O Viliju je snimljen film, njegova majka mijenja sustav: 'O autizmu se često govori kroz uljepšanu priču'

Predjsednica Frendofona Jasmina Kustić udrugu je pokrenula jer je zaključila da djeca s teškoćama trebaju prostor gdje će biti zaista uključeni.

Učenici s intelektualnim teškoćama, ADHD-om, autizmom i drugim razvojnim izazovima dio su obrazovnog sustava baš kao i druga djeca. Međutim kako bi mogla pohađati nastavu potrebna je dodatna prilagodba, za koju se nastavnici često ne osjećaju dovoljno spremnima. Predsjednica udruge Frendofon i majka dječaka s autizmom, Jasmina Kundić, smatra da treba prestati govoriti o inkluziji kao da je dovoljno dijete upisati u redovnu školu i fizički ga smjestiti u učionicu.

- Ako dijete ne razumije upute, ako ne može komunicirati na način koji okolina očekuje, ako ga preplavljuju buka, svjetlo ili broj ljudi, ako mu je potrebna drugačija struktura rada ili više vremena, onda činjenica da sjedi u istoj učionici s drugom djecom sama po sebi nije inkluzija, komentira Kundić.

'Od njih se često očekuje da provode inkluziju, a da pritom nisu dobili dovoljno znanja'

Prilagodbe, kaže, mogu biti različite, od jednostavnijih i jasnijih uputa do mogućnosti da se učenik odmakne na mirnije mjesto i prilagodbe načina ispitivanja. Važno je i da učitelji ponašanje koje ne razumiju automatski ne proglašavaju neposluhom ili neodgojenošću.

- Osim djece, potrebno je i puno ozbiljnije educirati i podržati učitelje, nastavnike i pomoćnike u nastavi. Od njih se često očekuje da provode inkluziju, a da pritom nisu dobili dovoljno znanja, stručne podrške ni uvjeta za to. Nije pošteno ni prema njima ni prema učeniku, smatra ova majka.

Udrugu je osnovala iz potrebe da djeca imaju mjesto kojem stvarno pripadaju

Međutim za podršku tim učenicima obrazovni sustav često nije dovoljan. Prazninu koja ostane između obrazovnog, socijalnog i zdravstvenog sustava često popunjavaju udruge. Stoga je Jasmina Kundić osnovala karlovačku udrugu Frendofon, kao inkuzivni centar u kojem se djeca s različitim razvojnim teškoćama mogu družiti međusobno i s djecom koja nemaju teškoće.

- Frendofon je nastao iz vrlo konkretne potrebe da djeca i mladi s teškoćama u razvoju, osobito oni s većim potrebama za podrškom, imaju mjesto u društvu kojem stvarno pripadaju. Danas smo upisani u Registar pružatelja socijalnih usluga i pružamo socijalnu uslugu poludnevnog boravka za djecu s teškoćama u razvoju. To nam je iznimno važno jer djeci želimo osigurati kontinuiranu, strukturiranu i stručnu podršku, a ne samo povremene aktivnosti ili pojedinačne projekte, priča nam predsjednica udruge.

Njihovi primarni korisnici su djeca i mladi s III. i IV. stupnjem invaliditeta. Među njima su djeca iz spektra autizma, djeca s intelektualnim teškoćama, cerebralnom paralizom, ADHD-om i drugim razvojnim teškoćama. To su često djeca koja zbog svojih komunikacijskih, senzoričkih, motoričkih, emocionalnih ili drugih specifičnosti teško mogu sudjelovati u uobičajenim dostupnim aktivnostima u zajednici.

'Dijete ne živi u terapijskoj sobi'

Nekoj djeci potrebna je manja grupa, nekome više vremena, nekome mogućnost da se povuče kad je oko njega previše podražaja, a većini te djece potrebna je i 24-satna podrška odrasle osobe. Kundić nam kaže da joj je bilo važno da djeca ne moraju zadovoljiti određeni standard ponašanja kako bi mogla sudjelovati u boravku.

U udruzi provode kreativne i senzorne radionice, sportske aktivnosti, pričaonice, druženja, terapiju igrom te različite razvojne i edukativne programe, a od prošle godine organiziraju i višednevna ljetovanja.

- Velik dio našeg rada usmjeren je na grupne aktivnosti. Djeca s teškoćama često su godinama uključena u različite individualne terapije, rehabilitacije i tretmane, što je važno, ali dijete ne živi u terapijskoj sobi u kojoj su često idealni uvjeti. Ono treba učiti kako biti dio grupe, kako čekati, dijeliti prostor s drugima, komunicirati, izraziti svoje potrebe, doživjeti uspjeh, frustraciju, prijateljstvo, pripadanje i zajedništvo. Zato nam je važno da Frendofon bude mjesto na kojem se dijete ne promatra samo kroz ono što ne može, nego mjesto na kojem može pokazati što može i pronaći svoj način sudjelovanja, priča nam Kustić.

Za njih je ključna 'inkluzija u stvarnom životu'

Navodi da je jedna od njihovih ključnih aktivnosti inkluzija u stvarnom životu. To znači da dijete s teškoćama u razvoju dobije priliku imati ulogu u grupi, da ga drugi upoznaju, da se njegov način komunikacije uvažava i da može sudjelovati u aktivnostima prema svojim mogućnostima. Važno je i da se ne očekuje da dijete mora postati slično većini kako bi bilo prihvaćeno.

- Mi u Frendofonu vjerujemo da se inkluzija ne može naučiti iz jedne radionice o toleranciji i iz teorije. Ona se uči iskustvom. Kada dijete urednog razvoja odrasta uz dijete s teškoćama, različitost mu prestaje biti nešto nepoznato i zastrašujuće. Tada ne mora kao odrasla osoba naknadno učiti kako se ponašati prema osobi s invaliditetom, jer je od malih nogu naučilo da ljudi jednostavno funkcioniraju različito, poručuje predsjednica udruge.

'Cilj nam je postupno mijenjati okruženje'

Udruga surađuje sa školama, ustanovama socijalne skrbi, Gradom Karlovcem, Karlovačkom županijom, Gradskom knjižnicom 'Ivan Goran Kovačić', sportskim klubovima i brojnim drugim javnim i privatnim partnerima. Uz to organiziraju Festival autizma, stručna i javna predavanja, panele, edukacije i druge događaje.

- Cilj nam nije samo pružiti uslugu određenom broju djece, nego postupno mijenjati okruženje u kojem ta djeca odrastaju. Ako educiramo jednog učitelja, trenera, studenta, zdravstvenog djelatnika ili roditelja drugog djeteta, učinak se širi puno dalje od jednog frendofonskog programa. Ako dijete s teškoćama ima svoje mjesto samo unutar specijaliziranog programa, ono još uvijek živi paralelno sa zajednicom, a ne u njoj. Naš je cilj graditi mostove prema zajednici i pokazati da se uz razumnu prilagodbu velik broj aktivnosti može učiniti dostupnim i djeci koja inače ostaju izvan njih, poručuje Jasmina Kustić.

'Učimo djecu prepoznavati vlastite i tuđe emocije'

Naglašava da im je u udrozi posebnu važna i podrška roditeljima. Naime, roditelji djece s teškoćama često godinama traže terapeute za djecu, bore se za ostvarivanje svojih prava, muke muče u komunikaciji sa sustavom, organiziranjem prijevoza i skrbi za svoje dijete. U udruzi im stoga žele pomoći te educirati i roditelje. Uz radionice za roditelje organiziraju i radionice za djecu urednog razvoja.

- Učimo djecu prepoznavati vlastite i tuđe emocije, razumjeti potrebe, komunicirati i prihvaćati razlike. Za nas je i to dio inkluzije, jer inkluzivna zajednica ne nastaje samo prilagodbom prostora i programa, nego razvijanjem empatije, emocionalne pismenosti i sposobnosti da vidimo osobu iza ponašanja.Zato nam se mogu javiti roditelji djece i mladih s teškoćama koji traže podršku, uključivanje u poludnevni boravak ili druge aktivnosti, mogućnost druženja i socijalizacije, stručnu podršku ili jednostavno mjesto u kojem njihovo dijete neće biti promatrano prvenstveno kroz dijagnozu, objašnjava Jasmina Kustić.

Autizam je spektar

U udrugu dolaze djeca s različitim teškoćama, a zastupljena su i ona s autizmom. Važno je naglasiti da je autizam širok spektar i ponašanje osoba s autizmom može se jako razlikovati. Neke osobe s autizmom posve su samostalne, dok je drugima potrebna podrška čitav život. Generalno se kod osoba s autizmom razlikuje razina komunikacije, razumijevanje jezika, potrebe i izazovi, način regulacije, interesi, kognitivne sposobnosti i količina podrške koja im je potrebna.

- Zato ne možemo reći da kod nas postoji jedan program za autizam kojem se dijete mora prilagoditi. Kod jednog djeteta prilagodba može značiti vizualne upute i jasnu strukturu aktivnosti. Kod drugoga manje ljudi i manje buke. Nekome treba više vremena za obradu informacije, nekome mogućnost da se povuče, nekome osoba koja dobro poznaje njegov način komunikacije. A nekome je sasvim u redu sudjelovati u aktivnosti upravo onako kako sudjeluju svi ostali, objašnjava nam Jasmina Kustić.

I njezin sin Vili ima autizam, što je i jedan od razloga zbog kojeg je osnovala udrugu. Kaže da kad imate dijete koje ne može jednostavno ući u bilo koji prostor, program ili aktivnost i automatski se uklopiti u ono što je tamo unaprijed zadano i očekivano, vrlo brzo shvatite koliko toga zovemo osobnim problemom, dok je u stvari riječ o neprilagođenom okruženju.

O Viliju i udruzi snimljen je kratki dokumentarac

O udruzi Frendofon i Viliju Škola medijske kulture Dr. Ante Peterlić snimila je kratki dokumentarni film, koji zorno prikazuje isječak iz njegove svakodnevice. O produkciji filma razgovarali smo sa Sanjom Zanki, voditeljica revijskih i obrazovnih programa u Hrvatskom filmskom savezu. Ideja za film nastala je u razgovoru voditelja radionice Mladena Ćapina sa sudionicima, a cilj im je bio približiti širi problem i izazove s kojima se roditelji i djeca susreću javnošću.

- Snimanje je bilo intenzivno i vrlo emotivno. Od početka smo bili svjesni da pristupamo osjetljivoj temi i ljudima čije iskustvo zahtijeva maksimalnu pažnju i oprez, pa nam je bilo iznimno važno poštovati njihove granice i privatnost. Istodobno, željeli smo biti iskreni i autentični te kroz film prenijeti ono što Frendofon znači obiteljima koje ga koriste. Najupečatljivija nam je svakako scena vožnje. Ona na vrlo jednostavan, ali snažan način oslikava samu bit problema s kojim se susreću roditelji djece s teškoćama u razvoju. Nije riječ samo o prijevozu od jedne točke do druge, nego o svakodnevnoj logistici, organizaciji i brizi koja je mnogim obiteljima sastavni dio života. Upravo zato ta scena možda i najbolje pokazuje zašto je podrška poput one koju pruža Frendofon toliko važna, priča nam Zanki.

'O autizmu se često govori kroz tragediju ili inspirativnu priču'

Polaznici Škole medijske kulture Dr. Ante Peterlić proveli su više dana s članovima udruge, pratili su Vilija i Jasminu Kustić te su zabilježili njihovu svakodnevicu. Predsjednica udruge kaže da je to za nju bilo intenzivno i izuzetno vrijedno iskustvo.

- O autizmu se vrlo često govori ili kroz tragediju i žrtvu ili kroz uljepšanu, inspirativnu priču, a stvarni život puno je složeniji od toga. Snimanje je bilo vrlo spontano. Nismo pokušavali pokazati samo lijepe i jednostavne trenutke. Upravo zbog toga mislim da je reportaža uspjela pokazati i nešto puno šire od samog rada jedne udruge, a to je kako izgleda život kada osoba ne odgovara očekivanjima okoline i koliko je važna zajednica koja je spremna razumjeti, prihvatiti i na kraju napraviti prostor za različitost, rekla je Jasmina Kustić o dokumentarnom filmu.

'Partnerstvo ne znači da udruga mora šutjeti o problemima sustava'

Frendofon nastavlja s radom, međutim predsjednica udruge naglašava da je potrebno stabilnije i višegodišnje financiranje kvalitetnih programa. Naglašava da se prijavom na natječaje mogu započeti razni projekti, no pitanje je koliko su dugoročno održivi kad se dodijeljeni novac potroši.

- Tu mi je važna još jedna stvar: partnerstvo ne znači da udruga mora šutjeti o problemima sustava da bi bila poželjan partner. Udruge koje rade neposredno s ljudima često prve vide gdje sustav ne funkcionira. Zagovaranje promjena nije suprotnost suradnji s institucijama. Trebalo bi biti njezin sastavni dio. Za mene je krajnji cilj prilično jednostavan: da se više ne pitamo kako ćemo dijete prilagoditi sustavu, nego što u sustavu trebamo promijeniti da bi različita djeca u njemu stvarno mogla učiti, sudjelovati i pripadati, zaključila je majka i predsjednica udruge.

Ovaj tekst nastao je uz potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u sklopu projekta Nevidljivi u obrazovanju.