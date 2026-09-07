Učiteljica Anamaria je danas dobila svoj prvi razred: 'Prisutna je doza neizvjesnosti'

Početkom nove nastavna godine tisuće učenika vraća se u klupe. Najuzbuđeniji su zasigurno oni koji u njih sjedaju po prvi put, ali i učitelji koji ove godine dobivaju svoj prvi razred. Anamaria Brozović nedavno je završila Učiteljski fakultet u Zagrebu, a već je pronašla posao u školi. S njom smo razgovarala tjedana dana prije početka nastave. Priznaje nam da su emocije pomiješane, a isti dojam zasigurno dijele i drugi učitelji koji su ove godine u toj situaciji.

- Osjećaji su pomiješani. Isprepliću se iznimno uzbuđenje, veselje i radost jer je to dan o kojem sam oduvijek sanjala, ali istovremeno je prisutna doza neizvjesnosti i nervoze zbog očekivanja okoline, nepoznate situacije i nove uloge u kojoj ću kročiti u učionicu. Najviše me raduje osjećaj da ću biti dio života učenika koji su mi povjereni te da ću moći doprinijeti i pomoći njihovim roditeljima u odgoju i obrazovanju njihove djece, priča nam Anamaria.

'Na početku će biti najiscrpnije uhvatiti ritam i uskladiti sve obveze'

Priznaje da joj to ujedno predstavlja i najveću nedoumicu jer osjeća veliku odgovornost. Uz to dodaje da smatra da su očekivanja od učitelja uvijek jako velika i da se u učionici sve odvija brzo, pa se brine koliko će se brzo snaći i prilagoditi novoj okolini.

- Biti učiteljicom iziskuje jako puno angažmana i različitih vrsta poslova koji su oku manje ili više vidljivi, a koje istovremeno treba znati i moći uskladiti. Uz sve to, u prvoj godini rada dužna sam, uz učiteljski posao, odrađivati pripravnički staž koji također iziskuje jako puno angažmana pa je osjećaj kao da radite dva posla istovremeno. Mislim da će mi općenito na početku biti najiscrpnije uhvatiti ritam i uskladiti sve obveze te se uklopiti u novu okolinu, a pritom staviti po strani perfekcionisticu i zanesenjakinju učiteljskim poslom u sebi te pronaći balans i ne izgubiti samu sebe, priznaje Anamaria.

Kaže da ima dojam da će joj na početku biti najteže steći povjerenje ljudi, kako ravnatelja, tako i roditelja. No smatra da je iskrena i ima volje, želje i ljubavi, što vjeruje da će i okolina primjetiti.

Otkrila što joj je nedostajalo na studiju

Priča nam da joj je studij pružio jako širok spektar znanja te da se sad ključno svega prisjetiti i znati to primijeniti u praksi. Međutim kaže nam i da vidi prostor za napredak što se tiče studija na Učiteljskom, i to najviše u stavljanju većeg naglaska na praktične kolegije.

Najviše bi voljela da je bilo više fokusa na iskustva iz prakse, posebno u smjeru rada s roditeljima, rada s darovitim učenicima i učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, načina rada u kombiniranim razrednim odjelima, načina i vrsta provođenja izvannastavnih aktivnosti te nastavničkih poslova kao što su održavanje informacija i roditeljskih sastanaka, priprema izleta i ekskurzija i slično.

- No, bez obzira na neke manjkavosti, smatram da sam po završetku studija dovoljno 'preplavljena' znanjem, ali isto tako mislim da se teorija i praksa ne mogu uspoređivati i da ću tek kada počnem raditi shvatiti koliko još moram učiti. Također, osim fakultetskog obrazovanja, svaka dobra priprema pola je obavljenog posla i daje sigurnost i samopouzdanje. Zato je važno pripremiti se na način da razmislimo što i kako želimo raditi, koji su nam ciljevi u radu, kako ćemo se postaviti prema određenim situacijama i drugo, komentira ova mlada učiteljica.

Otkrila nam je kako se priprema

Kaže nam da kako nastavna godina tek počinje, još nije sigurno za čime će prvo posegnuti kad će joj zatrebati pomoć. Smatra da je kombinacija korištenja digitalnih alata i pitanja kolega za pomoć ključna.

- Uvijek s radošću volim poslušati i tražiti mišljenje i savjete učitelja s više iskustva, mentora ili kolega sa studija. Od početka studija pripremam se, spremam materijale i crpim inspiraciju gdje god pođem i što god radim. U svemu vidim potencijal koji bi se mogao iskoristiti nekada u učionici, bilo kao materijal, tema, motivacija za osmišljavanje tematskog dana i slično. Na Instagramu već dugi niz godina pratim razne profile svojih kolega i spremam ideje pa se nadam da će mi i to poslužiti kada ponestane inspiracije. Isto tako, sve metodičke pripreme i skripte s kolegija spremam od prvog dana studija pa će mi i to dobro doći tijekom pripravništva, otvoreno nam kaže Anamaria.

'Najveći poticaj i inspiracija su mi profesori koji su prepoznali moj potencijal'

Uz to sluša i podcaste ili čita neko edukativno štivo. Kaže da na to gledam kao na samoučenje jer istovremeno piše bilješke u bilježnicu, koja će joj, nada se, poslužiti u pravom trenutku.

- Najveći poticaj i inspiracija su mi profesori koji su prepoznali moj potencijal tijekom studija, iskusniji učitelji koji imaju razumijevanja i velikodušni su, bilo kada je riječ o pomoći ili iskrenoj podršci, te pozitivni kolege koji s guštom rade svoj posao i uvijek su spremni za akciju i nove izazove. Misao koja vrijedi u svim sferama života i koja mi je velika utjeha, poticaj i motivacija jest misao svetog Josemarije Escriváa, koji je rekao: 'Za sreću nije potreban lagodan život, nego zaljubljeno srce', zaključila je ova mlada učiteljica.

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