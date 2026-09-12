I učenici pomažu osobama s intelektualnim teškoćama: 'Prihvaćanje se teško može naučiti samo iz knjige'

Udruga Arka-Korablja brine za 20-ak osoba s intelektualnim teškoćama i mladima koji su napustili obrazovni sustav. U tome pomažu i učenici-volonteri.

Na nastavi djeca danas uče o inkluzivnosti te se bolje upoznaju s razvojnim teškoćama poput Downovog sindroma ili teškoća iz spektra autizma. Međutim osim da nauče koje su praktične posljedice tih izazova, učenici bi trebali naučiti još jednu važnu lekciju - da prvenstveno trebaju gledati osobine, karakter i interese kolega, bez obzira na to s kojim se izazovima suočavaju.

- Osoba s intelektualnim teškoćama prije svega je osoba – sa svojim interesima, karakterom, željama, sposobnostima i talentima. Učenici mogu pomoći tako da razgovaraju s njima, uključe ih u aktivnosti, pozovu ih na druženje i budu spremni upoznati ih kao prijatelje, a ne samo kao osobe kojima treba pomoć, govori nam Miron Perić, voditelj udruge Arka-Korablja koja pomaže osobama s intelektualnim teškoćama.

'Takvi susreti za nas imaju puno veću vrijednost od same pomoći'

Perić naglašava da veliku ulogu u stvaranju takvog okruženja imaju nastavnici. Kaže da su za to ponekad potrebne prilagodbe u komunikaciji, više vremena ili jasnije upute, a s ciljem da se u razredu stvori atmosfera u kojoj je različitost normalna.

- Naše iskustvo pokazuje da se predrasude najbrže mijenjaju kada ljudi počnu stvarno provoditi vrijeme jedni s drugima. Zato nam je suradnja sa školama toliko važna, navodi Perić.

Udruga Arka-Korablja najviše je povezana sa srednjim školama. Učenici kod njih dolaze u volonterskim grupama, a i oni posjećuju škole te organiziraju razne aktivnosti i volonterske akcije.

- Učenici su, primjerice, organizirali humanitarne nogometne turnire i sajmove kako bi prikupili sredstva za razvoj zajednice Arka. Takvi susreti za nas imaju puno veću vrijednost od same pomoći koju dobijemo. Naime, vidjeli smo koliko je volontiranje važno za sazrijevanje mladih ljudi. Kada mlada osoba provodi vrijeme s osobama s intelektualnim teškoćama, uči slušati, biti strpljiva, komunicirati, preuzimati odgovornost i graditi odnos bez unaprijed postavljenih predrasuda, dodaje voditelj udruge.

Udruga je dio međunarodne obitelji

Udruga Arka-Korablja dio je međunarodne mreže zajednica koje djeluju u više od 40 zemalja, a okupljene su unutar krovne organizacije L’Arche International. U Zajednici arka udruga brine o otprilike 20 odraslih osoba s intelektualnim teškoćama, a uz njih pomažu i mladima koji su izašli iz obrazovnog sustava. Pomažu im da nastave učiti, razvijati svoje sposobnosti, stvarati prijateljstva i biti uključene u život zajednice.

- Što se tiče volontera, tijekom godine imamo oko šest mladih volontera koji su redovitije i dugoročnije uključeni u život zajednice, dok kroz različite volonterske akcije godišnje sudjeluje više od 100 volontera. Među njima su studenti, srednjoškolci, ali i drugi građani koji se žele uključiti. Isto tako, uključujemo i mlade volontere iz drugih europskih zemalja kroz projekte Europskih snaga solidarnosti, govori nam Miron Perić.

Kod njih dolaze i mladi koji su izašli iz formalnog obrazovnog sustava

Korisnici Zajednice Arka većinom su odrasle osobe s intelektualnim teškoćama, a dio mladih s kojima rade izašao je obrazovnog sustava. To znači da njihovi korisnici nemaju domaće zadaće niti se moraju pripremati za ispite, ali u udruzi im pripremaju intelektualno stimulativni sadržaj te rade na njihovom daljnjem neformalnom obrazovanju.

- Učenje se nastavlja kroz svakodnevni život – kroz rad, kreativne aktivnosti, sport, komunikaciju, odnose s drugim ljudima, brigu o sebi i sudjelovanje u životu zajednice. Na taj način nastojimo razvijati njihove sposobnosti i omogućiti im da budu što samostalniji i aktivniji članovi društva, priča nam voditelj udruge.

Korisnicima omogućavaju putovanja i nova iskustva

Važan dio toga za njih je i Erasmus+ obrazovanje odraslih. Svojim korisnicima nova iskustva pružaju i kroz razne međunarodne aktivnosti. To im daje i priliku da izađu iz poznatog okruženja i tako nadopuni njihovu svakodnevicu. Kroz grupne mobilnosti imaju mogućnost posjetiti druge zemlje i organizacije, upoznati drugačije načine života i rada te steći iskustva u međunarodnom okruženju.

- Za osobe koje su izašle iz formalnog obrazovnog sustava takva iskustva predstavljaju važan nastavak učenja i osobnog razvoja. Isto tako, mogućnosti međunarodnog učenja ne želimo zadržati samo za naše korisnike. Kroz Erasmus+ aktivnosti našim zaposlenicima i volonterima omogućujemo praćenje rada u drugim organizacijama, razmjenu iskustava te stjecanje novih i naprednijih znanja i vještina. Smatramo da se kvaliteta rada s osobama s intelektualnim teškoćama može razvijati upravo kroz učenje od drugih organizacija i ljudi koji rade u različitim sredinama, smatra Miron Perić.

Djeca na razumljiv način uče o iskustvima osoba s intelektualnim teškoćama

Naglašava da im je u Udruzi važno da osobe s intelektualnim teškoćama nisu samo primatelji podrške. Žele da oni budu aktivni sudionici te i sami drugima pruže pažnju, vrijeme i podršku. Zato njihovi članovi i sudjeluju u edukativnim radionicama koje provode u osnovnim školama.

- Smatramo da je važno djecu od najranije dobi učiti da osoba s intelektualnim teškoćama nije 'netko drugi', nego osoba s kojom možemo razgovarati, družiti se, učiti i stvarati prijateljstva. Na tim radionicama djeci približavamo život osoba s intelektualnim teškoćama i razgovaramo o prihvaćanju različitosti. Koristimo i slikovnicu 'Priča o Vedranu', kroz koju djeca mogu na njima razumljiv način upoznati iskustvo osobe s intelektualnim teškoćama. To je za nas posebno vrijedan oblik učenja jer i naši članovi kroz te susrete uče i razvijaju se, a istovremeno imaju priliku drugima prenijeti vlastito iskustvo, priča nam voditelj udruge.

'Često imaju jednu posebnu slobodu u odnosu prema drugim ljudima'

Dok članovi udruge dolaze u osnovne škole, srednjoškolci u posjet mogu doći njima i sudjelovati u različitim akcijama. Udruga se povezuje sa školama te sklapa dugotrajnu suradnju iz koje nastaju prijateljstva.

- Zajedništvo i prijateljstvo su u samom središtu Arke. Briga o 20 odraslih osoba s intelektualnim teškoćama nije samo pitanje pružanja podrške u svakodnevnom životu. Jednako nam je važno da ljudi imaju prijatelje, da pripadaju zajednici i da imaju osjećaj da su nekome važni. Osobe s intelektualnim teškoćama često imaju jednu posebnu slobodu u odnosu prema drugim ljudima. Ne opterećuju se toliko društvenim statusom, uspjehom, izgledom ili time što je netko postigao. Često pristupaju čovjeku vrlo neposredno i iskreno. Upravo zbog toga mladi mogu puno naučiti iz prijateljstva s njima, naglašava Miron Perić.

Druženja su dobra i za volontere i korisnike

Nakon završetka formalnog obrazovanja brojne osobe s intelektualnim teškoćama nalaze se u izazovnoj situaciji te im je potrebna pomoć kako bi se uključili u društvo i nastavili se razvijati. U tome im mogu pomoći volonteri Udruge Arka. Miron Perić u tome prepoznaju i priliku za razvoj mladih osoba jer u volontiranju mogu razvijati komunikacijske i socijalne vještine te postaju odgovorniji i empatičniji.

- Mogu naučiti da vrijednost čovjeka nije u njegovim ocjenama, uspjehu, poslu ili sposobnostima. Mogu naučiti biti strpljivi, slušati, prihvaćati različitost i jednostavno biti s nekim. Istovremeno, i naši članovi dobivaju puno od tih odnosa. Dobivaju prijatelje, nova iskustva, osjećaj pripadanja i priliku da sami budu oni koji nešto daju drugima, poručuje voditelj udruge.

'Prihvaćanje se najbolje uči kroz odnos s čovjekom'

Naglašava da je velika uloga na školama, jer one mogu stvoriti što više prilika za stvarne susrete, u vidu volontiranja, zajedničkih radionica, sportskih događaja, izleta, humanitarnih akcija i drugih aktivnosti.

- Jer prihvaćanje se teško može naučiti samo iz knjige. Ono se najbolje uči kroz odnos s konkretnim čovjekom. Mislim da je to važno u vremenu u kojem mladi imaju puno prilika za stjecanje znanja, ali možda manje prilika za stvaranje dubokih međuljudskih odnosa. Zato želimo mladima ponuditi prostor u kojem mogu razvijati upravo taj dio sebe – svoju ljudskost, sposobnost odnosa s drugima i spremnost da budu prisutni za drugoga, zaključuje Miron Perić.

Ovaj tekst nastao je uz potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u sklopu projekta Nevidljivi u obrazovanju.