dana čuje i vaš glas, glas mladih, i da ne budete 'namjerno slijepi'. Priča o Gayli nije dio ovog teksta kao primjer mogućeg katastrofalnog ekološkog scenarija koji nas očekuje ako otpad u Lici ne bude adekvatno zbrinut. Ona je važna mladima iz jednog jedinog razloga - jer Gayla nije bila posebna, kao što je to zaključila Heffernan u svom TED govoru. Gayla nije bila političarka, influencerica niti znanstvenica. Gayla je bila sasvim obična žena koja je vidjela ono pred čime su drugi zatvarali oči.

Prosvjed 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku' započinje u subotu 5. rujna u 11 sati ispred Glavnog kolodvora. Građani traže, prije svega, hitnu sanaciju 37.000 tona odloženog otpada. Nalaz Geotehničkog fakulteta pokazao je lokalni utjecaj odloženog otpada na podzemne vode, a autori nalaza upozorili su i da bi šteta bez odgovarajuće sanacije mogla biti velika.

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