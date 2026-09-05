Trebaju li roditelji prvašića dobiti slobodno za prvi dan škole? Naši 'susjedi' to jamče zakonom

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14:10 92 d 05.06.2026
05. rujan 2026.
Slovenski Zakon o radnim odnosima kaže da roditelji prvašića imaju pravo na plaćeni slobodni dan za prvi dan škole. Hrvatska nema tu opciju.
Više od 36.500 prvašića u ponedjeljak kreće u osnovnu školu. Prvi dan škole velik je i važan dan za učenike, ali i njihove roditelji. Brojni od njih proteklih dana na društvenim mrežama raspravljaju o tome trebaju li se roditeljima prvašića omogućiti slobodni dani za prilagodbu djeteta na školu.
Podsjetimo, u Hrvatskoj ne postoji opće zakonsko pravo roditelja na slobodan dan za polazak djeteta u osnovnu školu, ali neke tvrtke to omogućuju, odnosno zaposlenici ovise o dobroj volji poslodavca. U Zakonu o radu stoji samo da tijekom kalendarske godine radnik ima pravo na oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće (plaćeni dopust) do ukupno najviše sedam radnih dana za važne osobne potrebe, a osobito u svezi sa sklapanjem braka, porodom supruge, težom bolesti ili smrću člana uže obitelji. Ondje se ne spominje izričito polazak djeteta u osnovnu školu. Ipak, to se ponekad događa kao pravo iz kolektivnog ugovora ili benefit koji poslodavac nudi svojim zaposlenicima.
Slovenski Zakon o radnim odnosima pak nalaže da roditelji prvašića imaju pravo na plaćeni slobodni dan za prvi dan škole. Naime, u slovenskom Zakonu, kao i u hrvatskom, stoji da radnik ima pravo na plaćeni izostanak s rada u ukupnom trajanju do sedam radnih dana tijekom jedne kalendarske godine zbog osobnih okolnosti. Tu se navode slučajevi poput onih u hrvatskom Zakonu, ali i još neki, poput 'pratnja djeteta (učenika prvog razreda) u školu prvog dana nastave'. Može se, dakle, iskoristiti jedan dan. Pravo mogu koristiti oba roditelja. Ostale susjedne zemlje nemaju opći nacionalni zakon koji zaposlenicima automatski jamči slobodan dan za djetetov prvi dan škole.
Školski kalendar s praznicima za 2026. I 2027. godinu
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Magdalena je majka koja svoju kćer ove godine prvi put ispraća u školu. Na pitanje bi li Zakon o radu trebao propisivati pravo roditelja prvašića na slobodan dan za prvi dan škole jasno odgovara - apsolutno da.
- Osobno, jedan tjedan godišnjeg nisam uzela tijekom ljeta nego sam ga ostavila za 9. mjesec, tjedan kad počinje škola. Ne jer mislim da kćer bez mene ne može živjeti, već zbog toga što želim što više biti s njom u tim prvim danima novog životnog poglavlja. I zbog sebe i zbog nje. Radim u maloj privatnoj firmi i nemam tu mogućnost van godišnjeg odmora. Zakon bi to trebao omogućiti roditeljima, tim više jer stalno razglabaju o natalitetu, a često izgleda kao da im nije nešto stalo do roditelja, smatra Magdalena.
Isto pitanje postavili smo i Aniti čije je dijete prošle godine krenulo u školu. Anita radi u trgovini pa je za djetetov prvi dan škole samo zatražila popodnevnu smjenu.
- Nisam imala slobodne dane, nisam dobila slobodne dane, a svejedno smo se navikli na školu. Bila sam tamo kad su je prozvali u razred, dočekala sam ju i meni je to bilo dovoljno. U školu ide sa starijim bratom pa nisam ni o putu do škole trebala brinuti, blizu im je i idu zajedno. Iza nastave ju dočeka baba ili dida i ide na čuvanje i ručak. Država bi se trebala pobrinuti za to pitanje (slobodnog dana za djetetov prvi dan škole, op. a.), makar se nadam da većina poslodavaca ima razumijevanja za takve situacije, zaključuje Anita.
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